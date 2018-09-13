Несмотря на деньги Ага-хана таджики и кыргызы никак не могут договориться о водопроводе в анклав Ворух

12:45 14.09.2018

Фонд Ага-Хана приостановил финансирование водопровода на таджикско-киргизской границе



Фонд Ага-Хана временно приостановил финансирование строительства водопровода, вызвавшее конфликт между местными жителями на границе между Таджикистаном и Кыргызстаном. Об этом 14 сентября сообщило радио "Озоди".

"Мы не отказались от финансирования проекта, мы всего лишь приостановили его до завершения спора с киргизской стороной", – подчеркнул источник в фонде, пожелавший сохранить анонимность. В фонде подчеркивают, что граждане Кыргызстана также смогут пользоваться водопроводом. До сих пор они проявляли понимание – в частности, не возникло проблем с проездом строительной техники через киргизскую территорию.



Всего фонд выделил на строительство водопровода 500 тысяч сомони (около $53 тысяч). Цель проекта – обеспечение чистой водой жителей пограничных районов обеих стран.



Ранее сообщалось, что конечной точкой водопровода является поселок Тоджикон, расположенный в анклаве Ворух (участок территории Таджикистана, со всех сторон окруженный территорией Кыргызстана). Вечером 12 сентября возник конфликт между сельчанами и жителями города Баткен, которые протестовали против прокладки водопровода. На стороне сельчан выступили жители таджикского города Исфара. Всего в конфликте участвовали около ста человек.



Как ожидается, в ближайшее время проблема будет обсуждаться на встрече руководителей администраций Исфары и Баткена. Пока строительство приостановлено. Гражданский активист Адолат Рахимова сказала журналистам, что жители Тоджикона остро нуждаются в водопроводе. "С 1990 года и по сей день жители махалли не имеют питьевой воды и вынуждены таскать ее из каналов и рек", – пояснила активистка.



Протяженность таджикско-киргизской границы составляет 976 километров, из них делимитировано и демаркировано лишь 504 километра. На спорных участках регулярно возникают бытовые конфликты.