 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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О чем умолчали нашедшиеся и вышедшие в эфир "отравители" Скрипалей Петров и Боширов, - "МК"
00:13 14.09.2018

О чем умолчали "отравители" Скрипалей Петров и Боширов: каминг-аут ГРУ
Поехали "оторваться" и наслаждались английской готикой, рассказали они в интервью

"Отравители" Петров и Боширов в четверг вышли в эфир Russia Today. Объяснили, зачем ездили в Солсбери, немного рассказали и много умолчали о себе. В общем, вопросы после их интервью главреду RT Маргарите Симоньян остались.

О чем умолчали "отравители" Скрипалей Петров и Боширов: каминг-аут ГРУ

"Мы знаем, кто они такие, мы их нашли", - сказал накануне Владимир Путин, отметив, что речь идет о гражданских лицах. И призвал Петрова с Бошировым обратиться к журналистам. Тут операция "сейчас мы вам покажем простых туристов, попавших под раздачу" резко ускорилась.

Сначала решали (не Петров с Бошировым) на каком канале выступить. Что на это указывает? После слов Путина почти сразу появилось сообщение одного федерального канала - мол, корреспондент связался с Петровым и тот пообещал дать комментарий. Но потом, похоже, было принято решение, что "отравителей" лучше показывать на RT - там охват западной аудитории побольше. И когда уважаемая Маргарита Симоньян утверждает, что "отравители" сами ей позвонили на мобильный, - тут можно верить. Позвонили сами. А вот в то, что "бизнесмены средней руки" (Петров с Бошировым сами себя так назвали) самостоятельно выбрали RT и в легкую нашли мобильный телефон главного редактора, - верится не очень.

Визит свой на телевидение Боширов и Петров объяснили тем, что ищут защиты и опасаются за себя, своих близких. Хотят, чтобы их признали невиновными, а англичане чтобы извинились. Но вообще не знают, что теперь делать. Даже в британское посольство думали пойти объясниться. Красной нитью через все интервью проходила обращенная к журналистам просьба "оставьте нас в покое" (зная нашего брата, - абсолютно бессмысленная) и жалобы на то, что вся жизнь теперь перевернулась.

Итак, зачем же "отравители" поехали в Англию? Тут туристическая история выглядит почти правдоподобно - они утверждают, что поехали "оторваться" и посмотреть знаменитый Солсберийский собор. Собор действительно туристическая достопримечательность - и шпиль там уникальный, и механические часы установленные аж в 14-м веке и до сих пор исправно работающие. Про него наши герои рассказывают вполне убедительно. И про погоду тоже. В первые дни им не повезло - второго и третьего марта в Лондоне и окрестностях был снежный коллапс (действительно был). Именно поэтому 3-го числа они пробыли в Солсбери всего около часа (британские службы утверждают - ездили на разведку), но сильно промокли, на улице была "жижа" (в интервью видно, что хотели употребить другое похожее слово, но сдержались), потому вернулись в Лондон. На следующий день погода улучшилась, все растаяло, и Петров с Бошировым вернулись в Солсбери. "Мы гуляли, наслаждались английской готикой, этой красотой", - рассказал Боширов. Оба утверждают, что у них остались фотографии от этой поездки. А теперь внимание: два мужика едут на три дня в Лондон "оторваться", погода - дрянь. Ну как тут отрываться? Конечно, с фантастическим упорством рваться в Солсбери, чтобы насладиться "английской готикой". Культовый фильм "Брат-2" вспоминается: "Увидел красивые дома, вышел посмотреть..."

На вопрос были ли они у дома Скрипалей, оба уверенно отвечают, что может и были, но только не знали, что это он. И вообще о Скрипалях узнали, только когда история была в СМИ озвучена.

На прямой вопрос Симоньян: "Вы работаете в ГРУ?", Боширов отвечает вопросом: "А вы работаете в ГРУ?".

Симоньян: "Я нет. А вы?"

Боширов: "И я нет".

Петров: "И я нет".

И никто из троих, главное, не соврал. В ГРУ вообще никто не работает. Нет уже довольно давно такой организации. Есть Главное управление Генштаба.

Поэтому Петров и Боширов о себе скупо и запинаясь рассказали, что занимаются спортивным питанием и консультируют клиентов по поводу "построения" фигуры. И в Европу, в том числе в Женеву (СМИ писали, что туда они ездили очень часто) ездят изучать рынок. Женеву используют как пункт из которого можно быстро добраться до европейских столиц. В этом году были там пару раз - и по делам бизнеса и отдохнуть.

Еще один прямой вопрос "Был ли у вас с собой "Новичок", удостоился прямого отрицательного ответа. В развитие темы Симоньян спросила про одежду. И оказалось, что она у них с поездки осталась. А Петров вообще в той же куртке пришел, что в Солсбери был. (Все это должно доказать, что они никакие не отравители - ведь на месте преступления британцы в костюмах химзащиты работали). Про флакон духов, продемонстрированный британскими спецслужбами, пришлось оправдываться - мол, если бы были с собой женские духи, это вызвало бы вопросы на таможне (на самом деле, нет). И вообще, зачем мол двум мужчинам женские духи?

Логичный вопрос, а что это двое мужчин все время вместе, оказался неприятным. Боширов и Петров попросили не лезть в их личную жизнь и явно засмущались. Не хотели навредить близким, знакомым и своему бизнесу. Поэтому момент, какая кровать была у них гостиничном номере - односпальная или двуспальная (Боширов пытался это объяснить) - Маргарита Симоньян развивать не стала.

Зато за гомосексуальную тему по полной программе уцепились в Сети. И ведь это действительно выход. Петрова с Бошировым может спасти каминг-аут. Поддержка мирового гей-сообщества - а это страшная сила - обеспечена. Ведь с западной точки зрения геи не могут быть отравителями. А с российской наоборот - еще как могут. Так что и нашим, и вашим.

А если серьезно, из-за всех этих недомолвок ситуация не слишком проясняется, и картина "туристов, оказавшихся не в том месте, не в то время, британцы ради антироссийской истерии выдают за отравителей" не складывается. Да, может быть действительно недомолвки Петрова и Боширова вызваны их личными объективными причинами. И они случайные люди.

Но пока это не доказано - им не позавидуешь.

Чем примечателен собор в Солсбери

Солсберийский собор, или, как его еще называют, собор Девы Марии, считается одним из образцов английской готики. Он знаменит своим огромным шпилем - 123 метра, и не имеет аналогов в стране. Кроме того, часовой механизм, встроенный в здание, - старейший в мире. Воздвижение собора начали в 1220 году, а завершилось строительство через 38 лет, что довольно быстро, учитывая условия того времени.

Архитектура и внутреннее убранство собора также интересуют многих туристов. Колонны из темного мрамора недостаточно устойчивые и монументальные для покоящегося на них веса. Если встать в центр храма и посмотреть вверх, то можно увидеть, как сильно они искривились под тяжестью башни, шпиля и кровли из камня весом 6400 тонн.

Отдельную достопримечательность представляют собой несколько черных дубовых балок, на них сохранились древнейшие в Европе начертания арабских цифр, которые использовались при маркировке.

В XV веке к собору был пристроен Библиотечный корпус. В нем хранится один из четырех уцелевших подлинных экземпляров Великой хартии вольностей, причем солсберийский экземпляр сохранился лучше остальных. Городок Солсбери также расположен недалеко, в 13 км, от знаменитого комплекса Стоунхендж, внесенного в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Дмитрий Попов

Источник - Московский комсомолец
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1536873180
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