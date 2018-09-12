|Депутаты кыргызского Жогорку Кенеша боятся летать самолетами внутренних авиалиний
07:49 13.09.2018
13 сентября 2018, Бишкек - 24.kg, Юлия КОСТЕНКО
На заседании Жогорку Кенеша депутат Бакыт Торобаев поднял вопрос обновления авиапарка Кыргызстана.
По его словам, самолеты, летающие по внутренним направлениям, находятся в плохом состоянии. В последнее время выявлено очень много недостатков, в частности, проблемы возникают на рейсах Бишкек - Ош.
"Один раз загорелся двигатель. Второй раз мы сами стали свидетелями происшествия. Самолет взлетел и над перевалом Тоо-Ашуу повернул назад. Был и третий случай, когда сразу после взлета борт вернулся в аэропорт", - отметил Бакыт Торобаев.
Он добавил, что надо покупать не только автобусы и троллейбусы, но и самолеты.
На этой неделе из-за замены самолета задержали рейс Бишкек - Ош. Аналогичный случай произошел и на прошлой неделе. Зачастую проблемы возникают с самолетами авиакомпании "Тез Джет".