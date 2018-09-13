Иммиграция в Германии становится матерью всех внутриполитических проблем, - ФСК

10:20 14.09.2018

Противостояние в бундестаге



Состоявшееся 12 сентября пленарное заседание немецкого бундестага проходило в предельно накаленной атмосфере. Вместо дебатов по цифрам доходов и расходов произошла вспышка острой политической борьбы по вопросу об иммигрантах, что неудивительно на фоне недавних событий в Хемнице и Кетене.



Прав был Хорст Зеехофер, недавно заявивший: "Миграция – мать всех проблем". Однако политические верхи Германии не готовы принять эту очевидную истину, даже подтверждаемую соцопросами.



В 2017 г. проблема миграции с большим отрывом лидировала в списке важнейших проблем, стоящих перед Германией. А в начале сентября был проведен опрос, по итогам которого выяснилось, что внутри страны немцы больше всего опасаются чрезмерной нагрузки из-за увеличения числа беженцев (63% опрошенных), в также напряженности, связанной с прибытием иностранцев (опять же 63%).



Министру внутренних дел Хорсту Зеехоферу приходится эти проблемы решать, а это значит ходить по острию ножа. На заседании бундестага лидер либеральной Свободной демократической партии Кристиан Линднер назвал безответственными слова Зеехофера о "матери всех проблем". Прозвучал и намек на фашизм, его сделал бывший лидер СДПГ, бывший председатель Европарламента, бывший кандидат на пост канцлера, а ныне депутат бундестага Мартин Шульц: "Во всем виноваты мигранты? Нечто похожее уже звучало в этих стенах".



А произошло в бундестаге то, что глава фракции "Альтернатива для Германии" (АдГ) Александр Гауланд начал свое выступление заявлением о недопустимости участия ФРГ в вероятной военной интервенции западных стран против законного правительства Сирии. Перед этим газета Bild со ссылкой на свои источники сообщила, что по этому вопросу Германия ведет переговоры с западными союзниками, готовыми к такой интервенции. В ходе последовавшей пресс-конференции пресс-секретарь канцлера, представители министерства иностранных дел и министерства обороны ушли от ответа на прямые вопросы о существе переговоров с американцами. Судя по выступлениям политиков правящей коалиции, ХДС не исключает участия в возможной операции немецких самолетов "Торнадо" (они базируются в Иордании). Гауланд же говорил, что возглавляемая им партия ожидает в случае такого развития событий роста числа беженцев в Германию и ухудшения отношений с Россией. Обращаясь к болезненной теме миграционного кризиса, он заявил, что все политические партии, представленные в бундестаге, образовали "народный фронт" против "Альтернативы для Германии", пытаясь превратить ее в пугало. "Кто угрожает миру в нашей стране? – говорил Гауланд. – Мы не угрожаем… Баррикадируйтесь от реальности и дальше у себя в Ведомстве федерального канцлера". Глава фракции АдГ обвинил канцлера в неуступчивости, в нежелании считаться с иным мнением и напомнил присутствующим, что причиной демонстраций в Хемнице стало убийство двух немцев мигрантами.



Выступление Гауланда прерывалось с мест, а социал-демократ Иоганнес Карс уже без всяких намеков назвал членов "Альтернативы для Германии" фашистами. После чего фракция АдГ покинула зал заседаний.



По некоторым опросам (опрос INSA от 11 сентября), СДПГ сейчас имеет 17% сторонников среди избирателей, АдГ - 17,5%. На предстоящих в Баварии региональных выборах социал-демократы могут оказаться на четвертом месте – после ХСС, зеленых и "Альтернативы для Германии".



13.09.18