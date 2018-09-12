За публичный развес флагов ДАИШ в Таджикистане дают по 2 года л/с

08:51 13.09.2018

Житель Вахша, вывесивший флаги ИГ, приговорен к 2 годам заключения

Таджикистан, общество 11:33, 13 сентября 2018 Просмотров: 46

Суд Вахшского района осудил местного жителя, который вывесил флаги "Исламского государства" на крыше производственного предприятия, которым руководит Нусратулло Саидов – племянник покойного лидера ныне запрещенной в Таджикистане Партии исламского возрождения Саида Абдулло Нури, сообщает Радио Озоди.



В суде 13 сентября сказали, что Курбонали Партоев приговорен к 2 годам лишения свободы. "Его сообщник, брат Тохир Партоев также осужден к 2 годам заключения", - добавили в суде. От других подробностей он воздержался, отметив лишь, что приговор уже вступил в законную силу.



Сотрудники ГКНБ в феврале этого года обнаружили в джамоате Таджикабад Вахшского района 5 флагов "Исламского государства". Спецслужбами по подозрению в сотрудничестве с этой террористической группировкой былы задержаны около 10 жителей сельского джамоата "Тоджикобод". СМИ писали и об аресте Нусратулло Саидова, но племянник основателя ПИВТв тот же день в видеобращении сообщил, что после допроса сотрудники правоохранительных органов отпустили его домой.



Спецслужбы выяснили, что арестованный Курбонали Партоев не связан с ИГ. А черные флаги террористической организации он изготавливал для того, чтобы подставить племянника Саида Абдулло Нури.



В видеосюжете Курбонали Партоев признается, что им двигало чувство личной мести. "Мне пришла в голову идея подставить Нусратулло Саидова. Я очень хотел, что спецслужбы арестовали его. Я купил на рынке ткань черного цвета и белую краску. Три самодельных флага, изготовленных по инструкции в интернете, я водрузил на крыше предприятия Саидова. Еще два флага спрятал внутри помещения", - сказал арестованный.



Курбонали Партоев так и не раскрыл причину ненависти к Нусратулло Саидову. Против Партоева возбуждено уголовное дело по двум статьям УК РТ – ч.1 ст. 32. Приготовление к преступлению и покушение на преступление, и ст. 307 прим 1 "Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности и публичное оправдание экстремизма".



Холмурод Нуриддинов, председатель джамоата Такжикабад Вахшского района, сказал, что не участвовал на судебном процессе, но ему сообщили, что суд приговорил к заключению двух братьев Партоевых. По его словам, с момента ареста Курбонали Партоева его отец Наджибулло Партоев, находившийся в России, не дает о себе знать.



Махмадсаид Алимов, начальник отдела по земельному управлению в джамоате Таджикабад, участвовал в суде в качестве свидетеля. "Я был свидетелем того, как в джамоате были вывешены эти черные флаги. Был вызван в суд, ответил на вопросы судьи. Дал показания, что видел эти флаги", - говорит он.