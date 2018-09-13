 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Четверг, 13.09.2018
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Новым главой "Узбекнефтегаза" стал бывший посол в России Бахром Ашрафханов
10:18 14.09.2018

Председателем правления национальной холдинговой компании "Узбекнефтегаз" назначен бывший посол Узбекистана в России Бахром Ашрафханов, сообщает Газета.uz.
Ранее этот пост занимал Алишер Султанов. Он руководил "Узбекнефтегазом" с августа 2015 года. В октябре 2017 года Султанов был назначен заместителем премьер-министра Узбекистана Абдуллы Арипова. На этом посту он курирует вопросы геологии, топливно-энергетического комплекса, химической, нефтехимической и металлургической промышленности.

В июне этого года президент Шавкат Мирзиеев раскритиковал работу руководства "Узбекнефтегаза". Главу государства возмутило то, что чиновниками проводится слабая работа по привлечению финансовых вложений в отрасль. "Мне нужны прямые инвестиции в данную сферу. Был назначен заместитель по вопросам инвестиций, но от него не поступило ни одного предложения. Вы понимаете, что это серьезно? Не справляетесь или не хотите выполнять обязанности? Мне не нужны лентяи", - обрушился Мирзиеев с критикой в адрес Султанова и его заместителя Улугбека Саидова.

В ходе июньского совещания с руководством компании президент также выразил недовольство реализацией ряда проектов, находящихся в зоне ответственности "Узбекнефтегаза". Было отмечено, что восемь проектов в топливно-энергетическом комплексе застопорились. "Почему сами ничего не сделали, работая на посту заместителя премьер-министра? Чего вы ждете? Разве вы не должны зарабатывать, создавать новые рабочие места? У вас самый большой комплекс. Ждете, когда я займусь? Почему отставание по восьми проектам? Делаю вам серьезный выговор. Если во второй половине года не будут изменений, то последует серьезное наказание. Лично для вас. Потому что я не доволен ни вашей работой, ни работой заместителя. Столько бездельников…" - добавил президент.

20 августа 2018 года Алишер Султанов попал в ДТП вместе с премьер-министром Абдуллой Ариповым. Как сообщает "Газета.uz", после аварии Алишер Султанов был дважды успешно прооперирован в Германии, в ближайшее время ему предстоит операция по пересадке кожи.

Бахром Ашрафханов был назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Узбекистан в Российской Федерации в феврале 2016 года и занимал эту должность до настоящего времени. Ашрафханов родился в 1969 году, в 1993-м окончил Ташкентский государственный экономический университет, получив диплом по специальности "Международные валютно-кредитные отношения", затем год отучился в Университете Кентукки (США).

В 1994-1998 годах Ашрафханов работал представителем AIG Trading Group в Центральной Азии, в 1998-2000 годах - генеральным менеджером узбекско-американской страховой компании UzAIG, в 2000-2002 годах - первым заместителем начальника Государственной инспекции по страховому надзору Минфина, затем два года ее возглавлял, будучи в должности замминистра финансов, в 2005-2007 годах был первым заместителем главы Минфина. До назначения послом Ашрафханов работал замминистра-начальником Казначейства Министерства финансов. Женат, у него трое детей.

Компания "Узбекнефтегаз" занимается геологоразведкой, добычей, транспортировкой, хранением, переработкой и реализацией нефти и газа. Это крупнейшая государственная компания в Узбекистане.

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - Фергана
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1536909480
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