"Сейчас любой переворот или свержение правительства можно сделать в интернете", - озаботились рос-парламентарии

20:06 13.09.2018

В Совете федерации обсудили, как контролировать зарубежные соцсети



В Google конструктивно отреагировали на "обоснованные замечания российской стороны", заявил на заседании комиссии Совета федерации (СФ) по противодействию иностранному вмешательству ее глава Андрей Климов. В Центризбиркоме (ЦИК) добавили, что не имеют "никаких претензий" к компании. Однако присутствующие на заседании эксперты заявили, что западные IT-компании могут продолжить нарушать российское законодательство и нужны "механизмы", чтобы заставить их "слушаться".



Андрей Климов заявил, что "конструктивная реакция Google на обоснованные замечания российской стороны свидетельствует о ее уважении российского законодательства при размещении политической рекламы в период проведения выборов". По его словам, никакие действия "деструктивных сил" "не привели к срыву голосования и не повлияли заметным образом на волеизъявление российских граждан".



Напомним, 4 сентября ЦИК и Роскомнадзор направили компании Google письма с предупреждениями о недопустимости вмешательства в российские выборы. Примером такого вмешательства они назвали опубликованные на YouTube (сервис принадлежит Google) ролики оппозиционера Алексея Навального, в которых он призывает граждан прийти на митинги против пенсионной реформы в единый день голосования 9 сентября. После этого Google удалила рекламу митинга 9/9 из YouTube. "Мы рассматриваем все обоснованные обращения от государственных органов. Мы также требуем, чтобы рекламодатели действовали в соответствии с местным законодательством и нашими рекламными политиками",- сказали в пресс-службе компании.



"Насколько нам известно, компания Google самостоятельно ограничила доступ ряда лиц к использованию своих рекламных инструментов, по факту исполнив те требования, которые мы к ним предъявляли",- сказал заместитель главы Роскомнадзора Вадим Субботин. Член ЦИКа Александр Клюкин также сообщил, что "никаких претензий" к Google у ведомства нет. А вот высказываниям представителя движения "Голос" Романа Удота в адрес российской избирательной системы "нужно дать юридическую оценку", полагает господин Клюкин: "Удот (на площадке БДИПЧ ОБСЕ в Варшаве.- "Ъ") превзошел всех критикующих. Он жонглировал цифрами в десятки миллионов фальсифицированных голосов как на выборах президента, так и на выборах сейчас".



Член Общественной палаты Михаил Аничкин заявил, что в Google заинтересованы исключительно в получении прибыли и как только "прибыль перевесит риски, я вас уверяю, дальше они будут повторять то же самое". "На мой взгляд, это неверно,- заявил IT-предприниматель глава компании ""Ашманов и партнеры"" Игорь Ашманов.- В свое время Сергей Брин, основатель Google, рассказывал в интервью о том, как компания третий раз заходит в Китай. И на вопрос журналиста он ответил совершенно открыто: ""Наша миссия - донести правду до граждан тоталитарных государств""". По словам господина Ашманова, в России Facebook,Twitter, YouTube, Instagram и сам Google как поисковик "работают в юрисдикции США" и передают все данные в АНБ. Он рассказал, как сталкивался с подачей Google определенного контента: "Мы проводим много конференций и каждый раз открываем новый Twitter-аккаунт. Немедленно начинают прилетать в почту рекомендации, что почитать согласно нашим интересам на этом аккаунте, у которого нет последователей и нет никаких интересов. Естественно, это Навальный и разные наезды. И это не потому, что они самые популярные: мы ведем рейтинг блогеров, и Навальный далеко не самый популярный". Задача "вычистить задним числом", по словам Игоря Ашманова, слишком "маленькая", нужны "механизмы, при которых они (западные IT-компании.- "Ъ") начнут слушаться".



"Не секрет, что основы информационной войны заложил трактат Сунь-цзы еще 2,5 тыс. лет назад",- сказал сенатор Алексей Кондратьев.



По словам сенатора, "либеральные ценности" - это "определенный набор поведения", а "люди, которые работают против своей страны, зарегистрировавшись на иностранных носителях", не либералы: "Как они называются? Четко отвечу: предатели".



"Сейчас любой переворот, в том числе свержение любой партии, правительства, можно сделать просто в интернете, вбрасывая информацию, искажая сознание путем политических диверсий или идеологических диверсий, как это называлось в СССР",- уверен господин Кондратьев.



Член СФ Ольга Ковитиди заявила, что нужно разработать "систему политического противодействия иностранной интервенции". По ее словам, "инструментами интервенции являются агенты иностранного влияния". "Я бы назвала их ставленниками зарубежных спецслужб. Это и Сергей Скрипаль, и Алексей Навальный",- уверена сенатор. Госпожа Ковитиди полагает, что "этот отработанный материал уже неинтересен зарубежным спецслужбам" и "сегодня на международной арене должны появиться новые лица, новые актеры".



Сенатор Олег Морозов добавил, что "последствия с точки зрения оппозиции" тоже "дают повод задуматься": "Они же обрушились на Google, обвиняя его в том, что он не выполнил свои обязательства, что он работает чуть ли не на Кремль". По его мнению, "этими действиями данные субъекты побуждают Google к нарушению российского законодательства". "А не подумать ли нам о том, чтобы поместить в законодательную плоскость такого рода действия, когда кто-то побуждает те или иные информационные ресурсы к нарушению российского законодательства, к вмешательству в наши внутренние дела?" - предложил сенатор.



Иван Синергиев

"Коммерсантъ" от 13.09.2018, 19:26