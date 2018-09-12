Целью американских опытов в Грузии может быть создание нового биологического оружия, - А.Арешев

00:52 14.09.2018

Целью американских опытов в Грузии может быть создание нового биологического оружия



АНДРЕЙ АРЕШЕВ



Трансграничный биотерроризм – угроза XXI века



Ухудшение в ряде регионов эпидемиологической обстановки может быть связано с американскими биобактериологическими лабораториями в некоторых постсоветских государствах, в частности в Грузии и на Украине. Головной объект грузинской биолабораторной сети, известный как Центр Лугара, был открыт неподалеку от Тбилиси в 2011 году при участии военных из Пентагона и тогдашнего президента Грузии Саакашвили. У Грузии и США имеется двустороннее соглашение "О сотрудничестве в сфере технологий и патогенов, связанных с развитием биологического оружия и нераспространения информации в этой сфере", подписанное в 2002 году, за год до "розовой революции".



После прихода к власти "Грузинской мечты" были робкие попытки обретения над "референс-лабораториями" национальной юрисдикции. Согласно имеющейся информации, с конца 2015 года, после соответствующих юридических процедур, владение имуществом лабораторий было якобы передано американцами правительству Грузии (на условиях софинансирования). Остаются, однако, секретные зоны, проникновение в которые всем, кроме граждан США, запрещено.



В ноябре 2017 года, после проведения соответствующей подготовительной работы, было объявлено о приглашении международных экспертов для инспекции деятельности расположенного в поселке Алексеевка "Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Грузии им. Л. Сакварелидзе". "Лаборатория открыта для всех профессионалов, начиная с грузинских исследовательских учреждений и университетов (в том числе и для студентов), заканчивая партнерами из разных стран мира. Центр также неоднократно посещали российские ученые и даже работали там", – уверяет руководство центра.



Между тем новые доказательства опасного (не только для Грузии, но и для всего Кавказа) характера деятельности Центра Лугара были представлены 11 сентября на пресс-конференции в Москве бывшего министра государственной безопасности Грузии Игоря Гиоргадзе.



Военные и частные подрядчики могли проводить в лаборатории на территории Грузии секретные эксперименты, в том числе над людьми. Это следует из бумаг, скрывавшихся под грифом "секретно". Документы, которые вскоре будут представлены широкой общественности, включают результаты опытов над 340 людьми, из которых 27 умерло, а у трех были обнаружены аномия, бактериологические инфекции, сильная слабость, иные побочные симптомы. В декабре 2015 года умерло 30 лиц, якобы проходивших лечение от гепатита С, причем 24 из них – в один день. В графе "причина смерти" значится "неизвестна". Как утверждает И. Гиоргадзе, опыты проводились над людьми, соглашавшимися на экспериментальное лечение, некоторым из них – за деньги. С 2015 года в Грузии с успехом применялись препараты для лечения "гепатита С", но в биолаборатории Лугара медикаменты назначались пациентам, невзирая на противопоказания, "без учета желаний пациентов". Конечной целью опытов на людях может быть разработка биологического оружия. По данным журналистов, в лаборатории работают со штаммами возбудителей чумы, свиного гриппа, сибирской язвы.



Среди документов имеется список патентов, свидетельствующих о производстве в Центре Лугара продукции двойного назначения. В частности, речь идет о приборе для распыления зараженных комаров, к которому есть пояснение о возможном использовании насекомых в военное время для распространения малярии, что позволяет выводить из строя до 100 % живой силы противника. Есть также патент на "боеприпас с капсулой для токсичных веществ… боеприпас для стрелкового оружия с токсичным агентом… система для создания дымовых завес, в том числе отравляющими веществами".



Информации о том, покидали ли эти смертоносные устройства территорию Грузии и где их могли использовать, нет. Эксперименты в Тбилиси проводились частными военными компаниями – подрядчиками Пентагона. Следы ведут к Агентству по уменьшению угроз (одна из структур Министерства обороны США). Игорь Гиоргадзе обратился к президенту США Дональду Трампу "с убедительной просьбой назначить расследование законности проводимых в Грузии экспериментов сотрудниками лаборатории Лугара", действовавшими в соответствии с разрешением администрации одного из предшественников Трампа на посту президента США и по договоренности с бывшим президентом Грузии.



Исследователи отмечают, что биотехнологии, и в частности генная терапия с исследованиями двойного назначения (Dual Use Research of Concern), позволяют выработать способы применения биологического оружия, в первую очередь вирусного, токсинного и генного. Это оружие дает: исключительную массовость поражения при скромных финансовых затратах на его производство; возможность скрытого применения; возможность отсроченного эффекта и чрезвычайно быстрого действия. Особо опасным может быть групповой и индивидуальный терроризм с применением биологического оружия (1).



Сегодня рост эпидемий и невиданных ранее на Кавказе возбудителей экзотических заболеваний – налицо. Профессор Академии военных наук, американист Сергей Судаков говорит:



"Года два назад в Америке начала раскручиваться тема по созданию неких лабораторий, где будут проводиться опыты, для которых потребовались люди, исключительно принадлежащие к славянской расе. Мы помним, сколько миллионов человек унесла чума в Средневековье, сколько миллионов людей погибло от тифа. И сейчас американцы полагают, что они могут сделать некие генетически измененные вирусы, которые будут действовать на одну расу".



И хотя "пока наука таких высот не достигла", работы ведутся. Результаты этих работ могут ужаснуть человечество.



Трансграничный биотерроризм может стать перманентной угрозой XXI века. Эксперименты по разработке биологического и бактериологического оружия и средств его доставки являются частью более широкой программы Пентагона в ряде постсоветских, а также ближневосточных и восточноазиатских стран – недалеко от границ России, Китая и Ирана. В странах бывшего СССР "наиболее показателен… „Исследовательский центр общественного здравоохранения им Р. Лугара" в пригороде Тбилиси – лаборатория высокого уровня биологической изоляции, – отмечал ранее МИД РФ. – Под ее крышей прочно прописалось медицинское исследовательское подразделение сухопутных войск США, являющееся филиалом Исследовательского института сухопутных войск США им. У. Рида. Американские и грузинские власти предпринимают усилия по сокрытию истинного содержания и направленности деятельности этого воинского подразделения армии США, занимающегося изучением особо опасных инфекционных болезней". Подобного рола "закамуфлированные военные медико-биологические объекты" существуют и в других государствах СНГ.



В июне 2018 года министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил обеспокоенность наличием на территории стран-участниц ОДКБ объектов, способных продуцировать смертельные вирусные штаммы неизлечимых болезней. Как следует из интервью премьер-министра Армении Никола Пашиняна изданию "Коммерсант", данный вопрос находится в фокусе совместного внимания Москвы и Еревана. "Буквально 10?15 дней назад, – сказал Пашинян, – по моему личному поручению российские специалисты были допущены к [американским] лабораториям [в Армении]". Между тем, пишет электронное издание EADaily, на секретный объект в Ереване попали сотрудники одного из региональных российских негосударственных институтов, которым было позволено ознакомиться с помещениями лаборатории, но не с содержимым боксов, где хранятся образцы штаммов, и не с химическими реагентами.



Хотя США и Великобритания и подписали принятую в 1975 году Конвенцию о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического (биологического) и токсинного оружия и об их уничтожении (КБТО), в 2001 году Вашингтон отказался присоединиться к верификационному дополнению, регламентирующему механизмы взаимного контроля. Более того, условный режим КБТО не распространяется на исследования по программе "Геном человека", в рамках которой существуют десятки тысяч участков, способных стать потенциальными мишенями для биологического оружия.



Знание тонкой структуры ДНК человека, не до конца изученных механизмов функционирования и взаимной регуляции генов обусловливает выявление локусов, ответственных за расовые и этнические различия между людьми, и использование получаемых данных для скрытого избирательного или массового воздействия на их конкретные группы. В силу известных обстоятельств (2) изучение генетических данных различных этнических групп, в том числе для военных целей, удобнее проводить на территории третьих стран. В данном случае такими странами оказались Грузия и Украина.



Еще в 2006 году в неофициальном докладе на Шестой обзорной конференции по КБТО Россия высказала опасения относительно некоторых научных работ, приводимых в США и способных привести к созданию "этнического оружия". Сегодня высказыванием одних опасений ограничиваться уже нельзя.



Примечания



(1) Неробеев В.Д. Реальная опасность биотерроризма в международном аспекте при проведении научных исследований двойного назначения // Новости медицины и фармации. 2014. № 15 (509).



(2) К примеру, в результате вспышки ящура в 2001 г. в Великобритании было уничтожено 6,5 млн животных, а ущерб экономике превысил 30 млрд. долл. без учета потерь туристических компаний и некоторых видов бизнеса.