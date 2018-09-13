Много тоев. КырДепутат Жамангулов (гад) предлагает ввести пятилетний мораторий на праздники

09:14 14.09.2018

13 сентября 2018, Бишкек - , Юлия КОСТЕНКО



Много тоев. Депутат предлагает ввести пятилетний мораторий на праздники



Депутат Жогорку Кенеша Акылбек Жамангулов сегодня на заседании парламента предложил ввести пятилетний мораторий на праздники.



По его словам, в Кыргызстане слишком много тратят денег на проведение праздничных мероприятий, которые сопровождаются тоями.



"Надо прекращать эту практику и ввести мораторий на пять лет на проведение тоев. Два больших мероприятия мы проведем - Всемирные игры кочевников и 90-летие Чингиза Айтматова. Когда будут деньги, тогда и будем отмечать праздники", - предложил Акылбек Жамангулов.