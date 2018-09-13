ЗаШумкарили. Экс-кыр-президенту Атамбаеву не выдают присвоенную звезду "Героя" Кыргызстана

09:17 14.09.2018

13 сентября 2018, Бишкек - 24.kg, Юлия КОСТЕНКО

Алмазбеку Атамбаеву до сих пор не вручили высший знак отличия "Ак-Шумкар"



Экс-президенту Кыргызстана Алмазбеку Атамбаеву не вручили знак отличия "Ак-Шумкар". Об этом сегодня на заседании Жогорку Кенеша сообщила депутат Ирина Карамушкина.



По ее словам, указ президента о присвоении Алмазбеку Атамбаеву звания Героя Кыргызской Республики вышел почти год назад, но до сих пор не был исполнен. "Награду ему так и не выдали. Кто должен это сделать? Указ подписан, нужно его исполнить. Или это личная неприязнь?" - спросила Ирина Карамушкина.



Ответственный секретарь Комиссии по государственным наградам Жылдыз Сманбаева ответила, что исполнение указа не входит в их компетенцию.



Напомним, на церемонии инаугурации Сооронбай Жээнбеков пообещал, что его первым указом в качестве главы Кыргызстана будет указ о присвоении Алмазбеку Атамбаеву звания Героя Кыргызской Республики и награждении его знаком отличия "Ак-Шумкар".



Спустя три дня "за исключительные заслуги перед народом, выдающийся вклад в укрепление государственной независимости Кыргызстана, единства народа, мира и согласия в стране, создание прочного фундамента для устойчивого развития Кыргызской Республики, а также проявленные политическую волю и мужество" Алмазбеку Атамбаеву присвоена наивысшая государственная награда.