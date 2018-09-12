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Договорились и разошлись. Почему заключенные 25 лет соглашения израильтян и палестинцев мертвы, - М.Беленькая
07:32 13.09.2018

Сегодня исполняется 25 лет со дня подписания в Вашингтоне соглашений Осло. Кадры рукопожатия премьер-министра Израиля Ицхака Рабина и главы Организации освобождения Палестины (ООП) Ясира Арафата облетели весь мир, заставив поверить в скорое прекращение палестино-израильского конфликта. Сегодня же палестинцы и израильтяне едины в одном: эти соглашения мертвы. Ближний Восток как зона мира так и остался несбыточной мечтой.

13 сентября 1993 года в Вашингтоне в присутствии президента США Билла Клинтона и израильского премьера Ицхака Рабина глава МИД Израиля Шимон Перес и лидер ООП Ясир Арафат подписали Декларацию о принципах организации временного (палестинского) самоуправления (ДОП), которая известна как первое соглашение Осло - по месту, где велись тайные переговоры между израильской и палестинской делегациями. Впервые Израиль выразил готовность вести диалог с ООП как с представителем интересов палестинского народа в обмен на официальное признание этой организацией права еврейского государства на существование.

За подписанием документа последовало историческое рукопожатие Ицхака Рабина и Ясира Арафата. "Я сказал Ицхаку, что если он действительно предан делу мира, то ему придется пожать Арафату руку, чтобы доказать свои намерения",- вспоминал позже президент Клинтон. До конца своего президентства он пытался продвинуть вперед палестино-израильское урегулирование, но потерпел фиаско, как и его преемники.

Радикальнее всех к вопросу урегулирования подошел президент Дональд Трамп. Он фактически перечеркнул формулу "два государства для двух народов", на основе которой шли все переговоры. Как стало известно в начале сентября, США предлагали президенту Палестины Махмуду Аббасу отказаться от идеи независимого палестинского государства и подумать о создании конфедерации с Иорданией. Были и другие предложения, суть которых лежит в обмене экономических благ на мир и безопасность. Президент США назвал свой план "сделкой века". Но палестинцы отвергли американское посредничество.

В ответ Вашингтон 31 августа отказался от финансирования Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ, которое в том числе финансирует больницы и школы на палестинской территории. Доля американских средств в ежегодном бюджете агентства составляла около $350 млн из $1,2 млрд. А 11 сентября администрация США официально объявила о закрытии представительства ООП в Вашингтоне, обвинив палестинское руководство в том, что оно не предприняло никаких шагов для продвижения "прямых и конструктивных переговоров с Израилем". "Они отвергли мирный план, который они даже не видели, они продолжают враждебную риторику и враждебные шаги в адрес США и других сторон. И мы не рассматриваем это как путь к миру",- прокомментировала действия Вашингтона официальный представитель Госдепартамента Хизер Науэрт.

Палестинцы отказались от диалога с американской администрацией еще в начале года, когда США перенесли свое посольство в Иерусалим и официально признали этот город столицей Израиля. После этого президент Палестины Махмуд Аббас заявил, что соглашения Осло мертвы. Помимо "потери" Иерусалима палестинцы обескуражены ростом еврейских поселений на оккупированных территориях: с 1993 года число поселенцев, по данным Brookings Institution, выросло с 250 тыс. до 640 тыс. Прямых переговоров с Израилем нет с 2014 года. Согласно социологическому опросу, проведенному в августе этого года, 46,5% палестинцев считают, что соглашения нанесли ущерб палестинским национальным интересам. Еще пять лет назад такой позиции придерживались 33,6% опрошенных.

По словам Олега Озерова, который в конце 1990-х - начале 2000-х годов занимал пост помощника посла по особым поручениям, соглашения Осло не были бесполезны: благодаря им была создана Палестинская национальная администрация, которая продолжают функционировать, несмотря на проблемы в палестино-израильском урегулировании. "Аббас занимает пост президента Палестины, на уровне ООН принят термин "Государство Палестина". И этот результат Осло палестинцы должны ценить, а израильтяне - осознавать, что Палестина - это реальность, с которой сложно спорить и нужно искать пути разрешения конфликта",- сказал он "Ъ". Дипломат подчеркнул, что нет другого пути, как прямые переговоры между палестинцами и израильтянами на основе резолюций СБ ООН, касающихся принципов палестино-израильского урегулирования. "К сожалению, при подписании соглашений в 1993 году эти резолюции не были упомянуты в документе, был допущен и еще ряд просчетов",- отметил господин Озеров. По его мнению, все тогда пребывали в эйфории в ожидании мира, палестинцы рассчитывали, что Израиль принял решение о возвращении им оккупированных территорий. Но все пошло по другому сценарию после убийства Ицхака Рабина. Новая интифада, теракты еще больше оттолкнули израильтян от уступок и переговоров.

Соглашения Осло не предусматривали окончательного решения палестино-израильского конфликта и создания палестинского государства. Документ 1993 года фиксировал договоренность о пятилетнем переходном периоде, который должен был начаться передислокацией израильских войск из сектора Газа и Иерихона (Западный берег реки Иордан) и закончиться определением окончательного статуса палестинских территорий. Пять лет растянулись на 25.

"Ошибка в том, что речь шла не об окончательном урегулировании, а о временных мерах, на будущее были оставлены такие вопросы, как границы, беженцы, статус Иерусалима, еврейские поселения. Но был ли у нас тогда выбор?" - заявил "Ъ" один из участников переговоров с израильской стороны Йоси Бейлин. По его мнению, окончательного урегулирования палестино-израильского конфликта не произошло из-за роста экстремизма с обеих сторон.

Еще один участник переговоров, а ныне посол Палестины в Москве Абдулхафиз Нофаль в беседе с "Ъ" также отметил проблему "отложенных вопросов". Но, по его мнению, основные причины провала Осло в том, что Израиль так и не признал возможность существования палестинского государства, а США заняли однозначную позицию, поддержав израильтян. "Соглашения Осло - были прекрасным примером попытки решения конфликта политическим путем. Но все закончилось после убийства Ицхака Рабина еврейским экстремистом",- посетовал он.

"Было ли ошибкой идти на переговоры? Я так не считаю, лучше попробовать, чем ничего не делать. Но Осло стало провалом, так как Израиль не хотел достичь урегулирования на основе создания палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме",- пояснил "Ъ" президент палестинского Университета Аль-Кудс Сари Нусейбе.

В то же время идею возвращения к мирным переговорам поддерживают только 49,1% палестинцев, 45,6% против этого шага. Также, согласно опросам, менее 20% израильтян хотя бы частично верят в успех переговоров в ближайшие годы. Только 47% израильских граждан поддерживают идею сосуществования двух государств - Израиля и Палестины, 46% выступают против.

Марианна Беленькая
Газета "Коммерсантъ" №166 от 13.09.2018, стр. 6

Источник - kommersant.ru
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