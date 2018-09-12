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|Белорусский Батька в Ташкенте. Лукашенко возложил цветы к памятнику Каримову
12:39 13.09.2018
Президент Беларуси Александр Лукашенко 12 сентября возложил цветы к Монументу Независимости и гуманизма. Глава Беларуси также возложил цветы к памятнику Первому Президенту Узбекистана Исламу Каримову.
Напомним, что Александр Лукашенко в эти дни совершает официальный визит в Узбекистан.
По данным МИД Узбекистана, в ходе предстоящих встреч и переговоров на высшем уровне планируется обсудить широкий круг вопросов двусторонней повестки дня, определить ключевые направления укрепления и развития политического диалога, взаимовыгодного сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной, научно-образовательной, культурно-гуманитарной и других сферах на долгосрочную перспективу.