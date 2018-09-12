В Кыргызстане на счету для борьбы с коррупцией собрали 400 миллионов сомов

12:41 13.09.2018

На 12 сентября 2018 года на единый депозитный счет для борьбы с коррупцией поступило 395 миллионов 590,2 тысячи сомов. Об этом сообщило Министерство финансов Кыргызстана.



Больше всего средств перечислила Госслужба по борьбе с экономическими преступлениями - 161 миллион 630,4 тысячи сомов.



Госкомитет национальной безопасности перевел 144 миллиона 847,9 тысячи сомов. Еще 87 миллионов 881,7 тысячи сомов перечислила Генеральная прокуратура, а 1 миллион 15,5 тысячи сомов - Министерство внутренних дел.



На счет поступают деньги от возмещения ущерба, причиненного государству по уголовным делам об экономических и должностных преступлениях. Единый депозитный счет открыли 3 июля 2018 года.



Татьяна КУДРЯВЦЕВА