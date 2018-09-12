Узбекистан планирует купить новые электропоезда у Hyundai. Или у TALGO

15:58 13.09.2018

Переговоры также ведутся с испанской компанией TALGO



АО "Узбекистанские железные дороги" планирует приобрести новые электропоезда для повышения качества обслуживания туристов, сообщили 13 сентября в пресс-службе госкомтуризма Узбекистана.



Переговоры по данному вопросы ведутся с испанской компанией TALGO и корейской компанией Hyundai.



На базе "Ташкентского завода по строительству и ремонту пассажирских вагонов" ведутся работы по ремонту и модернизации пяти вагонов. Компания планирует также модернизировать систему онлайн-покупки билетов с возможностью бронирования билетов туристическими компаниями.



Как сообщало ИА REGNUM, в июле 2018 года стоимость проезда железнодорожным транспортом в Узбекистане увеличилась на 43,8% по сравнению с июлем 2017 года.