Куда исчезли саргаты? Главные археологические загадки на территории России, - М.Загорский

07:37 13.09.2018

Главные археологические загадки на территории России

Территория России хранит много тайн. Но особенно на загадки богата Сибирь – место, где смешивались народы, где возникали и исчезали огромные древние цивилизации



Куда исчезли саргаты?

Сибирские археологи ищут ответ на вопрос: куда исчезли древние саргаты, чье царство простиралось от Урала до Барабинских степей и от Тюмени до степей Казахстана?

Есть предположение, что Саргатия была частью древней Сарматии и существовала более 1000 лет, а потом исчезла, оставив после себя только курганы.

Ученые считают, что на территории Омской области находится особый район Саргатии – "Могилы предков". Еще в начале XX века был открыт целый комплекс, получивший название Новооблонского.

Курганы саргатов имели до 100 метров в диаметре и достигали в высоту 8 метров. В могилах знати была найдена одежда из китайского шелка с золотыми украшениями, на шее саргаты носили золотые гривны. Исследования ДНК выявили их схожесть с венграми и уграми. Куда саргаты исчезли – никто не знает. К сожалению, многие могилы были разграблены "старателями" еще в XVIII веке. Знаменитая Сибирская коллекция Петра I была составлена из золота саргатов.



Денисовский человек – предок австралийских аборигенов?

В 2010 году при раскопках в Денисовской пещере на Алтае археологи нашли фалангу пальца семилетней девочки, которая жила 40 000 лет назад. Половину кости отослали в Институт антропологии в Лейпциге. Помимо кости, в пещере были найдены орудия труда и украшения.

Результаты исследования генома потрясли ученых. Оказалось, кость принадлежит неизвестному виду человека, который назвали Homo altaiensis – "алтайский человек".

Анализы ДНК показали, что геном алтайца отклоняется от генома современного человека на 11,7%, в то время как для неандертальца отклонение составляет 12,2%. В геномах современных евразийцев алтайских вкраплений не обнаружено, зато гены "алтайца" найдены в геномах меланезийцев, живущих на островах Тихого океана; от 4 до 6% генома присутствует в геноме австралийских аборигенов.



Салбыкская пирамида

Салбыкский курган находится в знаменитой долине Царей в Хакасии и датируется XIV веком до н.э. Основание кургана представляет собой квадрат со стороной в 70 метров. В 1950-х годах экспедиция ученых нашла внутри кургана целый комплекс, напоминающий Стоунхендж.

Огромные мегалиты весом от 50 до 70 тонн были привезены в долину с берега Енисея. Затем древние люди обложили их глиной и построили пирамиду, не уступающую египетским.

Внутри были найдены останки трех воинов. Археологи относят курган к Тагарской культуре и до сих пор не могут ответить, каким образом камни были доставлены в долину.



Мамонтовая Курья и Янская стоянка

Много вопросов вызывают стоянки древнего человека, обнаруженные в арктической России. Это стоянка Мамонтова Курья в Коми, возраст которой 40 000 лет. Здесь археологи нашли кости убитых древними охотниками животных: оленей, волков и мамонтов, скребки и другие орудия труда. Человеческих останков найдено не было.

В 300 километрах от Курьи были найдены стоянки возрастом в 26 000- 29 000 лет. Самой северной стоянкой стала Янская стоянка, найденная на террасах реки Яны. Датируется возрастом в 32,5 тысяч лет.

Самый главный вопрос, который возникает после открытия стоянок – кто здесь мог жить, если в это время была эпоха оледенения? Ранее считалось, что люди достигли этих земель 13000 - 14 000 лет назад.



Загадка омских "пришельцев"

10 лет назад в Омской области на берегу реки Тара в урочище Мурлы археологи нашли 8 могил гуннов, живших 1,5 тысячи лет назад. Черепа оказались удлиненной формы, напоминавшей гуманоидов-пришельцев.

Известно, что для придания черепу определенной формы древние люди носили повязки. Ученые гадают, что побудило гуннов так изменять форму черепа?

Есть предположение, что черепа принадлежат женщинам-шаманкам. Поскольку находка вызывает много вопросов, черепа не выставлены напоказ, а хранятся в запасниках. Остается добавить, что такие же черепа были найдены в Перу и в Мексике.



Загадка пызырыкской медицины

Погребения пызырыкской культуры в Горном Алтае были открыты в 1865 году археологом Василием Радловым. Культура была названа в честь урочища Пызырык Улаганского района, где в 1929 году нашли усыпальницы знати.

Одной из представительниц культуры считают "Принцессу Укока" – женщину европеоидного типа, чья мумия была найдена на плато Укок.

Недавно выяснилось, что пызырыкцы уже 2300-2500 лет тому назад имели навыки проведения трепанации черепа. Сейчас черепа со следами операций изучают нейрохирурги. Трепанации были проведены в полном соответствии с рекомендациями "Корпуса Гиппократа" - медицинского трактата, который был написан в это же самое время в Древней Греции.

В одном из случаев молодая женщина, по-видимому, погибла во время операции, в другом – мужчина с травмой головы после трепанации жил еще несколько лет. Ученые говорят, что древние использовали самую безопасную методику выскабливания кости и использовали бронзовые ножи.



Аркаим – сердце Синташты?

Древний город Аркаим давно стал культовым местом для разного рода оригиналов,считают Аркаим городом древних ариев и "местом силы". Находится на Урале, открыт в 1987 году и датируется рубежом III – II тысячелетий до н.э. Относится к синташской культуре. Город отличается сохранностью сооружений и могильников. Был назван в честь горы, название которой происходит от тюркского "арка", что означает "хребет", "основа".

Крепость Аркаима была построена по радиальной схеме из бревен и кирпичей, жили здесь люди европеоидного типа, были дома, мастерские и даже ливневая канализация.

Также здесь были найдены изделия из кости и камня, орудия из металла, литейные формы. Считается, что в городе могли жить до 25 000 человек.

Поселения похожего типа были найдены в Челябинской и Оренбургской областях, в Башкортостане, и поэтому археологи назвали местность "Страной городов". Синташская культура просуществовала всего 150 лет. Куда потом делся этот народ, неизвестно. Споры о происхождении города ведутся учеными до сих пор.



Михаил Загорский, 12 сентября 18