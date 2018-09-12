Неадекватность элиты задачам страны - самое страшное открытие масс, - А.Халдей

12:36 13.09.2018 В России ничего не меняется – бояре, как и всегда, самая большая опасность для развития страны



Александр Халдей



Когда в детстве мы сталкиваемся с трудностями и опасностями, мы верим, что взрослые всегда найдут выход из положения, потому что они старше и умнее. Когда мы становимся старше, мы верим во власть - там, в Кремле, всю ночь горит лампа, и Царь, Вождь, Генсек или Президент знает все то, что не знаем мы, осведомлен обо всех опасностях и угрозах, знает, как на них реагировать, и страна может спать спокойно.



Когда мы становимся взрослыми, многие из нас начинают понимать, что все не так просто. Что родители в нашем детстве сами были молодыми и наивными, делали глупейшие ошибки, и вообще живыми мы остались только каким-то чудом. После окончания института мы понимаем, что взрослые вообще-то не самая умная часть человечества. Все самые страшные глупости сделаны именно взрослыми, а не детьми. И добравшись до каких-то даже небольших руководящих постов, мы с ужасом вдруг понимаем: а значительная часть элиты, оказывается, того. Неадекватна – как бы это помягче сказать.



Судя по тому, какие ужасные ошибки делают ее представители, вообще непонятно, как они достигли своих постов и богатств. Такое впечатление, что для достижения богатства и карьерных высот ум нужен чуть ли не в последнюю очередь. И наоборот – ум и порядочность только мешает в битве за власть и денежные знаки. И возникает страшный вопрос: "А кто же нами руководит?"



После этого прозрения остается ответить на два простых вопроса "Кто виноват?" и "Что делать?", и так как с ответом на эти вопросы задержек никогда не возникает, то в результате реформ одни идиоты приходят на смену другим и, как говорили еще в древней Византии: "С царем всегда бывает два варианта: или повезет, или нет". Но если даже повезет с царем, не факт, что повезет с челядью. С аристократией. Или как сейчас говорят - с элитой.



Эта элита только и делает, что вырождается. Если, как шутил Жванецкий, что с человеком ни делай, он упрямо ползет на кладбище, то возглавляет эту процессию элита. Она вырождается первой и из-за нее страдают все остальные.



Люди потрясены, услышав Дерипаску в прямом эфире, как такой человек смог добраться до миллиардов. Они не понимают, услышав Абрамовича, за счет чего тот стал так богат. Они просто отказываются верить в элиту, глядя на Ельцина, Козырева, Шумейко, Рыбкина, Черномырдина. Долго народ пытался найти ум у Березовского, но ничего умного не нашел. Ни в словах, ни в делах. То, что было у всех этих людей в избытке, было чем угодно, но только не умом. И понял народ - в школах их учат совсем не тому, что нужно в жизни для успеха.



В жизни как-то так вышло, что ее хозяевами стали вчерашние троечники. Любой вечер встречи выпускников это подтверждает. А хорошисты и отличники, наоборот, всю жизнь работали на этих вот хозяев, которые на контрольных просили дать списать и не вылезали из приводов в милицию, а сейчас вдруг стали бизнесменами и депутатами. Отличники учились - и так ничего и не добились. Правда, были из отличников некоторые уникумы - они смогли в Москве выучиться и стать олигархами, но все-таки не понятно - а за что же им пятерки ставили? Вроде, чтобы красть и кидать большого ума не надо...



И пошел народ на тренинги разные. Личностного роста и все такое прочее. Где ловкие прохиндеи отнимали у них деньги, рассказывая о формулах успеха, обучая на самом деле обыкновенной наглости и отсутствию стыда, совести, умению врать и лицемерить, скрывать презрение и культивировать эгоизм – то есть всему тому, что в России образованный человек всегда считал позором и признаком отсутствия ума, неспособного осознать всю низость такого поведения.



Наши элиты очень разные. Они попали в элиты потому, что они лучшие – но вовсе не потому, что они самые умные или самые нравственные. А вот то, в чем они самые лучшие - это совсем другой разговор. Ведь можно быть и самым циничным, самым отмороженным, самым обезбашенным. У них это называется – быть психологически устойчивым. И благодаря этому попасть в элиту. Конечно, не ту, что пишет бессмертные книги, спасая души страждущих, а ту, что покупает яйца Фаберже и властвует над массами. Увы, элита нас чаще разочаровывает, чем вызывает уважение. Лучше бы они молчали и сохраняли удаленность, так они выглядят хотя бы умнее.



Знаете, что самое неприятное? Что мы из-за их глупости теряем страну. Они не могут даже посмотреть на себя со стороны.



Вчера встречаюсь со своим давним другом детства - армянином. "Ты знаешь, как в Армении народ поддерживает Пашиняна?" - спрашивает он. "Знаю" - отвечаю ему, - "Но ведь он Соросовский". "Да, Соросовский, не все это понимают. Но знаешь, почему ему верят? Он добился того, что в Ереване Генпрокурор теперь никто. Живет на одну зарплату. И все чиновники, судьи, полиция - теперь живут на зарплату. Их все посылают подальше и никто им теперь ничего не заносит. Они сидят молча и носа не высовывают. Почему у нас в России так нельзя? Почему у нас сейчас самые сказочно богатые именно чиновники, судьи и прокуроры?"



Далее следует крик души: "Я 10 месяцев не могу оформить участок под дом. Подал документы в мае, закон, изменяющий порядок действий, вышел в июне, он обратной силы не имеет, но мне, ссылаясь на закон, отказывают в регистрации. Я говорю - это незаконно! Они знаешь что отвечают? "Да иди жалуйся куда угодно."



"Понимаешь", - говорит мне друг - "я поддерживаю политику Путина, я понимаю, что война мне не нужна, но почему они так делают? Почему такая коррупция? Почему такое с ценами? Бизнес совсем задушили. Денег ни у кого нет. Мне плевать на то, сколько они там украдут из бюджета - вы людям только не мешайте жить и работать! У меня в Армении спрашивают - зачем Москва поддерживает в Ереване прежнюю элиту? Ее ведь тут все ненавидят. Она развела дичайшую коррупцию - почему вы этого не видите? Мы не против России, без России нам не жить, но как вы будете искать поддержки армян, особенно молодежи, если вы их не слышите? У себя развели коррупцию и поддерживаете наших коррупционеров, которых армяне ненавидят.



На разрушение России американцы выделили 30 миллиардов. За 5 миллиардов купили всех на Украине. Кого-то купили в Армении. Но почему вы не делаете этого? Элитам денег жалко? Мало наворовали? Для вывоза в оффшоры есть, а на национальные цели нет?"



Что ответить на такие слова? Переговорщик должен всегда услышать другую сторону - и понять ее. Иначе война. Другая сторона со своей правдой не может достучаться до оппонентов - и от отчаянья берется за оружие. Так глухота плодит врагов там, где могли бы быть друзья и верные помощники. И главное - тогда поддерживаемые Соросом Пашинян и Навальный не найдут своей аудитории. Майданы будут невозможны.



Но у нас пока этого нет. Мы нашу коррупцию, не изжив, транслируем вовне - и получаем отторжение. Это можно понять?



Безнаказанность снизила интеллект элиты. Системная коррупция не только разложила аппарат власти, убила экономику, но и подрывает гражданское согласие в стране. Общество больше не в силах этого терпеть.



Но что мы видим в элитах? Готовы ли они понимать это? Не готовы. Элиты прячутся за силу социального положения и заводят страну в тупик гражданского противостояния. Их реакции нелепы. Пропасть между народом и деградировавшими элитами растет, и место вожаков протеста занимают подставные лица и марионетки Запада. Нет ничего опаснее таких подсадных уток, использующих пороки системы управления для ее полного разрушения в интересах внешнего заказчика.



Путин осторожно начал борьбу с коррупцией на низовом и среднем уровне - заведены тысячи уголовных дел. Но наверху коррупция продолжает быть лучшим способом использовать служебное положение для обогащения, и начать крушить сейчас эту систему - значит, сокрушить всю систему управления государством. Коррумпированные элиты мгновенно сплотятся против президента, форсируй он борьбу с коррупцией.



Структурные реформы приходится проводить вместе с санкциями и кризисом существующего уклада. То есть к росту цен, налогов и спаду производства и занятости добавляются еще и внешние санкции. Если на этом фоне народ видит неадекватность элит и отсутствие борьбы с коррупцией, эти элиты потеряют власть. Но если к существующим проблемам еще добавится конфликт расколотых элит, страна точно свалится в войну и распад.



В этих сложнейших условиях страну может провести между Сциллой кризиса и Харибдой войны только один человек - президент России. Сейчас этот пост занимает Владимир Путин. На нем все замыкается, и заседание Госсовета показало - даже там, на вершине власти, нет достаточного числа адекватных администраторов. Неадекватность элиты - самая главная угроза национальной безопасности России, как показывает череда событий последних месяцев. И эта угроза намного опаснее внешней, исходящей от наших врагов. С ними мы как-то способны справиться. Вот со своими неадекватами разобраться намного сложнее. Источник - iarex.ru

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