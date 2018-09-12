Число задержанных детей-мигрантов в США достигло рекордного значения

12:38 13.09.2018

Число детей-мигрантов, задержанных американскими властями и помещенных в специальные центры, достигло своего исторического максимума. По состоянию на сентябрь 2018 года задержано около 12,8 тыс. детей.



Приюты для задержанных детей были заполнены примерно на 90% с мая 2018 года, пишет газета The New York Times. При этом около года назад этот показатель составлял 30%. В мае 2017 года задержано было всего 2,4 тыс. детей.



Издание отмечает, что по решению суда сотни разлученных со своими семьями после пересечения границы детей были освобождены, но общее число их возросло до самого высокого показателя.



По информации газеты, увеличение числа задержанных связано не с тем, что поток мигрантов увеличился, а с тем, что американские власти не хотят выпускать детей под защиту родственников. Многие дети пересекали границу самостоятельно, при этом большое число следовало из Центральной Америки.



С середины апреля по конец мая власти США разлучили почти 2 тыс. детей мигрантов с родителями или их ближайшими родственниками. Однако, столкнувшись с жесткой критикой общественности, 20 июня Трамп подписал указ о прекращении разлучения семей нелегальных мигрантов. 27 июля стало известно, что в США более 1,8 тыс. детей нелегальных мигрантов воссоединились со своими родителями.



29 июля президент США Дональд Трамп заявил, что многие нелегальные мигранты "используют детей в своих собственных зловещих целях".