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"Фантастический лжец". Боб Вудворд - о Трампе и своей книге
08:58 14.09.2018

Насколько странно то, что делает президент США? Насколько опасно? Какова вероятность, что он лишится своего поста по воле его собственного окружения? Би-би-си поговорила с автором нашумевшей книги о нынешнем президенте США "Страх: Трамп в Белом доме" Бобом Вудвордом.

Автор - член редколлегии газеты Washington Post и автор многочисленных журналистских расследований, самое известное из которых - так называемое Уотергейтское дело - привело к отставке президента Никсона в 1974 году.

За время работы Боба Вудворда над книгой президент Трамп, несмотря на многочисленные просьбы, не захотел общаться с журналистом. Однако счел нужным позвонить, когда узнал, что книга готова к выходу. Мы начнем с фрагмента их разговора, опубликованного на сайте Washington Post.

Дональд Трамп: Я только что узнал об этом. Я слышал, это будет книга, полная неточностей - это очень плохо. Но я не виню в этом только вас.

Боб Вудворд: Нет, там будут точные факты, я вас уверяю.

Дональд Трамп: Тогда хорошо. Точный факт - это то, что никто никогда не исполнял обязанности президента так хорошо, как это делаю я. Это я могу вам точно сказать. И так считают очень многие люди, кто разбирается в том, что происходит. Вы тоже это увидите со временем, Боб.

Боб Вудворд: Я верю в нашу страну, и, поскольку вы наш президент, я желаю вам удачи.

Дональд Трамп: Спасибо большое, Боб. Я ценю это.

Как видим, президент был настроен достаточно дружелюбно, но тон сменился после того, как книга увидела свет. Трамп сказал, что все в ней ложь.

Би-би-си: Наш разговор с автором начинается с откровения, которое мы находим на первых страницах его книги.

Боб Вудворд: Гэри Кон (американский инвестиционный банкир из компании Goldman Sachs, с января 2017 года по апрель 2018-го исполнявший обязанности старшего помощника по экономической политике президента США Дональда Трампа, директор Национального экономического совета - прим. Би-би-си) был приглашен, чтобы стать ключевой фигурой по вопросам экономики в Белом доме.

И вот однажды на столе Трампа в Овальном кабинете Белого дома ожидает подписи документ - о разрыве торгового соглашения США с Южной Кореей. Кон понимает, что выход из соглашения поставит под угрозу существование военного альянса с Южной Кореей и ухудшит перспективы сотрудничества секретных служб двух стран, в результате чего США могут утратить возможность обнаруживать северокорейские ракеты уже через 7 секунд после запуска. Так что он просто крадет бумагу со стола у президента. И, так как у Трампа не было списка важных дел, или напоминаний о документах, требующих рассмотрения, президент просто забыл об этом.

После этого Кон позвонил министру обороны США Джеймсу Мэттису и уговорил того встретиться с Трампом, чтобы убедить президента не разрывать соглашение с Южной Кореей, которое служит гарантией безопасности США.

Этот случай очень хорошо характеризует тот нервный хаос, который царит в Белом доме при Трампе.

Би-би-си: То есть вы хотите сказать, что раньше такого не случалось?

Боб Вудворд: По крайней мере, мне об этом не известно. Сотрудники могли перечить президенту, но хищение документов - это уже акт измены, хотя Кон и утверждает, что им двигало желание защитить интересы страны и ее безопасность.

Би-би-си: Но ведь это сработало, не так ли? Ведь если бы Трамп хотел довести дело до конца, он бы подписал документ - не сразу, так через несколько дней или недель.

Боб Вудворд: В некоторых случаях так и происходит. Люди в Белом доме рассказывали мне, что треть своего времени им приходится тратить на то, чтобы предотвратить необдуманные или идущие вразрез с интересами государственной безопасности шаги.

Би-би-си: Оглядываясь назад, на предшественников Трампа, о которых вы писали - на Никсона, который часто бывал нетрезв и отдавал приказы, которые Генри Киссинджер (государственный секретарь США при президенте Никсоне - прим. Би-би-си) вынужден был игнорировать, или на Рональда Рейгана, который в последние годы своего правления был не вполне дееспособен, или на Билла Клинтона, вляпавшегося в сексуальный скандал - можете ли вы сказать, что нынешний президент США хуже их всех?

Боб Вудворд: Все факты, которые мне удалось собрать о прежних главах Белого дома, я почерпнул из мемуаров и книг, опубликованных уже после того, как они покинули свой пост. А о том, что мы обсуждаем сегодня, известно прямо сейчас, в самый разгар правления Дональда Трампа.

Би-би-си: Вы пишете, что Трамп вспыльчив и непредсказуем. Похоже, после общения со всеми этими людьми у вас сложилось впечатление, что президент США не в себе?

Боб Вудворд: Нет. Но есть факты, которые его характеризуют определенным образом. Если прослушать наш телефонный разговор, который был записан мной с его разрешения незадолго до выхода книги, можно услышать, как Трамп говорит мне: "Вас всегда отличала честность". Но сейчас, когда книга опубликована, он изменил свою точку зрения на прямо противоположную. Кроме того, мы постоянно сталкиваемся со всем этим беспорядком, непониманием того, как обеспечить интересы национальной безопасности…

Министр обороны Мэттис рассказывает, как ранее в этом году, на заседании Совета национальной безопасности, Трамп продолжал спрашивать - почему мы должны тратить все эти деньги, почему мы должны содержать наш военный контингент в Южной Корее? Или про американский контингент в НАТО - почему мы должны защищать Европу? И министр обороны вынужден был напомнить Трампу, что вообще-то мы пытаемся не допустить Третьей мировой войны.

Задумайтесь на минуту: министр безопасности должен напоминать президенту США, что мы стараемся предотвратить мировую войну!

Би-би-си: Как все эти люди, советники президента, полагают - чем все это закончится?

Боб Вудворд: Никто не знает, чем это закончится.

Би-би-си: Хорошо, но каковы их цели? Как вам кажется - все эти люди просто стараются изо всех сил удержаться в администрации, или они хотели бы изменить ситуацию?

Боб Вудворд: У них нет четкого понимания, что нужно делать, чтобы защитить страну в этой ситуации.

Би-би-си: Трамп назвал вас лжецом…

Боб Вудворд: Вся информация, собранная в моей книге, получена под запись. Но он будет все отрицать, как отрицает историю с украденным с его стола документом. Мне кажется, он не всегда понимает, что ему на самом деле выгодно. И это внушает опасения.

Би-би-си: А в конце книги вы приводите слова его бывшего адвоката Джона Дауда, который назвал "фантастическим лжецом" уже самого Трампа. Вы считаете, что это главное, что нужно знать о нем?

Боб Вудворд: Я думаю, нужно знать все, о чем я пишу в книге - все это взаимосвязано. Трамп отказывается смотреть правде в глаза. Я назвал это "Войной против истины". Если вы лидер нации, вы не можете отмахнуться от фактов и погрузиться в альтернативную реальность.

13 сентября 2018

Источник - bbc.com/russian
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1536904680
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