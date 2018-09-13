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Самые громкие коррупционные дела в Узбекистане
12:49 14.09.2018

Взятки не гладки: самые громкие коррупционные дела в Узбекистане

Екатерина Игумнова

В республике продолжается борьба со взятками на всех уровнях власти. Кто из высокопоставленных чиновников был замешан в различных серых схемах, читайте в обзоре Sputnik.

В Узбекистане набирает обороты борьба с коррупцией, взяточничеством и кумовством на местах. Какие серые схемы удалось прекратить в этом году, а по каким завершается следствие, читайте в обзоре Sputnik Узбекистан.

Закон превыше статуса

Власти продолжают последовательную политику по выявлению и пресечению случаев коррупции на всех уровнях власти. Несколько уголовных дел было заведено в Ташкенте и Самарканде. Так, в столице Узбекистана произошло очередное громкое задержание – на сей раз на взятке попался хоким Юнусабадского района Бахтиер Абдусаматов. Чиновник был пойман с поличным сотрудниками СГБ в сентябре текущего года при получении взятки в крупном размере, предположительно, за выделение земельных участков.

На своем посту Абдусаматов проработал с апреля 2017 года. Ведется следствие. Кроме того, налоговые органы страны обращаются к гражданам с просьбой быть внимательнее и сообщать о случаях махинаций или при попытке вымогательства со стороны чиновников разных уровней, а также самим не предлагать взяток за те или иные услуги.

При распределении земельных участков предпринимателям был замечен в вымогательстве еще один хоким - экс-глава хокимията Самаркандской области Туробжон Джураев. В хокимияте действовала так называемая ставка за выдачу разрешений на строительство многоквартирных домов и при распределении земельных участков предпринимателям области под строительство жилых объектов. Туробжон Джураев был взят под стражу в июле этого года.

Задержание хокимов на местах – далеко не единичные случаи коррупционных дел последних месяцев и даже недель. Так, в начале сентября были заключены под стражу руководители пяти крупных рынков в Ташкенте за хищение около четырех миллионов долларов и нанесение ущерба государству. Им грозит от пяти до десяти лет лишения свободы.

Один из рынков – "Абу-Сахий" - ранее принадлежал младшей дочери первого президента Узбекистана Лоле Каримовой-Тилляевой. В июле этого года она продала его, имя владельца не уточнялось. Ранее, в 2016 году налоговые органы уже проверяли рынок из-за нарушений валютного и таможенного законодательства. Удалось выяснить, что в последние несколько лет товары на рынок завозились в Узбекистан с нарушением и продавались без уплаты налоговых сборов.

Однако самым громким процессом остается дело старшей дочери Ислама Каримова - Гульнары. Против нее с июля прошлого года продолжается следствие по ряду обвинений, ей избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Первое уголовное дело против Каримовой за вымогательство и уклонение от уплаты налогов было возбуждено еще в октябре 2013 года. По данным следствия, преступления были совершены в составе организованной преступной группы в 2001-2013 годах, в августе 2015 года суд приговорил ее к пяти годам ограничения свободы.

В конце июля 2017 года прокуратура Узбекистана сообщила, что против Каримовой продолжается расследование уголовного дела по ряду других обвинений, ей избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. По данным следователей, общая сумма причиненного ущерба составила почти 2 миллиарда долларов по нынешнему курсу. Узбекистан инициировал арест активов группы в 12 странах, в том числе и в России, на общую сумму более полутора миллиардов долларов.

Игра по-крупному: пирамида, валютчики и мошенничество

В Чиназском районе столицы из-за участия в деле Ахмадбая был отстранен прокурор. Бекзод Мирсоатов был отстранен от занимаемой должности на время расследования и выборочных проверок по делу финансовой аферы Ахмада Турсунбаева.

В финансовую пирамиду Ахмадбая Турсунбаева были вовлечены несколько десятков тысяч человек. При аресте у Ахмадбая конфисковали около 12 миллионов долларов. Позднее был установлен факт пособничества мошеннику со стороны одного из сотрудников Генпрокуратуры.

Фигурантом еще одного процесса стал экс-генпрокурор Рашитжон Кадиров, арестованный по подозрению в вымогательстве и злоупотреблении властью. Его подельник - бизнесмен Алишер Ходиев обвиняется в отмывании денег и мошенничестве. Его арестовали в Барселоне, но впоследствии он был освобожден из-под стражи. Это не снимает с него обвинений, поскольку по экономическим делам особое внимание уделяется возмещению ущерба. Предпринимателю предоставлена возможность добровольно явиться в Узбекистан и участвовать в следственных действиях. Всего по делу Рашитжона Кадирова обвинения предъявлены 24 лицам, из них 21 человек взят под стражу.

Цена на авто

Не все так гладко оказалось и в сфере производства автомобилей. В июне текущего года Шавкат Мирзиеев подверг критике деятельность компании "Узавтосаноат".

"В системе акционерной компании "Узавтосаноат" много задолженностей. Несколько предприятий компании завершили прошлый год с убытком. В течение ряда лет экспорт автомобилей осуществлялся по цене ниже себестоимости", - отметил глава государства на совещании.

В этот же день президент уволил главу правления АО "Узавтопром" Умиджана Салимова из-за недостатков в работе и неудовлетворительного состояния дел в отрасли.

Компанию возглавил Шавкат Умурзаков, который до этого работал в системе Генпрокуратуры. Президент возложил на него ответственность за повышение объемов производства и сокращение себестоимости продукции.

Неприкасаемых нет

Борьба с коррупцией в стране активизировалась практически сразу после избрания Шавката Мирзиеева президентом Узбекистана. Глава государства неоднократно во время своих выступлений и на рабочих заседаниях заявлял о непримиримости в борьбе со взяточничеством, давая понять, что неприкасаемых быть не должно. Особое внимание президент уделял судебной системе, сфере госзакупок и работе налоговых структур.

Девизом Шавката Мирзиеева и во время предвыборной кампании, и уже в период президентства была формула "Государство служит народу, а не народ государству". За этими словами стоят реальные реформы, произошедшие на всех уровнях власти, в том числе в местном самоуправлении, в структуре региональной власти, а также в силовых органах. Особые полномочия получила Генеральная прокуратура Узбекистана, в то время как Служба национальной безопасности (СНБ) была преобразована. Новая структура - Служба госбезопасности (СГБ) получила более четкие полномочия и обязанности.

Все этим изменения уже дали свои плоды. Помимо вышеуказанных процессов постоянно появляется официальная информация о пресечении фактов коррупции среди служащих среднего и низшего звена. Таким образом, последовательная борьба с коррупционерами продолжается на всех уровнях власти, а сами дела становятся достоянием широкой общественности.

Источник - Sputnik
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1536918540
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