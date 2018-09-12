 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Грозит ли саудовской королевской семье новый кризис?
07:45 13.09.2018

Москва, 10 сентября 18

Фундаментальные изменения не происходят без ослабления стабильности, появления конфликтов и даже кризисов. Кардинальные перемены в Саудовской Аравии, направленные на диверсификацию экономики и уход от нефтяной зависимости, идут не так гладко и быстро, как планировалось.
Продолжающаяся задержка IPO Aramco, пробуксовка финансируемых суверенным фондом PIF гигапроектов, а также изменения в структуре общества могут подорвать авторитет и позиции саудовского наследного принца Мухаммеда бин Салмана (МБС). Консервативные и религиозные лидеры могут пойти на открытый конфликт, если реализация его программы Saudi Vision 2030 будет провалена.

Кроме того, не следуют сбрасывать со счетов и мощную оппозицию внутри самой королевской семьи. Однако, по мнению наблюдателей, до тех пор пока у МБС имеется поддержка отца, короля Салмана, ему ничего не угрожает.
Тем не менее несколько дней назад ближневосточные СМИ сообщили об обострении борьбы внутри Дома Саудов. Согласно данным Al Jazeera и Al Khaleej произошел раскол между королем Салманом и его братом, принцем Ахмадом, который недоволен тем, как ведется война в Йемене.
Зарубежные СМИ утверждают, что принц Ахмад резко критикует короля и наследного принца, которые были основными сторонниками участия Саудовской Аравии и ОАЭ в йеменской войне.
Саудовские СМИ опровергают эти сообщения, называя их ложными и провокационными. Согласно их данным король Салман и МБС полностью контролируют ситуацию и не допустят какую-либо оппозицию внутри королевской семьи.

Следует отметить, что подобная информация появлялась и раньше. Внутренняя оппозиция и недовольство ролью МБС, которого некоторые королевские особы считают слишком молодым, эмоциональным и неопытным для имеющейся у него власти, существует уже какое-то время. Пока король Салман остается правителем, никто публично не выступит против принца, но неизвестно, что произойдет, когда король умрет или откажется от престола.
Несмотря на то что МБС имеет карт-бланш для консолидации своей власти, частично через назначение на ключевые посты доверенных лиц или близких родственников, другие члены Дома Саудов надеются на реванш и возвращение прежнего влияния. Нельзя сказать, что вот-вот наступит "Ночь длинных ножей", но серьезные потрясения могут произойти в любой момент.
Наследный принц также сталкивается с жестким сопротивлением со стороны религиозного истеблишмента, часть которого по-прежнему очень близка к консервативным членам королевской семьи. МБС и король пытаются максимально осторожно бороться с ними, отдаляя от власти наиболее консервативных религиозных деятелей и откровенных экстремистов, при этом не провоцируя уличные протесты, отмечает портал oilprice.com.
Последствия "кампании RitzCarlton", в рамках которой в конце 2017 г. десятки ведущих саудовских бизнесменов и принцев были арестованы по обвинению в мошенничестве и коррупции, до сих пор ощущаются в стране. Критика Запада по поводу сохранения антилиберального подхода к правам человека или статусу женщины в обществе также остается проблемой, поскольку консерваторы готовы ударить по МБС, если он уступит давлению американцев и европейцев.

Проводимые по указу наследного принца аресты известных либеральных фигур, включая женщин, а также публичный конфликт с Канадой, не что иное, как маневр, цель которого успокоить консервативные силы и продемонстрировать свою независимость от Запада. Тем временем МБС продолжает сокращать власть у ваххабитских улемов, видя в них своих основных врагов.

Недавние шаги наследного принца, которые были восприняты на Западе как антидемократические, должны оцениваться в контексте политических реалий королевства. МБС изо всех сил пытается добиться поставленных целей, но пока у него мало что получается (длительная задержка IPO Aramco и трудности с реализацией гигапроектов). Очень короткие сроки, установленные принцем и его советниками, оказались излишне оптимистичными. По всей видимости, им придется пересмотреть свои планы и объявить своим сторонникам, что не следует ожидать впечатляющих результатов в ближайшие несколько лет.
Внешний мир также должен понимать, что в "новом королевстве" либерализация экономики, предоставление прав женщинам или открытость глобальному рынку не означают конец Дому Саудов. Все члены королевской семьи, включая МБС и его отца, примут все необходимые меры для предотвращения развала правящей династии. Изменения произойдут, но они никогда не подорвут власть королевской семьи.

Следующие несколько месяцев будут критическими. Если в ближайшее время не будут достигнуты хоть какие-то существенные успехи, поддержка наследного принца среди населения может ослабнуть или вообще исчезнуть, а у противников появятся важный повод для атаки. Кроме того, не следует исключать и государственный переворот, не раз происходивший в истории Саудовской Аравии.

Источник - Вести.Экономика
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