Как ВВС США "приземлились" в Карши. Чем руководствовался Ислам Каримов, пуская амер-войска в страну

08:53 13.09.2018

КАК АМЕРИКАНЦЫ "ПРИЗЕМЛИЛИСЬ" ПОД КАРШИ

Чем руководствовался Ислам Каримов, пуская американские войска на базу под Карши?



Об этом 11 сентября, в очередную годовщину атаки в 2001 году на башни-близнецы Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, рассказал Фонд имени Ислама Каримова. Его курирует вдова первого президента Татьяна Каримова.



"Когда в 1997 году талибы вплотную подошли к границе Узбекистана, открыто угрожая, обстреляли ракетами жилые районы приграничного узбекского Термеза никто не оказал практического содействия в укреплении рубежей и повышения обороноспособности нашего молодого государства. Следует отметить, что Афганистан в то время являлся главным центром подготовки радикально настроенных боевиков, многие из которых стремились свергнуть светские режимы в государствах Центральной Азии, установить там систему правления, основанную на принципах религиозного фундаментализма. Эти силы уже совершали теракты в Узбекистане и участвовали в гражданской войне в соседнем Таджикистане. Поэтому было очевидным, что после разгрома "Северного Альянса", являющегося главной силой противодействующей режиму Талибан в 1990-х годах, это было лишь вопросом времени, радикальные террористы начнут активные действия в центрально-азиатских государствах, включая Узбекистан", - утверждается Фондом.



А потому Ислам Каримов не стал пассивно наблюдать "кто же победит", а оказал посильное содействие тем, кто обещал закрыть все лагеря по подготовке террористов в соседней с Узбекистаном стране.



30 сентября и 5 октября 2001 года в Ташкент прибыли соответственно Командующий Центральным командованием ВС США Томми Фрэнкс и министр обороны США Дональд Рамсфельд, которые встретились с президентом Исламом Каримовым.



"Международной коалиции, возглавляемой США, на время проведения антитеррористических операций был предоставлен аэродром Карши-Ханабад на юге Узбекистана, с которого должны были осуществляться мероприятия по оказанию гуманитарной помощи населению Афганистана, тыловому обеспечению войск, а также операции по поиску и спасению", - отмечает Фонд.



При этом Фонд "опустил" важные детали. Узбекистан в 1992 году был инициатором создания коллективной обороны стран СНГ, договор о создании ОДКБ был подписан именно в Ташкенте. Но затем Каримов вышел из организации, решив примкнуть к проамериканскому союзу с Украиной, Молдавией, Азербайджаном.



Присутствие американцев на бывшей советской военной базе, возведенной специально для войны в Афганистане, закончилось для Узбекистана кровавым мятежом в Андижане в мае 2005 года. Взбешенный И. Каримов потребовал от американцев убраться из Карши-Ханабада, заключил договор о стратегическом партнерстве и союзнических отношениях с Россией. В ответ Запад ввел санкции против Узбекистана, которые продержались три года, пока Ташкент не продал часть акций автозавода в Асаке Дженерал Моторс.



Больше того, Узбекистан начал процесс вхождения в Таможенный Союз и ОДКБ. Но в 2008 году, когда западные санкции были сняты, вновь "приостановил членство".



11.09.18