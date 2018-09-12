Кто претендует на пост секретаря Совбеза Казахстана? - Д.Ашимбаев

07:34 13.09.2018

Уже больше месяца вопрос назначения на эту должность соответствующей кандидатуры остается главной внутриполитической загадкой страны



Владимир Демидов, 12 сентября 18



7 августа текущего года президент страны подписал указ о назначении экс-секретаря Совбеза РК Нурлана Ермекбаева министром обороны. С тех пор эта должность остается вакантной и высказывается множество предположений с указанием конкретных имен и фамилий людей, претендующих на этот пост. Поделиться своим мнением о том, кто из обсуждаемых кандидатов может в действительности стать новым секретарем Совета безопасности Казахстана, Zakon.kz попросил известного политолога Данияра Ашимбаева.

Как отметил эксперт, начатая главой государства ротация кадров, стала для многих полной неожиданностью и попросту не просчитывалась в таком варианте. Конечно, перевод Бахыта Султанова в акимы рассматривался и раньше, но речь шла не об Астане. Также рассматривался перевод Асета Исекешева в центральные органы власти, но не на пост главы Администрации Президента (АП). Еще большей неожиданностью стала отправка в почетную отставку Адильбека Джаксыбекова, который был освобожден от должности руководителя Администрации Президента и возглавил совет директоров корпорации "Цесна". Хотя именно ему, прежде всего, пророчили должность секретаря Совбеза РК.

"В коридорах власти давно ходили разговоры, что должность в Совбезе для него и держат. Ведь Джаксыбеков в свое время был министром обороны, а когда стал Госсекретарем, сумел добиться, чтобы в перечень его полномочий входили вопросы обороны и оборонно-промышленного комплекса, которые для Госсекретаря достаточно не свойственны. Это скорее функция председателя Совбеза. Поэтому предполагалось, что он освободит пост главы АП и перейдет в Совбез. Но, как видим, президент предпочел отправить его на пенсию. То есть, глава государства, скажем так, планы по текущей ротации кадров немного поменял. И если раньше, когда речь шла о должности секретаря Совета безопасности, в первую очередь назывались кандидатуры, допустим, Карима Масимова или Адильбека Джаксыбекова, то сегодня можно говорить о более широком спектре, который охватывает не только силовые структуры, но и штатские фигуры", - сказал Д. Ашимбаев.



Так, по словам политолога, в последнее время все чаще слышны разговоры о том, что председателем Совбеза может стать аким Туркестанской области Жансеит Туймебаев. Он уже работал в Администрации Президента, был послом в Турции, министром образования, успешно руководил ЮКО. Говорят, что президент высоко оценил его работу, и сейчас стоит вопрос о переводе Туймебаева в Астану, где он может занять пост вице-премьера, Госсекретаря или стать секретарем Совета безопасности.

Помимо этого, в экспертном обществе обсуждаются и другие возможные варианты. Но главная мысль сводится к тому, что на пост секретаря Совбеза могут назначить не только профессионального "силовика" или "политического тяжеловеса", но и какого-то представителя новой молодой генерации политиков.



"То есть, изначально рассматривалась возможность перевода на этот пост одного из "политических тяжеловесов", чтобы, грубо говоря, освободить один из кабинетов для другого назначения. Так же речь шла о назначении одного из "силовиков". Но, учитывая, что президент выбрал людей на пост акима Астаны и руководителя АП довольно неожиданно, говорить о его выборе определенной фигуры на пост секретаря Совбеза становится довольно проблематично. Не исключено, например, что им станет первый заместитель руководителя Администрации Президента РК Марат Тажин, который помимо прочих заслуг перед государством, четыре раза был секретарем Совета безопасности. Если же говорить о представителях молодой генерации политиков, то сейчас в силовых ведомствах, на мой взгляд, есть только один кандидат, входящий в ту возрастную категорию, к которой принадлежат нынешние "назначенцы". Это первый заместитель председателя КНБ РК Самат Абиш. Также не исключен переход на пост секретаря Совбеза нынешнего председателя КНБ и экс-премьер-министра РК Карима Масимова, о чем уже тоже говорят достаточно давно. Правда, ходили разговоры и о его назначении на пост премьер-министра, но, на мой взгляд, это маловероятно. Зачем делать одного человека в третий раз премьером, как будто у нас в стране других кандидатов нет. Поэтому я больше доверяю разговорам о его назначении на пост секретаря Совета безопасности", - считает Д. Ашимбаев.



В общем, по мнению политолога, на сегодняшний день наиболее явные кандидатуры на пост секретаря Совбеза РК Карим Масимов, Жансеит Туймебаев и Самат Абиш. Хотя президент при выборе кандидатов на ту или иную должность, прежде всего, руководствуется собственными соображениями, и предугадать их достаточно сложно. Тем более что сейчас ротацию кадров проводят "дозированно" по одному назначению в день, и увидеть картину во всей полноте пока невозможно. А на фоне того, что сейчас все чаще поднимаются вопросы о возможной отставке правительства, нельзя исключить, что еще до конца недели будут еще какие-то неожиданные варианты политических рокировок.