Борьба с КазКоррупцией. Задержан начальник УБОП ДВД на транспорте

21:42 13.09.2018

Нацбюро задержало руководителя УБОП ДВД на транспорте



Руководителя Управления по борьбе с организованной преступностью ДВД на транспорте задержали при получении взятки в размере 11,5 миллиона тенге. Об этом заявила официальный представитель Агентства по делам госслужбы и противодействию коррупции Жанна Бастарова, передает Tengrinews.kz. Сообщается, что 12 сентября сотрудниками Нацбюро по противодействию коррупции АДГСПК был изобличен в коррупции руководитель Управления по борьбе с организованной преступностью Департамента внутренних дел на транспорте МВД РК, полковник полиции. "Задержан при получении взятки в размере 11,5 миллиона тенге из ранее оговоренной суммы в 50 тысяч долларов за непривлечение к уголовной ответственности должностного лица и общее покровительство. При задержании он оказал сопротивление и пытался скрыться, повредив автомобиль сотрудника оперативного департамента Нацбюро", - отметила Бастарова. По ее словам, в круг должностных обязанностей задержанного входили выявление и пресечение преступлений организованного характера на транспорте по всей республике. Подозреваемый задержан и водворен в ИВС ДВД Астаны.