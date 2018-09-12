 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Asia Times: Пакистан намерен пересмотреть условия сотрудничества с КНРAsia Times: Пакистан намерен пересмотреть условия сотрудничества с КНР
00:08 14.09.2018

Карта китайско-пакистанского экономического коридора (ОРЕС)

В дополнение к пересмотру условий Китайско-пакистанского экономического коридора Исламабад также выразил желание пересмотреть Соглашение о свободной торговле с Пекином

В прошлую пятницу, 7 сентября, министр иностранных дел Китая Ван И приземлился в Исламабаде. В рамках трехдневного визита главы МИД КНР в Пакистан стороны обсудили широкий круг вопросов, имеющих ключевое значение для двусторонних связей двух стран. В ходе своего визита Ван И встретился с премьер-министром Пакистана Имраном Кханом, президентом Арифом Алви, начальником штаба сухопутных войск генералом Камаром Джаведом Баджвой и министром иностранных дел Шахом Мехмудом Куреши, пишет Кунвар Кхулдун Шахид в статье для издания Asia Times.

Правительственные чиновники подтвердили, что центральной темой переговоров стал Китайско-пакистанский экономический коридор (CPEC).

"Удалось достигнуть важного консенсуса с пакистанской стороной, который приведет к ускорению процесса строительства CPEC. Достижения обеих сторон в продвижении этого проекта очевидны для всех", - говорится в заявлении китайского МИД.

Заявление МИД КНР вышло после того, как недавно избранное пакистанское правительство смогло убедить китайскую сторону в необходимости пересмотра условий создания Китайско-пакистанского экономического коридора.

"Новое руководство считает, что условия CPEC, согласованные с предыдущим правительством, больше отвечали интересам КНР, чем Пакистана, - заявил один из официальных представителей пакистанского правительства. - Проблемные вопросы были обсуждены с господином Ван И и его командой. Сейчас разрабатывается новый план, который был бы приемлемым для обеих сторон".

В дополнение к пересмотру условий CPEC Исламабад также выразил желание пересмотреть Соглашение о свободной торговле с Пекином. Пакистан стремится увеличить свой экспорт в Китай. Во время переговоров Ван И отметил, что Китай рассмотрит возможные изменения условий CPEC, которые максимально отвечали бы интересам Китая. Правительство Кхана намерено усилить внутриполитическое давление в отношении своих предшественников, которые не смогли заключить с КНР соглашения, которые наилучшим образом отвечали бы интересам Пакистана.

Бывший министр финансов Пакистана Мифтах Исмаил заявил, что нельзя согласиться с утверждением, что все соглашения, подписанные в рамках CPEC, были несправедливыми или не отвечали интересам Пакистана.

"Если (у нового правительства) возникли проблемы с какими-либо конкретными соглашениями, они могут на них указать. Но если будут аннулированы все соглашения, что останется от авторитета пакистанского правительства? Это будет удар по государственным гарантиям Пакистана", - заявил Исмаил.

Новое пакистанское правительство указывает на то, что в рамках CPEC были предусмотрены налоговые льготы для многих китайских компаний. Исмаил подтвердил, что это так, и признал, что отсутствие прозрачности сделок вызвало неопределенность в отношении Китайско-пакистанского экономического коридора. Однако бывший министр финансов добавил, что изменение условий налогообложения китайских фирм не сыграет большой роли для экономики Пакистана.

Другой бывший министр финансов Пакистана Салман Шах не согласился с тем, что пересмотр соглашений с КНР повлияет на авторитет Исламабада из-за "особых отношений с Китаем".

"Это нормально, когда новое правительство рассматривает проекты, чтобы определить, какие из них являются устойчивыми, а какие можно было бы улучшить. Я не считаю, что это нанесет какой-либо вред", - заявил Шах.

Шах уверен, что пересмотр соглашений в рамках CPEC в первую очередь должен затронуть энергетический сектор. "Кроме того, мы должны пересмотреть Соглашение о свободной торговле и добиться большей пользы от Китайско-пакистанского экономического коридора в плане торговли с Китаем для того, чтобы мы могли обслуживать наш государственный долг за счет экспорта на большой китайский рынок. Это еще больше укрепит связи с КНР", - добавил Шах.

Александр Белов

Источник - REGNUM
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