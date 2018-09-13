В Туркменистане детей принудительно вывели на сбор хлопка

08:55 14.09.2018

В некоторых этрапах Дашогуза (север Туркменистана) детей в срочном порядке принудительно вывели на сбор хлопка.



"В сельских и городских школах этрапов Ниязов, Йыланлы, Гороглы и Болдумсаз Дашогузского велаята, всех учеников начиная с 7 класса и выше, до 12:00 часов продержали на уроках, а потом погнали на сбор хлопка", - сообщил 10 сентября корреспондент Азатлыка в регионе.



Он также сообщает, что в некоторых этрапах детям не разрешили даже пообедать, дали только время быстро поменять одежду и в срочном порядке повели на хлопковые поля. "В последние годы такого массового привлечения детей к сбору хлопка не наблюдалось", - отмечает наш корреспондент.



Он также пояснил, что это происходит на фоне подготовки к так называемым мероприятиям "Белый караван", запланированным на 16 сентября, а также тем, что большинство работников бюджетных организаций, обычно привлекаемых к сельхозработам, участвуют сейчас в массовках к проходящему в стране авторалли "Амуль-Хазар 2018".



"16 сентября будут проходить мероприятия "Белый караван", во время которых грузовые машины, загруженные хлопком, выстроившись в караван, будут демонстрировать якобы собранный за день хлопок. Поэтому они вынуждены готовиться к этому мероприятию", - сообщает корреспондент Азатлыка, ссылаясь на местных наблюдателей.



По его словам, еще одной причиной нехватки рабочей силы для сбора хлопка, является отказ фермеров от сельхозработ, в связи с их убыточностью: "Многие жители городов и сел в поисках работы уехали за пределы страны. Не осталось людей, кто мог бы собирать хлопок. А ученики самые подходящие сборщики хлопка. При этом отвозят детей не на пассажирском транспорте, а на сельскохозяйственной технике, что подвергает опасности жизни детей".



Международные правозащитные организации из года в год указывают на проблему принудительного труда при сборе хлопка в Туркменистане.