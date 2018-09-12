Кто виноват и чего ждать? 10-летие начала мирового финансового кризиса, - В.Катасонов

12:30 13.09.2018 Мрачная годовщина – 10-летие начала мирового финансового кризиса



ВАЛЕНТИН КАТАСОНОВ



Кто виноват и чего ждать?



Течение жизни ускоряется, и мы порой забываем о том, что было год назад. Тем более – десять лет назад. А десять лет назад начался мировой финансовый кризис. Сначала (с 2007 года) он развивался в США в виде кризиса на рынке ипотечных кредитов и воспринимался как кризис американский. Помню, как весной 2008 года тогдашний министр финансов РФ Алексей Кудрин хвастался, что, мол, Россия – "остров стабильности", в России кризиса не произойдет.



Однако в сентябре 2008 года события вытолкнули кризис за пределы Америки, и той же осенью он больно ударил по России. Во всем мире кризис продолжался до конца 2009 года, мировой ВВП уменьшился в 2009 году на 0,8%. Это был единственный всепланетный спад за всю послевоенную историю.



По масштабам и глубине кризис 2008-2009 гг. сопоставим с мировым экономическим кризисом 1930-х гг. Тот тоже начался в октябре 1929 года с обвала на фондовой бирже Нью-Йорка, на следующий год стал приобретать масштабы мирового, а с 1933 года перерос в мировую экономическую депрессию, продолжавшуюся до начала Второй мировой войны. Развязывание хозяевами денег новой мировой войны преследовало в том числе вполне определенную экономическую цель – предотвратить всеобщий кризис, способный похоронить капитализм.



Вернемся к сентябрю 2008 года. В США тогда произошли два события, которые потрясли мир. Первое из них – крах американских ипотечных агентств Fannie Mae и Freddie Mac, случившийся 7 сентября. А 15 сентября произошло банкротство инвестиционного банка Lehman Brothers, который был символом могущества Уолл-стрит. Про банки такого рода говорили, что они "слишком велики, чтобы обанкротиться". Однако 15 сентября банкротство произошло. Даже самые мощные банки Америки почувствовали свою уязвимость. Через некоторое время были названы суммы долгов (большая часть которых так и осталась непогашенной, приведя к цепной реакции банкротств). Они составили 613 млрд. долл. плюс 155 млрд. долларов долгов по облигациям. Индекс Dow Jones за один день провалился более чем на 500 пунктов; это было самое сильное падение после атаки 11 сентября 2001 года.



Позднее и финансовые регуляторы США, и независимые эксперты выясняли причины краха Lehman Brothers, в котором, как в капле воды, отразились общие причины мирового финансового кризиса.



Статистика хорошо показывает безрассудность хозяев и топ-менеджеров Lehman Brothers. Собственный капитал банка составлял всего 3% по отношению к валюте его баланса (величина активов и пассивов). Кроме того, гигантские активы, которыми управлял банк, вообще не находили отражения в его балансе. Основная часть "невидимых" активов приходилась на финансовые производные инструменты (деривативы). Объем "невидимых" активов примерно в 50 раз превышал активы, отраженные в балансе банка. Банк управлял активами, которые в 1500 раз превышали собственный капитал банка. Что скрывается за этими цифрами?



Прежде всего, алчность банкиров (акционеров, топ-менеджеров), привыкших получать гигантские бонусы. Ричард Фулд, генеральный директор банка, между 2000–2007 годами получил в виде зарплаты и бонусов около полумиллиарда долларов. Скрывается за цифрами и наглая уверенность банкиров, что им все сойдет с рук, что финансовые регуляторы не дадут банку пойти на дно. Ричард Фулд и другие топ-менеджеры Lehman Brothers после краха этого банка не были привлечены к юридической ответственности. Некоторые наблюдатели объясняли это тем, что расследование могло бы высветить многих соучастников банковской аферы.



Во-первых, Федеральную резервную систему США, Комиссию по ценным бумагам и биржам США, Комиссию по торговле товарными фьючерсами США, Национальную фьючерсную ассоциацию, Корпорацию по защите инвесторов в ценные бумаги и других американских финансовых регуляторов. Они призваны регулировать финансовый рынок и контролировать его участников, но в отношении Lehman Brothers этого не было.



Во-вторых, особую роль сыграла ФРС США. Точнее, ее руководители Алан Гринспен (1987-2006 гг.) и Бен Бернанке (2006-2014 гг.). Именно эти два человека (особенно первый) способствовали всяческому развитию внебиржевого рынка деривативов, который в значительной мере находился вне поля зрения ФРС и других финансовых регуляторов. С 1986 г. до конца 2005 г. номинальная стоимость деривативов в мире увеличилась почти в 400 раз, а в последние четыре года этого периода – в четыре раза. Согласно отчету Банка международных расчетов (BIS), номинальная стоимость всех деривативных контрактов в мире на конец 2005 года составляла 342 трлн долларов при ВВП США 12,5 трлн. долл. Более половины всех деривативных активов приходилось на три-четыре банка Уолл-стрит, и Lehman Brothers был одним из них. Хотя Гринспен и смылся с кресла председателя ФРС США за полтора года до того, как начался кризис, ему пришлось в 2007-2008 гг. держать ответ перед Конгрессом США. Было доказано, что Гринспен в течение 19 лет пребывания на посту председателя ФРС США готовил условия для кризиса. Однако ни один волос с головы Гринспена не упал. Говорят, он до сих пор читает лекции в американских университетах, делится с молодежью своим опытом. Нассим Николас Талеб, автор мирового бестселлера "Черный лебедь", назвал Гринспена "главным экономическим вредителем всех времен и народов".



В-третьих, в список виновников следует включить аудиторов. Берем годовой отчет банка Lehman Brothers за 2007 год. В отчете видим заключение знаменитой аудиторской компании Ernst & Young. Эта компания проводила аудиты банка в течение семи лет (с 2001 года) и всегда давала положительные заключения. В отчетах постоянно мелькали слова: "рекордные достижения", "фантастические результаты", "талантливый менеджмент". Пострадавшие от краха Lehman Brothers подавали в суды исковые заявления против Ernst & Young. Иск против этого аудитора подал и генеральный прокурор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо, но, как и в случае с Аланом Гринспеном, ни один волос не упал с голов топ-менеджеров и партнеров Ernst & Young. Эта компания до сих пор входит в "большую четверку" мировых аудиторов, члены которой понимают, что можно и дальше безнаказанно рисовать нужные клиентам заключения.



В-четвертых, Lehman Brothers не скупился на рекламу самых разных видов: телевизионную, в Интернете, в газетах и журналах, наружную (рекламные щиты и растяжки на улицах; логотипы банка на всем, что можно придумать). Работали на рекламу и рейтинговые агентства "большой тройки", до начала сентября 2008 года выставлявшие банку Lehman Brothers высшие оценки.



На этом примере хорошо видны причины финансового кризиса прошлого десятилетия. В Америке сложилась круговая порука, участниками которой являются коммерческие и инвестиционные банки, занимающиеся спекуляциями на финансовых рынках; финансовые регуляторы во главе с ФРС США (главные ее акционеры и являются теми самыми банками, которые играют на финансовых рынках); аудиторские компании; рейтинговые агентства; рекламный бизнес. Весь этот конгломерат, сплачиваемый алчностью и коррупцией, сохраняется. За десятилетие на финансовых рынках США надуты новые пузыри, несравненно более гигантские, чем те, что образовались в 2007-2008 гг. К началу осени 2018 года по отношению к 2009 году индекс S&P 500 вырос на 327%; промышленный индекс Dow Jones отстает лишь немного, рост составил 296%; рост Nasdaq Composite Index – на 531%.



С предупреждениями о том, что не сегодня завтра может подняться следующая волна мирового финансового кризиса, аналитики выступают едва ли не каждый день. Об этом говорят и те, кто по своему положению должен убеждать публику, что все хорошо. Одно из последних таких заявлений сделал известный финансовый аналитик Марко Коланович. Он, говорят, обладает уникальным даром предвидения и представляет банк JP Morgan, сопоставимый по калибру с Lehman Brothers. Это не тот человек, который любит нагонять страхи, все его финансовые предсказания сбывались. Так вот, Коланович уверен, что кризис начнется в ближайшие месяцы и будет самым тяжелым после Второй мировой войны. Алгоритм развития событий будет следующим: резкое падение курсов акций на фондовых рынках; стремительная распродажа акций; нарастание кризиса ликвидности; распродажи других ценных бумаг и других активов при стремительно падающих ценах; попытки ФРС спасать финансовые рынки и системообразующие банки; массовые социальные беспорядки и бедствия, каких еще не было в послевоенной Америке. От себя добавлю: такая буря может отправить на дно всю флотилию банков Уолл-стрит. Источник - Фонд Стратегической Культуры

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