Рахмон лично открыл в горах Памира новый кампус исмаилитского "Университета Центральной Азии"

11:57 14.09.2018

Два здания нового вуза в городе Хороге Горно-Бадахшанской автономной области построили на площади в 15 гектаров.

В городе Хороге Горно-Бадахшанской автономной области Таджикистана президент Эмомали Рахмон открыл два здания нового Университета Центральной Азии, сообщает Sputnik Таджикистан.



Проект реализуют Таджикистан, Кыргызстан, Казахстан и Фонд Ага-Хана.



Здание вуза планируют возвести в три этапа, общая площадь составит 80 гектаров, пока открыты только два здания, они заняли 15 га.



Учебное заведение оборудовали библиотекой, лабораторией, столовой, кабинетами для преподавателей и комнатами отдыха. Также там открыты фитнес-центр, спортивные площадки для футбола, тенниса, волейбола, баскетбола.



Студентам и преподавателям предоставят места в общежитии, на сегодня туда приняты 150 учащихся из семи стран Азии.