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Мягкая колонизация Африки. Черный континент разделят без участия Европы, - А.Храмчихин
01:02 13.09.2018

После окончания холодной войны США в значительной степени утратили интерес к Африке, чему дополнительно способствовал провал операции в Сомали в начале 90-х, оставивший в Штатах крайне болезненные воспоминания. И этим воспользовался Китай, который к настоящему моменту стал фактическим хозяином Африки.

Его "заход" сюда проходит под прикрытием идеологических лозунгов, но в реальности имеет глубоко прагматическую основу. В Пекине постоянно подчеркивают свои антиимпериалистические устремления, готовность возглавлять борьбу развивающихся стран против империализма и неравенства, отстаивать их права на международной арене. Правда, в чем конкретно это выражается, понять достаточно сложно. На самом деле здесь очень четко проявляется основной принцип китайской внешней политики – предельно жесткий прагматизм, граничащий с цинизмом.

Пекинское сафари
Называя себя "развивающейся страной" (при крупнейшем в мире ВВП по ППС), КНР успешно отбивает рынки сбыта у настоящих развивающихся стран и проникает в их экономики. Третий мир откровенно рассматривается Китаем как поставщик ресурсов и рынок сбыта ширпотреба и низкокачественной продукции машиностроения. В производстве первого Китай оказывается мощнейшим конкурентом для развивающихся стран. Разумеется, ни малейших политических обязательств перед ними Китай на себя никогда не брал и брать не собирается.

" В нынешний ливийский хаос, неприемлемый для западников, первыми придут китайцы "
Пекин не страдает никакими политическими комплексами по поводу "демократии", "прав человека" и т. п. западных глупостей. Он готов сотрудничать с любыми режимами, устанавливая с ними личные, почти всегда откровенно коррупционные связи. Для многих развивающихся стран китайская модель (политический авторитаризм и экономическая открытость) привлекательна сама по себе. В обиход успело войти выражение "пекинский консенсус", который подразумевает сохранение национальных моделей развития в противовес унифицированному либеральному "вашингтонскому консенсусу". Теперь сам Пекин переформулировал это как идею "общей судьбы человечества".

Благодаря этому удается продвигать свои экономические проекты с использованием китайской рабочей силы. КНР направляет в страны Азии, Африки и Латинской Америки инвестиции, займы и персонал (менеджеров, инженеров, рабочих), захватывая экономический контроль над запасами природных ресурсов и трудоустраивая своих граждан. На предприятиях, построенных китайцами, работают их соотечественники, а не местные жители. К окружающей среде в этих странах Китай относится так же, как и у себя, то есть весьма варварски. При этом экспортируя в развивающиеся страны свои дешевые товары, подрывает их собственное производство и обеспечивает себе большой профицит в торговле с ними.

Особое внимание Пекин уделяет Африке, располагающей огромным количеством столь необходимых КНР природных ресурсов. При этом слабость экономик и коррумпированность режимов стран Черного континента чрезвычайно облегчает Китаю проникновение сюда. В январе 2006 года в Пекине появился правительственный документ "Политика Китая в Африке" (применительно к другим регионам ничего подобного не издавалось). В нем изложены направления и механизмы реализации задач стратегического партнерства. Китай не ждет стабилизации ситуации в проблемных странах, и это часто приводит к успеху. Большие риски дают максимальную прибыль. В Африке норма прибыли оказывается самой высокой в мире.

В 2000 году товарооборот КНР с Африкой составлял 10 миллиардов долларов, а в 2013-м превысил 210 миллиардов и продолжает расти. Уже в 2009-м Китай стал крупнейшим торговым партнером Черного континента. Здесь находится более тысячи предприятий, принадлежащих КНР, а число "прикомандированных" китайцев превысило миллион. Для решения вопросов экономической кооперации создан форум "Китай – Африка", заседания которого проводятся ежегодно с участием высших руководителей Поднебесной и большинства африканских стран.

Важнейшими поставщиками нефти в КНР стали Ангола, Нигерия и Судан. Почти вся китайская мебельная промышленность работает на пиломатериалах из Либерии, Камеруна, Мозамбика, Намибии. Сорок процентов импорта меди в КНР приходится на Замбию.

Продвижение Китая в Африку значительно облегчилось фактом ухода оттуда СССР. Пекин заменил Москву в качестве основного поставщика вооружений. Африканцев очень устраивает китайская техника, дешевая и простая в эксплуатации, при этом генетически родственная привычной им советской.

Китайцы очень активно и успешно "выжимают" с континента европейцев и американцев. Африканским лидерам оказалось гораздо удобнее работать с ничуть не менее богатыми, зато совершенно политически нейтральными китайцами. Правда, "желтое засилье" начинает вызывать в некоторых странах (например в Замбии) массовые протесты, но власти пока с ними справляются.

В настоящее время Африка очень активно вовлекается Пекином в его главный внешнеполитический и внешнеэкономический проект "Один пояс – один путь" и в сопровождающую его программу строительства военных баз за рубежом "Нить жемчуга".

Схватка заезжих тигров
США всерьез озаботились происходящим и решили попытаться дать отпор. В частности, в составе ВС США было создано Африканское командование.

Африком формально начал действовать с 1 октября 2008 года. До этого северо-восточный угол Африки (Египет, Судан, Эфиопия, Эритрея, Джибути, Сомали) относился к Сенткому (Центральному командованию), а все остальное – к Европейскому командованию, которое, таким образом, своей зоной ответственности дотягивалось до Антарктиды. После реформирования всей системы американских территориальных командований и появился Африком, в зоне ответственности которого оказалась вся Африка, кроме Египта.

" Для многих стран Африки китайская модель привлекательна сама по себе "
Правда, штаб Африкома до сих пор находится в немецком Штутгарте. Там же дислоцируется почти весь личный состав командования – две тысячи человек, еще 1500 базируются во Флориде. В итальянской Виченце находится штаб сухопутных войск Африкома, его задачей считается организация взаимодействия с африканскими армиями. Формально ему подчиняется 2-я бригада 1-й пехотной дивизии США, которая, впрочем, дислоцирована в штате Канзас. Африка формально входит в зону ответственности 3-й воздушной армии ВВС США, но все части 3-й ВА дислоцированы в Европе. В самой Африке единственным военным объектом Африкома является ВМБ в Джибути, где находятся одна-две тысячи военнослужащих всех видов ВС США ("Стратегический единорог"). Отправка нескольких сотен морских пехотинцев в Западную Африку на борьбу с лихорадкой Эбола осенью 2014 года была временной мерой, сейчас все морпехи оттуда ушли.

На самом деле Африком почти целиком сидит в Европе, а не в Африке именно благодаря китайцам. Еще лет 15 назад была бы драка за право разместить у себя его штаб. Сейчас его не готов принимать никто, хотя американцы навязывались с подобным предложением почти всем африканским странам. Чрезвычайно символично, что первая "официальная" военная база Китая за рубежом появилась в том же Джибути, по соседству с американской.

Однако военная слабость США в Африке не означает, что Вашингтон не пытается ограничить сферу влияния Пекина. Шагом явно в этом направлении стал демонтаж в 2011 году Судана ("Затаскать по Суданам"), который являлся главной опорой Китая на континенте. Это по сути первый в современной истории случай легитимного распада унитарного государства. При крайней чувствительности Запада к подобным вопросам можно утверждать, что главным мотивом ликвидации Судана стал удар по Китаю.

Не исключено, что те же мотивы действовали и применительно к Ливии, где к началу 2011-го китайцы обосновались очень серьезно, войдя в нефтяную отрасль, занявшись жилищным и дорожным строительством.

Кроме американцев, военную активность в Африке пытается проявлять Франция при некоторой символической помощи со стороны ЕС. Правда, "ареал обитания" сил Парижа и Брюсселя ограничивается бывшими французскими колониями, главное же в том, что силы эти слишком ничтожны и очень чувствительны к собственным потерям.

Не факт, что все эти действия Запада приведут к какому-то успеху. Разумеется, они создадут Китаю определенные проблемы, но в конечном счете он все равно вернется и в Южный Судан (это уже происходит), и в новую Ливию, и в Западную (французскую) Африку. Просто благодаря своей вышеописанной политической беспринципности и готовности работать в условиях, которые западным странам и компаниям кажутся слишком рискованными. В нынешний ливийский хаос, неприемлемый для западников, первыми все равно придут китайцы с толстыми кошельками. И все станет, как при позднем Каддафи.

Россия не имеет реальной возможности, а главное – необходимости в это вмешиваться. В годы холодной войны Китай был "мудрой обезьяной, наблюдавшей за схваткой двух тигров". Теперь нам стоит попробовать себя в этой роли, лелея надежду на то, что "тигры" сцепятся не только в Африке и схватка будет становиться все более ожесточенной, выматывающей обоих противников (это уже происходит в сфере экономики).

Такая стратегия не мешает нам сохранять в Африке "точечные" позиции ("Советское место под солнцем"). При "великой дружбе" с Китаем Ангола все равно предпочитает приобретать оружие у нас ("Плацдарм для двоих"). Алжир давно нормализовал отношения с Западом, войдя в партнерские программы НАТО, активно заигрывает с Пекином, но в последние годы вышел на второе после Индии место среди покупателей российских ВВТ, переведя благодаря этому свои ВС в новое качество ("Иммунитет от "весны"). И даже Уганде мы продали шесть Су-30 и 10 Т-90 ("Т-90 – гарант мира в тропиках"). Это дает нам вполне приемлемый доход без всякой необходимости влезать в чужие серьезные разборки, которые нам очень выгодны.

Александр Храмчихин,
заместитель директора Института политического и военного анализа
Опубликовано в выпуске № 35 (748) за 11 сентября 2018

Источник - ВПК
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1536789720
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