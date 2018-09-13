США ввели санкции передним числом. Трамп чудит авансом, - "Къ"

08:47 13.09.2018

Дональд Трамп подписал указ о наказаниях за вмешательство в будущие выборы

Газета "Коммерсантъ" №166 от 13.09.2018, стр. 1

Президент США Дональд Трамп в среду подписал исполнительное распоряжение, предусматривающее автоматическое введение санкций против иностранных физических лиц и компаний, уличенных в попытках вмешательства в предстоящие 6 ноября промежуточные выборы. Санкции предполагают, в частности, ограничение возможности брать кредиты в американских банках, замораживание активов и запрет на американские инвестиции. Представляя документ, в Белом доме сообщили, что это "предупреждение" адресовано не только России, но и другим странам, включая Китай, Северную Корею и Иран. Эксперты поясняют, что пока это даже не адресное предупреждение, а лишь "декларация о намерениях". С подробностями - корреспондент "Ъ" в Вашингтоне Кирилл Белянинов.



В официальном графике президента США, распространенном Белым домом утром в среду, о подписании нового исполнительного распоряжения не было сказано ни слова. Тем не менее уже днем в администрации сообщили, что глава государства все же подписал новый санкционный документ.



"Это (решение.- "Ъ") должно продемонстрировать, что мы готовы предпринять все возможные действия для того, чтобы предотвратить иностранное вмешательство в политический процесс",- подчеркнул во время брифинга в Белом доме советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон.



Господин Болтон анонсировал "длинный список потенциальных санкций". Они будут вводиться в зависимости от степени вмешательства в выборы и могут включать в себя ограничение возможности брать кредиты в американских банках, замораживание активов и запрет на американские инвестиции в компании, причастные к такому вмешательству.



В свою очередь, директор Национальной службы разведки Дэн Коутс счел нужным пояснить, что новое распоряжение является не только "ответом" России на попытки вмешательства в избирательную кампанию 2016 года, но и "предупреждением" другим странам. "Мы видели следы (вмешательства.- "Ъ") не только со стороны России, но и со стороны Китая, Ирана и даже Северной Кореи, так что мы воздерживаемся от окончательных выводов",- сказал он.



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Текст исполнительного распоряжения долго оставался неопубликованным. Тем не менее вечером стало известно, что документ предусматривает введение жестких мер против иностранных физических лиц и компаний, которые будут заподозрены в попытках вмешательства в выборы в США.



Контроль за исполнением распоряжения президента возложен на директора Национальной службы разведки, а отслеживанием попыток вмешательства займутся сразу несколько федеральных агентств, включая ЦРУ, Агентство национальной безопасности и Министерство внутренней безопасности.



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В Белом доме пояснили, что под "вмешательством" будут подразумеваться попытки кибератак на "избирательную инфраструктуру", включая машины для голосования и центры обработки избирательных бюллетеней, организация пропагандистских кампаний с целью изменения общественного мнения или "систематические утечки частной политической информации".



Во всех этих случаях сотрудники федерального агентства, обнаружившие попытку вмешательства, обязаны сообщить в офис директора Национальной службы разведки. Санкции против стран-нарушителей будут вводиться "автоматически".



"Очевидно, что мы создаем систему, которая гарантирует, что мы делаем все возможное для того, чтобы предотвратить любое вмешательство в наши выборы",- заявил Дэн Коутс.



Накануне сразу несколько сотрудников Конгресса США сообщили, что Белый дом не проинформировал законодателей о готовящемся решении. В совместном заявлении, выпущенном в среду, соавторы законопроекта DETER (Defending Elections from Threats by Establishing Redlines), предусматривающего введение санкций против России за вмешательство в выборы, сенаторы Марко Рубио и Крис Ван Холлен выразили недовольство инициативой Белого дома. По их мнению, выпустив распоряжение, администрация "наконец-то" признала существование угрозы, но "сделала недостаточно для ее предотвращения".



"Лучшим средством сдерживания для любого, кто попытается атаковать нашу выборную систему, является угроза обязательных санкций,- говорится в заявлении сенаторов.- Мы должны гарантировать, что Россия Владимира Путина или любое другое иностранное государство понимает, что мы ответим немедленно и введем жесткие меры против тех, кто вмешивается нашу демократию. До промежуточных выборов остается всего лишь 55 дней, и мы призываем наших коллег направить единое и ясное послание нашим противникам, быстро одобрив этот законопроект".



В Конгрессе США также подтвердили, что выпущенное Белым домом распоряжение не помешает законодателям принять собственные меры для защиты предстоящих выборов. Всего на рассмотрении обеих палат Конгресса сейчас находятся пять законопроектов, предусматривающих жесткие меры в отношении Москвы.



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Один из них, подготовленный сенатором-демократом Робертом Менендесом и республиканцем Линдси Грэмом, вводит ограничения на операции с суверенным долгом РФ и предусматривает введение санкций против компаний, сотрудничающих с предприятиями энергетического сектора России. Законопроект, соавторами которого стали республиканец Марко Рубио и демократ Крис Ван Холлен, предписывает автоматическое введение санкций против Москвы в случае, если директор Национальной службы разведки США придет к выводу о том, что российское руководство вновь попыталось вмешаться в ход предвыборной кампании.



Как считают эксперты, распоряжение, подписанное президентом США, пока можно в лучшем случае считать "демонстрацией о намерениях". Бывший высокопоставленный сотрудник офиса по контролю за иностранными активами Минфина США, отвечающего за санкционную политику, Адам Смит пояснил, что в этом распоряжении не упомянуты конкретные лица и компании, так выпущенный Белым дом документ нужно расценивать не как "предупреждение", а лишь как план введения санкций на будущее. "Это просто бюрократические игры",- считает он.



Кирилл Белянинов

13.09.18