КырВласти утвердили "Типовой регламент работы судов аксакалов в Кыргызстане"

08:37 13.09.2018

В Государственном агентстве по делам местного самоуправления и межэтническим отношениям 12 сентября утвердили разработанный Типовой регламент работы судов аксакалов в Кыргызстане.



По словам директора ГАМСУМО Бахтияра Салиева, основной целью создания Типового регламента является упорядочивание работы судов аксакалов. Органы местного самоуправления будут ознакомлены с Типовым регламентом.



"Утвержденный Типовой регламент имеет рекомендательный характер . Само его название говорит о том, что любой МСУ может внести изменения и принять их на сессии местного кенеша", - сказал он.



Согласно информации, в 2002 году в республике был принят закон "О судах аксакалов".



С момента его принятия не существовало регламента работы судов аксакалов – правил, процедур, устанавливающих порядок реализации их полномочий согласно указанному закону.



В законе не прописаны процедуры реализации полномочий, то есть указано что делать, но не указано как это делать.

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