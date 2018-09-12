Шестиполосная трасса Караганда-Темиртау за 11 миллиардов тенге покрылась трещинами (видео)

00:20 14.09.2018

Трассу Караганда-Темиртау просканировали георадаром. Бетон, который там уложили всего год назад, покрылся трещинами.



Сами дорожники называют такую картину нонсенсом. Они заверяют, все делали по проекту, и в других регионах проблем никогда не было. По данным телеканала, строительство шестиполосной трассы Караганда-Темиртау рассчитано на два года, однако дефекты почти на пяти километрах появились через год после укладки.



Отмечается, что на строительство было выделено 11 миллиардов тенге. Теперь поврежденное полотно придется снимать и укладывать заново. Перед этим предстоит выяснить, почему разрушается новая дорога. Просканировать слои покрытия и узнать состав бетонной смеси позволит современное оборудование.







"Первые полгода строительства данного маршрута не было таких трещин, но сейчас они образовались, и мы хотим выяснить причины. Можем предполагать, что трещины образовались из-за шахтных подработок, либо из-за снижения уровня основания, а, может, даже движение на дорогах стало слишком интенсивное. Так как мы являемся генеральным подрядчиком, все мы устраним за свой счет", - рассказал руководитель генеральной подрядной организации Сейдельды Пакентаев.



Айгерим Бухтаева