 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Пятница, 14.09.2018
13:25  Жить в эпоху перемен. Появятся ли в Узбекистане независимые профсоюзы, - К.Букетов
13:21  О вкладе СССР в становление китайской государственности, - В.Гулевич
13:18  Путь кириллицы в ЦентрАзию. О превосходстве кириллического письма перед другими системами графики, - А.Володина
12:49  Самые громкие коррупционные дела в Узбекистане
12:45  Несмотря на деньги Ага-хана таджики и кыргызы никак не могут договориться о водопроводе в анклав Ворух
12:43  За рога! Павлодарский аким Кумпекеев лично спас застрявшего в трубах оленя (видео)
12:36  Дракон в Арктике. Интерес Пекина к "Северным территориям" становится тотальным, - В.Добрынин
12:08  Кто может занять кресло министра финансов Казахстана?
11:57  Рахмон лично открыл в горах Памира новый кампус исмаилитского "Университета Центральной Азии"
11:41  Радикал-новатор... Узбминобраз Шерматов выступил в защиту мини-юбок узбекских школьниц
10:20  Иммиграция в Германии становится матерью всех внутриполитических проблем, - ФСК
10:18  Новым главой "Узбекнефтегаза" стал бывший посол в России Бахром Ашрафханов
10:14  После долгого перерыва Туркменистан снова начал закупать казахское зерно
09:17  ЗаШумкарили. Экс-кыр-президенту Атамбаеву не выдают присвоенную звезду "Героя" Кыргызстана
09:14  Много тоев. КырДепутат Жамангулов (гад) предлагает ввести пятилетний мораторий на праздники
09:05  Почти 500 человек в Кыргызстане получили статус кайрылмана, - завотделом по работе с кайрылманами Госмиграции Мамбетова
08:58  "Фантастический лжец". Боб Вудворд - о Трампе и своей книге
08:55  В Туркменистане детей принудительно вывели на сбор хлопка
08:53  Cтудентки "исламской академии" в Ташкенте отчислены за ношение хиджаба
08:48  "Это не результат выкручивания рук", - посол РФ Братчиков о Конвенции о правовом статусе Каспия
08:13  Россия, 1917. Кто виноват в Гражданской войне, - Александр Широкорад
08:11  Иран может ударить по США в Пакистане, - И.Субботин
06:43  Море огня из "шайтан-арба". Как старая зенитная самоходка превратилась в уникальную "Шилку-М4"
05:15  В госмагазинах Туркменистана перестали продавать сигареты
01:02  Всемирный банк поможет реформировать авиационный сектор Узбекистана
00:52  Целью американских опытов в Грузии может быть создание нового биологического оружия, - А.Арешев
00:35  Bloomberg: Китай обходит США в области научных исследований
00:20  Шестиполосная трасса Караганда-Темиртау за 11 миллиардов тенге покрылась трещинами (видео)
00:13  О чем умолчали нашедшиеся и вышедшие в эфир "отравители" Скрипалей Петров и Боширов, - "МК"
00:08  Asia Times: Пакистан намерен пересмотреть условия сотрудничества с КНР
00:07  Три разных феминизма Казахстана, - М.Шибутов
Четверг, 13.09.2018
21:42  Борьба с КазКоррупцией. Задержан начальник УБОП ДВД на транспорте
21:36  США-Россия-Сирия: вакуум позора. Из-под американского влияния ускользает уже не только БлВосток, - К.Душенов
20:06  "Сейчас любой переворот или свержение правительства можно сделать в интернете", - озаботились рос-парламентарии
15:58  Узбекистан планирует купить новые электропоезда у Hyundai. Или у TALGO
12:41  В Кыргызстане на счету для борьбы с коррупцией собрали 400 миллионов сомов
12:39  Белорусский Батька в Ташкенте. Лукашенко возложил цветы к памятнику Каримову
12:38  Число задержанных детей-мигрантов в США достигло рекордного значения
12:36  Неадекватность элиты задачам страны - самое страшное открытие масс, - А.Халдей
12:34  Если за 11 сентября 2001 года стоял не Бен-Ладен, то кто это сделал? - М.Беглов
12:30  Кто виноват и чего ждать? 10-летие начала мирового финансового кризиса, - В.Катасонов
12:28  Сможет ли Россия накормить Китай дальневосточной соей? - И.Зуенко
08:53  Как ВВС США "приземлились" в Карши. Чем руководствовался Ислам Каримов, пуская амер-войска в страну
08:51  За публичный развес флагов ДАИШ в Таджикистане дают по 2 года л/с
08:47  США ввели санкции передним числом. Трамп чудит авансом, - "Къ"
08:37  КырВласти утвердили "Типовой регламент работы судов аксакалов в Кыргызстане"
07:49  Депутаты кыргызского Жогорку Кенеша боятся летать самолетами внутренних авиалиний
07:45  Грозит ли саудовской королевской семье новый кризис?
07:37  Куда исчезли саргаты? Главные археологические загадки на территории России, - М.Загорский
07:34  Кто претендует на пост секретаря Совбеза Казахстана? - Д.Ашимбаев
07:32  Договорились и разошлись. Почему заключенные 25 лет соглашения израильтян и палестинцев мертвы, - М.Беленькая
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Иммиграция в Германии становится матерью всех внутриполитических проблем, - ФСК
10:20 14.09.2018

Противостояние в бундестаге

Состоявшееся 12 сентября пленарное заседание немецкого бундестага проходило в предельно накаленной атмосфере. Вместо дебатов по цифрам доходов и расходов произошла вспышка острой политической борьбы по вопросу об иммигрантах, что неудивительно на фоне недавних событий в Хемнице и Кетене.

Прав был Хорст Зеехофер, недавно заявивший: "Миграция – мать всех проблем". Однако политические верхи Германии не готовы принять эту очевидную истину, даже подтверждаемую соцопросами.

В 2017 г. проблема миграции с большим отрывом лидировала в списке важнейших проблем, стоящих перед Германией. А в начале сентября был проведен опрос, по итогам которого выяснилось, что внутри страны немцы больше всего опасаются чрезмерной нагрузки из-за увеличения числа беженцев (63% опрошенных), в также напряженности, связанной с прибытием иностранцев (опять же 63%).

Министру внутренних дел Хорсту Зеехоферу приходится эти проблемы решать, а это значит ходить по острию ножа. На заседании бундестага лидер либеральной Свободной демократической партии Кристиан Линднер назвал безответственными слова Зеехофера о "матери всех проблем". Прозвучал и намек на фашизм, его сделал бывший лидер СДПГ, бывший председатель Европарламента, бывший кандидат на пост канцлера, а ныне депутат бундестага Мартин Шульц: "Во всем виноваты мигранты? Нечто похожее уже звучало в этих стенах".

А произошло в бундестаге то, что глава фракции "Альтернатива для Германии" (АдГ) Александр Гауланд начал свое выступление заявлением о недопустимости участия ФРГ в вероятной военной интервенции западных стран против законного правительства Сирии. Перед этим газета Bild со ссылкой на свои источники сообщила, что по этому вопросу Германия ведет переговоры с западными союзниками, готовыми к такой интервенции. В ходе последовавшей пресс-конференции пресс-секретарь канцлера, представители министерства иностранных дел и министерства обороны ушли от ответа на прямые вопросы о существе переговоров с американцами. Судя по выступлениям политиков правящей коалиции, ХДС не исключает участия в возможной операции немецких самолетов "Торнадо" (они базируются в Иордании). Гауланд же говорил, что возглавляемая им партия ожидает в случае такого развития событий роста числа беженцев в Германию и ухудшения отношений с Россией. Обращаясь к болезненной теме миграционного кризиса, он заявил, что все политические партии, представленные в бундестаге, образовали "народный фронт" против "Альтернативы для Германии", пытаясь превратить ее в пугало. "Кто угрожает миру в нашей стране? – говорил Гауланд. – Мы не угрожаем… Баррикадируйтесь от реальности и дальше у себя в Ведомстве федерального канцлера". Глава фракции АдГ обвинил канцлера в неуступчивости, в нежелании считаться с иным мнением и напомнил присутствующим, что причиной демонстраций в Хемнице стало убийство двух немцев мигрантами.

Выступление Гауланда прерывалось с мест, а социал-демократ Иоганнес Карс уже без всяких намеков назвал членов "Альтернативы для Германии" фашистами. После чего фракция АдГ покинула зал заседаний.

По некоторым опросам (опрос INSA от 11 сентября), СДПГ сейчас имеет 17% сторонников среди избирателей, АдГ - 17,5%. На предстоящих в Баварии региональных выборах социал-демократы могут оказаться на четвертом месте – после ХСС, зеленых и "Альтернативы для Германии".

13.09.18

Источник - Фонд стратегической культуры
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1536909600
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Председатель Сената К.Токаев поблагодарил Посла США в РК Дж. Крола за хорошую работу
- В Мажилисе презентован Правительственный проект республиканского бюджета на 2019-2021 годы
- Бакытжан Сагинтаев провел совещание по вопросам улучшения бизнес среды
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 3 сентября 2018 года №544
- Депутаты "Ак жола" указали Минфину на проблемы, возникающие у предпринимателей в связи с внедрением модуля "Виртуальный склад"
- Сенаторы обеспокоены ростом государственного долга
- Кадровые перестановки
- Акимат Акмолинской области заключил меморандум о сотрудничестве с Международным центром зеленых технологий и инвестиционных проектов
- "Любое вмешательство в деятельность МСБ будет рассматриваться как чрезвычайная ситуация. Реакция будет соответствующей"
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  