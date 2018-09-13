Радикал-новатор... Узбминобраз Шерматов выступил в защиту мини-юбок узбекских школьниц

11:41 14.09.2018

АН Podrobno.uz. Министр народного образования Шерзод Шерматов на своей странице в Facebook прокомментировал ситуацию вокруг злополучного ролика телеканала "Узбекистан 24", где демонстрировался дресс-код в школах страны, сообщает корреспондент Podrobno.uz.



"В самом начале деятельности в Министерстве народного образования мы уже говорили, что есть масса других более важных проблем, чем форма. Но, к сожалению, до сих пор, многие только этим и отвлекаются. Когда мы все стараемся всячески поддерживать авторитет учителей, я считаю, что было неправильным переходить от вопроса формы учеников к одежде учителя. И так сейчас сложно найти высококвалифицированных учителей", – написал он.



Шерматов также привел цитату из своего недавнего интервью, где он отмечает, что "все внимание ушло школьной форме, хотя наша главная задача – качество образования. Мы не должны отвлекаться на второстепенные вопросы".



"Тем более по этике, когда показывают кого-то в негативном плане по телевидению не по их согласию, необходимо закрывать лицо, чтобы их нельзя было узнать. Публичное унижение личности нельзя допускать в цивилизованном обществе, в особенности детей! Надеюсь, в будущем уважаемые журналисты будут учитывать такие важные моменты", – заключил министр.



Напомним, что на днях в социальных сетях появился критический сюжет телеканала "Узбекистан 24", который, по мнению его авторов, наглядно продемонстрировал неприглядный вид учащихся школ и учителей.



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https://podrobno.uz/cat/obchestvo/ministr-prokommentiroval-rolik-uzbeks/