Белорусский Батька в Ташкенте. Лукашенко возложил цветы к памятнику Каримову

12:39 13.09.2018

Президент Беларуси Александр Лукашенко 12 сентября возложил цветы к Монументу Независимости и гуманизма. Глава Беларуси также возложил цветы к памятнику Первому Президенту Узбекистана Исламу Каримову.



Напомним, что Александр Лукашенко в эти дни совершает официальный визит в Узбекистан.



По данным МИД Узбекистана, в ходе предстоящих встреч и переговоров на высшем уровне планируется обсудить широкий круг вопросов двусторонней повестки дня, определить ключевые направления укрепления и развития политического диалога, взаимовыгодного сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной, научно-образовательной, культурно-гуманитарной и других сферах на долгосрочную перспективу.