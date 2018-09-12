 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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США-Россия-Сирия: вакуум позора. Из-под американского влияния ускользает уже не только БлВосток, - К.Душенов
21:36 13.09.2018

Константин Душенов

Американцы всерьез напуганы "русской угрозой" в Сирии. И на этот раз речь идет уже не о привычном уничтожении бармалеев-джихадистов нашей авиацией. 6 сентября телеканал CNN сообщил: "Москва в течение последней недели дважды уведомляла Вашингтон о готовности нанести удар по той части Сирии, которую контролируют американские военные. Вашингтон крайне озабочен безопасностью американских военных на базе Эт-Танф в связи с заявлениями российской стороны о том, что на этой территории под защитой военных США находятся боевики.

В Пентагоне есть опасения, что россияне могут применить авиацию или свои военные корабли в восточной части Средиземного моря для нанесения ракетного удара по тем, кто, как они заявляют, являются боевиками. А это может привести к конфронтации, в которую будут непреднамеренно вовлечены американские силы, если российский удар будет неточным".

Ну, про неточный русский удар это они так, для отвода глаз. На самом деле - американцы в ярости. И есть от чего: Москва позволила себе едва ли не прямые угрозы! Этих дерзких русских, конечно, надо показательно проучить! Но, как говорит наша народная пословица, поздно пить Боржоми, когда почки отвалились… Успех русской операции в Сирии практически полностью вытеснил США из этой страны. Весь огромный Ближний Восток все внимательнее смотрит в сторону России, понимая, что ключевые решения теперь принимают уже не в Вашингтоне, а в Москве.

Американское превосходство исчезло. Даже их собственные министры теперь говорят о том, что Штаты "уже не те". Например, министр внутренней безопасности США Кирстен Нильсен недавно выступила с речью, в которой охарактеризовала текущее состояние американской геополитики как "нестабильность и хаос".

Она заявила: "Баланс сил, характеризовавший систему международных отношений на протяжении последних десятилетий, разрушен. Однополярное доминирование Америки уходит в прошлое. Угрозы США со стороны наших зарубежных противников находятся на самом высоком уровне за весь период после холодной войны. Такие страны, как Россия и Китай, Иран и Северная Корея, готовы использовать все элементы своей национальной мощи - финансы и торговлю, кибероперации и шпионаж, информационные диверсии и многое другое, чтобы подорвать наши позиции и продвинуть собственные интересы".

Действительно, однополярный мир прекращает свое существование буквально на глазах. Соединенные Штаты теряют одну позицию за другой. Не имея уже ни сил, ни ресурсов для глобального контроля, они постепенно уходят из многих уголков планеты, оставляя после себя кровь и разруху, конфликты и хаос. На этом фоне надо признать: Россия не просто спасла Сирию. Она остановила погружение в бездну кровавой резни всего огромного ближневосточного региона.

Но из-под американского влияния ускользает не только Ближний Восток. И на других континентах тоже идут аналогичные процессы. Китай только что открыто заявил о готовности вложить в развитие Африки более 60 млрд. долларов. А дряхлеющий Вашингтон – о, ужас! – уже не способен тягаться с Пекином даже в финансовой области, где, как еще вчера всем казалось, он – безусловный и недосягаемый лидер. Стоит ли удивляться, что, глядя на это, свои геополитические претензии в обход интересов США активно демонстрируют Иран и Пакистан, Турция и Индия. И даже западноевропейские страны, казалось бы, намертво привязанные к американской колеснице, проявляют все меньше желания поддерживать своего заокеанского "старшего брата".

Соединенные Штаты сами создали однополярную глобальную систему как игру с нулевой суммой. Т.е. такую игру, где выигрыш любого другого игрока означает неминуемый проигрыш Вашингтона. Что ж, теперь им приходится иметь дело с обратной стороной такого политического устройства. Вмешиваясь везде и всюду, они везде и всюду разрушали то, что было до них, не создавая взамен ничего нового и жизнеспособного. Теперь выясняется, что контролировать созданный ими же самими хаос они уже не могут – сил нет. И главным в такой ситуации становится вопрос о том, кто именно теперь, в этом новом, постамериканском мире, заполнит тот вакуум, который образуется по мере неумолимой деградации американской мощи?

Пока, как показывает практика, на Ближнем Востоке это довольно успешно удается делать России. Мы Русские, с нами Бог! Господи, благослови!

Источник - завтра
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