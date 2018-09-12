Хафтар обещает освободить Триполи от вооруженных группировок, Р.Мустафин

07:29 13.09.2018

Могерини назвала стабильность в Ливии залогом безопасности в Европе



Об авторе: Равиль Зиннатуллович Мустафин – журналист-международник.

12.09.2018



Фельдмаршал Хафтар (в центре) оценивает шансы крупномасштабной военной операции. Фото со страницы Ливийской национальной армии в Facebook

Евросоюзу необходимо в приоритетном порядке уделять внимание ситуации в Ливии, поскольку от стабильности на севере Африки зависит и благополучие европейских стран, заявила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини. Навести порядок в стране пытается главком Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифа Хафтар. Он объявил о намерении пойти походом на Триполи, чтобы положить конец тому, что он назвал "правлением милиций".



"Мы всегда были близки с ливийским народом… инвестировали в его здравоохранение, в базовые услуги, безопасность, местное самоуправление. Сейчас необходимость в этом только возросла.



Это важно для ливийцев, для нас, европейцев, потому что нет безопасности и стабильности в Европе, если нет безопасности и стабильности в Ливии", – сказала Могерини, выступая в Европарламенте. Она призвала приумножить усилия для улучшения ситуации в Ливии и осудила недавние вспышки насилия в стране, где двоевластие и обвал в системе безопасности привели к росту активности вооруженных повстанческих группировок (так называемых милиций) и террористических организаций.



Ожесточенные боестолкновения между различными группировками охватили недавно Триполи, где действует Правительство национального единства (ПНЕ), сформированное при поддержке ООН и ЕС. Положить конец междоусобице в столице взялся было Хафтар. Выступая перед племенными вождями в Бенгази, главком ЛНА заявил, что "освобождение Триполи неизбежно".



"Мы не намерены более молчать при повторении ситуации, которая сложилась в ливийской столице", – сказал Хафтар. Фактически он объявил о намерении пойти походом на Триполи, чтобы положить конец тому, что он назвал "правлением милиций".



Выполнить эту задачу Хафтар собирается с помощью тщательно проработанного плана, детали которого пока не раскрываются. Однако, судя по словам фельдмаршала, частью этого замысла может стать высылка некоторых лидеров милицейских группировок за рубеж. Во всяком случае, Хафтар признается, что поддерживает с ними контакты, в ходе которых он неоднократно предлагал содействие в их обустройстве за границей и налаживании собственного бизнеса, в том числе с помощью ливийских посольств. В случае согласия полевым командирам пообещают прощение. Но если потом они вдруг решат вернуться на родину, главком ЛНА грозит начать против них уголовное преследование.



Даже если Хафтар не блефует, от его проектов все равно попахивает дешевой авантюрой. Вряд ли на его посулы польстится кто-то из лидеров криминальных и полукриминальных вооруженных группировок. Как показывает практика, из их числа редко выходят удачливые бизнесмены, поскольку менталитет заточен на грабеж и разбой, да и действовать в родной Ливии, погруженной в хаос, намного привычнее и безопаснее, чем где-нибудь в Европе, Америке или даже в какой-нибудь приличной и вполне комфортной азиатской стране.



Хафтар со своей ЛНА напрямую в ход недавней вооруженной борьбы в Триполи не вмешивался, предпочитая наблюдать, чем все закончится, и выжидая удобный момент, очевидно связанный с более глубоким расколом среди боевиков Триполитании. Заявления Хафтара начать военную операцию по освобождению Триполи, обычно вызывающие панику среди его противников, прежде всего председателя ПНЕ Фаиза Сараджа, вероятно, нужно рассматривать как элементы психологической войны против своих врагов.



Что касается Сараджа, то во время недавней вспышки насилия он вообще себя никак не проявил, еще раз продемонстрировав беспомощность и неспособность контролировать события. А ведь в них оказались втянуты группировки, которые фактически взяли на себя функции военных и правоохранительных органов. Собственных сил у ПНЕ до сих пор нет, кроме созданных и финансируемых итальянцами подразделений береговой охраны и других небольших специальных сил, которые не могут серьезно влиять на развитие обстановки.



Тем не менее вряд ли Хафтар решится в ближайшее время затевать крупномасштабную военную операцию по освобождению Триполи. Дело даже не в том, что для гарантированного успеха у фельдмаршала скорее всего не хватит сил и средств. Одной из основных причин сдержанности главкома ЛНА может стать растущее недовольство западных держав различными группировками, постоянно срывающими и без того пробуксовывающий политический процесс. В ходе последних боев в Триполи из уст спецпредставителя генсека ООН по Ливии Гасана Саламе и западных политиков звучали плохо скрываемые угрозы в адрес "возмутителей спокойствия" предпринять в отношении них решительные действия. Сделай Хафтар какой-то необдуманный шаг – и кто знает, под горячую руку может попасть и он.



Поэтому, обвинив Сараджа в "низкопоклонстве перед Италией", которую он назвал врагом ливийцев, Хафтар, однако, заявил, что поддерживает предусмотренные планом Саламе президентские и парламентские выборы, вероятно, считая, что он и лояльные ему силы могут на них победить. А вот проект новой Конституции Хафтар назвал настоящей катастрофой. Дело в том, что этот документ препятствует избранию фельдмаршала на высший государственный пост, поскольку запрещает участие в президентских выборах лиц, имеющих двойное гражданство. Кандидат в президенты должен отказаться от двойного гражданства не менее чем за пять лет до официального выдвижения. Хафтар, как известно, имеет кроме ливийского еще и американское гражданство. Впрочем, если что-то на выборах пойдет "не так", например люди главкома ЛНА найдут достаточно причин считать выборы несправедливыми, их результаты отменят.



Такая позиция характерна для подавляющего большинства ливийских политических сил. Они готовы подчиниться только тем результатам предстоящих (пока неизвестно когда, поскольку частые вспышки боев отодвигают сроки) выборов, которые бы полностью их устраивали, что невозможно в принципе. Отсюда и неуверенность в том, что выборы, даже если они состоятся, принесут долгожданный мир, а не ввергнут страну в новый круг насилия.