Cтудентки "исламской академии" в Ташкенте отчислены за ношение хиджаба

08:53 14.09.2018

Четыре студентки базирующейся в Ташкенте Международной исламской академии отчислены из учебного заведения за то, что отказалась снять хиджаб.



Еще шестьдесят студенток находятся под угрозой отчисления из Международной исламской академии из-за отказа снять мусульманский платок во время занятий.



Из-за давления со стороны администрации академии 60 из 124 студенток, носящих хиджаб, вынуждены приходить на занятия в парике или национальной тюбетейки. Им даже не разрешается завязать шарф на шее, сообщает Узбекская редакция Би-Би-Си.



"Еще шестьдесят студенток, которые пока не отчислены из академии, отказались снимать хиджаб. Ректорат проводит с ними "разъяснительные работы". Администрация академии считает пропущенные ими занятия для того, чтобы найти повод для отчисления из учебного заведения", – пишет издание.



Сообщается, что Шухрат Евкочев, назначенный 28 августа ректором Международной исламской академии, ведет борьбу против студентов, носящих хиджаб и читающих намаз.



Напомним, что после серии взрывов в 1999 году в Ташкенте ношение хиджабов и бороды в общественных местах было официально запрещено.