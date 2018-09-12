Если за 11 сентября 2001 года стоял не Бен-Ладен, то кто это сделал? - М.Беглов

12:34 13.09.2018 Почему США так и не смогли извлечь правильных уроков из трагедии 11 сентября 2001 года



Михаил Беглов



Человеческая память все же устроена очень странно. Хотя прошло уже 17 лет с момента той трагедии, но каждый раз, когда смотришь на почти хрестоматийный силуэт Нью-Йорка с противоположного берега Гудзона, взгляд сразу выхватывает зияющую пустоту в том месте, где должны были бы стоять 110-этажные "башни-близнецы" Всемирного торгового центра. Как и находящаяся неподалеку статуя Свободы, они были своего рода символом "города, который никогда не спит".



Их не стало 11 сентября 2001 года, когда захваченные террористами из "Аль-Каиды" два пассажирских самолета врезались в эти здания. Еще один самолет протаранил одно из крыльев Пентагона, а четвертый с 40 пассажирами на борту разбился неподалеку от города Шанксвилл в штате Пенсильвания – экипаж был вынужден направить самолет в сторону земли, чтобы предотвратить еще большее число жертв. Всего тогда в результате этого террористического нападения, ставшего самым крупным за всю историю США, да и мира, погибли почти 3 тысячи человек.



На этой неделе Америка отметила очередную печальную годовщину этих трагических событий. Основная церемония, естественно, проходила на территории национального мемориала и музея, который был создан том месте, где стояли "башни-близнецы". Она началась с минуты молчания в память о жертвах терактов. На ней присутствовали родственники погибших, те, кто выжил в результате теракта, а также участники спасательной операции.



Президента США Дональд Трампа там не было, хотя, казалось бы, где, как ни на месте основной трагедии, должен был бы присутствовать глава государства. Вместо этого он и его супруга Мелания посетили мемориал в Шанксвилле, где на выходных открыли памятник "Башня Голосов" (Tower Of Voices), посвященный пассажирам и членам экипажа разбившегося здесь самолета.



Этот "ужас в прямом эфире", а тот момент, когда два самолета с небольшим интервалом врезаются в небоскребы, попал в объективы телекамер, вызвал шок во всем мире. А в русском, да и в английском языке, все же не подобрать того слова, которое полностью выразило бы состояние самих американцев. Горечь внезапной атаки японских летчиков-камикадзе на Перл-Харбор в декабре 1941, когда, кстати сказать, жертв было значительно меньше, уже забылась. Отгороженная от остального мира морями и океанами, Америка более полувека чувствовала себя в полной безопасности и происходившие на других континентах трагические события, казалось бы, были далеко и ее совершенно не затрагивали.



"Несмотря на технологический прогресс, общую безопасность и счастье, в людях живет ощущение страха. Под всеми чувствами скрывается беспокойство, потому что нам открылась новая реальность, которая перевернула наше представления о естественном ходе вещей", - так известный американский психоаналитик Чарльз Строузер охарактеризовал перемены в массовом сознании американцев после теракта 11 сентября.



О том, что последовало после сентябрьской трагедии, хорошо известно. Уже через три дня конгресс дал президенту США право использовать вооруженные силы США для наказания всех тех, кто "планировал, утверждал, осуществлял или помогал осуществлять" теракт. А спустя неделю с небольшим Буш выдвинул ультиматум властям Афганистана, потребовав выдать скрывавшихся на территории этого государства лидера "Аль-Каиды" Усаму Бен-Ладена и всех причастных к терактам. Кабул запросил доказательства их вины, пообещав судить причастных к этому преступлению в исламском суде. Доказательств, однако, предоставлено не было. А сам основатель "Аль-Каиды" отрицал свою причастность к теракту - в том, что именно он спланировал это нападение, Бен-Ладан признался лишь через три года.



Спустя месяц самолеты ВВС США нанесли первые удары по целям в Афганистане. Так было положено начало войне, которая стала самой продолжительной в истории США и которая фактически продолжается и по сей день. Лидера "Аль-Каиды" американским войскам тогда уничтожить не удалось. Его смогли ликвидировать лишь спустя десять лет - 2 мая 2011 года в убежище в пакистанском Абботтабаде.



США, по сути дела, наступили на те же грабли, что в свое время и Советский Союз, когда он под Новый год в декабре 1979 года ввел так называемый "ограниченный контингент" своих войск в Афганистан для "защиты" от оппозиционных сил дружественного кабульского режима. СССР тогда понадобилось десять лет, чтобы осознать бессмысленность попыток "покорить" Афганистан, - что, кстати сказать, и в прошлые века не удавалось сделать ни одному европейскому государству, в том числе, Британии в период расцвета ее мирового военного могущества, - и вывести оттуда свои войска. Американские же войска до сих пор находятся в Афганистане, хотя с момента их ввода в эту страну прошло уже семнадцать лет.



Россия, как, впрочем, и другие европейские страны, поддержала тогда действия США и даже предоставила ему "воздушные коридоры" для быстрой переброски войск и военного снаряжения в Афганистан. Но, как известно, Соединенные Штаты не остановились на этом, а спустя два года вторглись и на территорию соседнего Ирака с целью свержения правительства Саддама Хусейна, что привело в действие "эффект падающего домино" и вызвало на Ближнем Востоке подлинную катастрофу.



В Вашингтоне даже придумали теорию так называемого "управляемого хаоса" - термина, который сам по себе не выдерживает никакой критики, потому что хаос он и называется хаосом, так как не может быть контролируемым. Если использовать английское выражение, то это классический пример "contradiction in terms", то есть противоречия уже в самом термине.



Убийство Хусейна не только привело к разрушению в этой стране конституционного строя, но и к усилению в регионе агрессивных исламистских сил. Хотя "Аль-Каида" в Афганистане и была уничтожена, но ее последователи очень быстро создали новые террористические организации, которые начали свой собственный "крестовый поход" на Ближнем Востоке и даже объявили о создании независимого "исламистского государства".



Следующими жертвами "политического землетрясения" стали Ливия и Сирия. В Ливии было свергнуто законно избранное правительство и зверски убит ее лидер Муаммар Каддафи. Причем захват ливийской столицы Триполи так называемыми "повстанческими силами" был осуществлен при поддержке натовской авиации и сил специального назначения западных стран. Для Сирии был уготован аналогичный сценарий, но в ее поддержку выступила Россия, предоставившая по просьбе сирийского правительства военную помощь в борьбе с захватившими в тот момент большую часть сирийской территории террористическими группировками.



Не могу причислить себя к горячим сторонникам этого решения, учитывая те прямые и косвенные тяжелые последствия в политической и финансово-экономической областях, которые понесла Россия, подставив плечо Сирии. С самого начала было понятно, что спасибо нам никто в западном мире не скажет, зато с радостью повесят всех собак и найдут тысячу способов, как отомстить России за эту инициативу. Но факт остается фактом – сегодня сирийская территория на 90 процентов освобождена от террористических исламских бандформирований.



К концу прошлого десятилетия проявился новый, очень интересный момент. Казалось бы, Соединенные Штаты после трагических событий 11 сентября 2001 года должны быть более других заинтересованы в уничтожении всех террористических исламских организаций – последышей Бен Ладана, но вместо этого они начинают их открыто поддерживать, обучать и вооружать. В Вашингтоне надеются таким образом заполучить некие "дружеские", "ручные" силы, руками которых можно делать на Ближнем Востоке то, что самим не очень сподручно, а заодно и держать в напряжении западноевропейских "союзников".



Не секрет, что к этому немалые усилия приложила лично Хилари Клинтон в ее бытность госсекретарем США. Идею приручить "монстра" вряд ли можно назвать разумной, потому что рано или поздно он все равно вырывается из-под контроля. Потому что, как говорится в русской народной пословице, сколько волка не корми – он все равно в лес смотрит.



Американцы заплатили очень высокую цену за свои действия на Ближнем Востоке. По данным Пентагона, в ходе военных кампаний в Ираке, Афганистане и Сирии погибло, по меньшей мере, вдвое больше американцев, чем во время трагических событий 11 сентября. А американские специалисты по заказу конгресса США подсчитали и других жертв войны: по данным на середину 2015 года, почти 140 тысяч американцев страдают от посттравматического синдрома, 328 тысяч получили различные травмы мозга, а у 1700 ампутированы конечности.



Сразу после трагических событий 11 сентября Вашингтон объявил о начале масштабной войны против терроризма и внутри страны. 26 октября 2001 года тогдашний президент США Джордж Буш подписал одобренный Конгрессом так называемый "Патриотический акт", а полностью - "Акт "О сплочении и укреплении Америки путем обеспечения надлежащими средствами, требуемыми для пресечения и воспрепятствования терроризму". Этот закон предоставил, по словам его авторов, "необходимые механизмы для выявления и предотвращения терроризма". До него полиция и спецслужбы США не имели права следить за своими гражданами без соответствующей санкции, но "Патриотический акт" по сути дела отменил это правило, если речь идет о связанных с терроризмом делах, и дал спецслужбам США карт-бланш для слежки за частной жизнью американцев под предлогом их защиты от терроризма.



Во что это вылилось, миру рассказал небезызвестный Эдвард Сноуден. Тотальная "прослушка" телефонов, контроль за перепиской в Интернете, перлюстрация почты – вот основные методы, которыми стали на законных основаниях действовать американские властные структуры после появления этого акта. Некоторые считают, что их действия были весьма эффективными.



По данным политолога из Heritage Foundation Джессики Цукерман, за 12 лет после 11 сентября 2001 года было раскрыто шестьдесят заговоров, участники которых планировали проведение в США терактов. Правда, не обошлось и без "проколов". Самым крупным стали известные события во время бостонского марафона в 2013 году, когда выходцы из одной из стран бывшего СССР взорвали две бомбы в зрительской зоне. К счастью, жертв тогда было немного - погибли лишь три человека, а около 300 получили ранения различной тяжести.



С приходом в Белый дом Дональда Трампа ситуация особо не изменилась. Хотя сам он неоднократно заявлял о желании вывести американские войска из Афганистана, но реальных шагов в этом направлении предпринято не было. Соединенные Штаты по-прежнему не отказываются и от поддержки некоторых террористических организаций, придумав для них новое определение – "умеренной оппозиции". Ракетные удары США по Сирии, а также нынешние события вокруг Идлиба – последнего оплота террористов в Сирии – тому наглядное свидетельство.



Более того, в последние дни появились сообщения, что Трамп, который ранее говорил, что хочет вернуть домой из этого региона американские войска, как только боевики группировки "Исламское государство" (организация запрещена в России) будут побеждены, теперь склоняется к тому, чтобы одобрить планы оставить около 2000 американских военнослужащих в регионе на неопределенный срок. То, что не существует никаких законных оснований для их пребывания там, Трампа, судя по всему, нисколько не смущает.



Белый дом при Трампе активно пытается перенести акцент с "террористической угрозы" на угрозу, которую несет нелегальная иммиграция в США. Проблема действительно существует. По некоторым подсчетам, в настоящее время количество незаконно находящихся в США иностранных граждан превышает 10 миллионов человек. Две трети из них – это граждане Мексики и других стран Латинской Америки, а остальные – выходцы из стран Азии и Ближнего Востока.



Еще во время предвыборной кампании Трамп пообещал построить непреодолимую стену между США и Мексикой – от Тихого океана до Мексиканского залива. Ее протяженность в случае реализации составит более трех тысяч километров. Но эта идея не находит поддержки ни в конгрессе, ни у большинства американцев. Так что средства на строительство стены так и не выделены. К тому же затея оказалась весьма дорогостоящей. Сегодня возведение этого заградительного барьера между двумя странами оценивают уже в 15-25 миллиардов долларов.



Поначалу Трамп со свойственной ему самоуверенностью заявлял, что эти расходы оплатит сама Мексика, но соседи, как и следовало ожидать, не пришли в восторг от этого предложения. Так что теперь глава Белого дома обещает, что Америка сама оплатит строительство стены, но потом он сделает так, чтобы Мексика компенсировала эти расходы. В проекте очередного бюджета он опять затребовал весьма крупную сумму на начало строительства и пригрозил конгрессу, что откажется подписывать этот документ, если законодатели вычеркнут заложенные в нем на стену средства.



Более того, Трамп оказался под огнем острой критики в стране из-за его общего подхода к иммиграционной политике. Он заявил о необходимости ее коренного пересмотра таким образом, чтобы соискателей американского гражданства фильтровали по степени их "достоинств", то есть полезности для США. А на одном из совещаний он посетовал на то, что сейчас в Америку попадают только люди "из задницы мира", имея в виду некоторые латиноамериканские и азиатские страны.



Это его заявление вызвало бурю возмущения не только в стране, но и в мире. Так что Трампу пришлось в очередной раз оправдываться и доказывать, что он не расист. "Нет, я не расист. Я наименее расистский человек, у которого вы брали интервью", - заявил Трамп журналистам. "Я хочу создать иммиграционную систему, основывающуюся на достоинствах людей, для людей, которые поднимут нашу страну на новый уровень. Я хочу безопасности для наших граждан. Я хочу остановить масштабный поток наркотиков", - утверждает президент.



Стали ли американцы чувствовать себя в большей безопасности спустя прошедшие со дня трагедии 2001 года 17 лет? Как свидетельствует опрос общественного мнения, проведенный Pew Research Center, 40 процентов американцев считают: террористам сегодня проще нанести удар по США, чем в 2001 году. Да и сам Трамп как-то заявил: "Вы только посмотрите на наши границы. Они похожи на швейцарский сыр. Кто угодно может проникнуть внутрь страны".



Трампу, конечно, как президенту виднее. Но все же очень хочется надеяться, что в Америке никогда не произойдет ничего, подобное тому, что имело место 11 сентября 2001 года. Никакие стены с Мексикой тут не помогут. Америке надо просто-напросто посмотреть на мир по-другому и перестать выращивать на других континентах новые штаммы смертельно опасной эпидемии терроризма.



…Некоторое время назад во время поездки в Нью-Йорк мне нужно было взять такси, чтобы доехать до одного отдаленного от центра района. Скажу честно, был в шоке, когда водитель такси азиатской наружности вдруг спросил - прямо как московские таксисты 90-х годов: "А дорогу покажешь?".



По национальности водителей такси в Нью-Йорке можно очень легко судить об иммиграционной ситуации в стране. Около 40 лет назад, например, после первой волны эмиграции из СССР за рулем многих нью-йоркских такси сидели русские. А теперь выходцы из Пакистана, Индии и сопредельных им стран. На мое предложение проложить дорогу в телефонном навигаторе, водитель, говоривший на английском с характерным восточным акцентом, с грустью признался: "А он меня не понимает!" По-моему, очень показательное признание. Но, может, все же не весь остальной мир не понимает Америку, а Америка не хочет понять весь остальной мир? Источник - iarex.ru

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