После долгого перерыва Туркменистан снова начал закупать казахское зерно

10:14 14.09.2018

13 сентября 2018



Казахстан экспортировал более 5 млн тонн зерна. Большая часть отправлена в Россию, Китай, Иран и страны Центральной Азии, в том числе, Туркменистан. Об этом 12 сентября сообщило новостное агентство "Хабар".



Издание отмечает, что "Туркменистан вернулся в число покупателей после долгого перерыва". Страна закупила порядка 100 тысяч тонн зерна.



Напомним, что второй год подряд в Туркменистане не сообщается о точном количестве собранного зерна. До этого государственные СМИ всегда рапортовали о собранном урожае в объеме, указанном президентом.



В 2017 году недобор зерна обернулся дефицитом местной муки в этом году, что привело к появлению очередей и росту цен на импортную муку.