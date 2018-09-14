Путь кириллицы в ЦентрАзию. О превосходстве кириллического письма перед другими системами графики, - А.Володина

13:18 14.09.2018

АЛИНА ВОЛОДИНА | 14.09.2018



Киргизия сегодня – единственная независимая тюркоязычная страна Центральной Азии, не намеренная в ближайшее время отказываться от кириллического алфавита. Созданная на его основе киргизская письменность, утвержденная указом Президиума Верховного Совета Киргизской ССР 12 сентября 1941 года, только что отметила свое 77-летие. К этой внушительной цифре можно смело прибавить еще 25 лет, незаслуженно затерявшихся на страницах общей для России, Киргизии и Казахстана истории.



Мы вряд ли ошибемся, датируя начало пути кириллического алфавита в Центральную Азию октябрем 1858 года. Именно в это время в Оренбург с намерением поступить на службу в пограничную комиссию приезжает хорошо известный в среде российских крещеных татар (кряшен) востоковед, переводчик, исламовед и просветитель Николай Иванович Ильминский. Владея множеством восточных языков – арабским, персидским, турецким и татарским, – ученый намеревается с головой погрузиться в изучение киргизского языка (так в XIX веке называли современные киргизский и казахский языки. – А.В.) и просит в связи с этим открыть ему доступ к архивам комиссии. Каково же было удивление исследователя, обнаружившего в архивах засилье "татарских форм и оборотов".



С середины XIX века пантюркизм, уверенно шагая по России, сделал ставку в создании формулы успешной общетюркской консолидации на "единство в языке", приступив к формированию "тюрки" – своего рода тюркского эсперанто на основе модернизированной версии крымско-татарского языка. Путь к "общему языку" пролегал через унификацию лексики и минимизацию фонетических различий в тюркских языках. На имперском пространстве для этого существовали самые благоприятные условия. С момента установления первых дипломатических отношений России и народов Центральной Азии татары стали между ними первыми посредниками и единственными переводчиками и толмачами, благодаря чему татарский язык смог прочно закрепиться в сфере официальной переписки Туркестанского края с Санкт-Петербургом, сформировав взгляд на киргизский и казахский языки как "безобразный жаргон татарского языка".



Проблему фонетических разночтений успешно решала арабская письменность, доставшаяся народам Средней Азии в X веке вместе с исламским вероучением. "Сравнивая языки татарский и киргизский, – читаем в одной из справок, подготовленных Ильминским, – можно сказать, что арабо-татарское письмо еще мало-мальски идет к татарскому языку, но уже совершенно не годится для киргизского. Оно делает даже то, что, стушевывая и скрывая фонетические особенности киргизского языка, для последнего существенно важные, влечет его к поглощению языком татарским и следовательно к уничтожению".



Вслед за Ильминским тему надвигавшейся культурной и языковой ассимиляции подхватила местная периодическая печать. "На ногах татарские ичеги, на головах татарские ермолки, на плечах татарские бешметы, – самый язык принимает татарские обороты и пошиб, – писала в 1895 году "Тургайская газета" о современных ей казахах. – За изменением внешних форм жизни естественно должно будет последовать, под влиянием тех же условий, изменение внутреннего строя… а затем потеря всего национального и, если можно выразиться, полное обезличение, но не мировое, не слияние в общую культурную массу, а лишение национальных черт и духа с порабощением татарам".



В интересах сохранения своеобразия древних языков центральноазиатских кочевников искренне восхищенный киргизской речью Ильминский видел единственно верный путь – "приноровить" к ним русский алфавит.



Справедливости ради стоит отметить, что угроза языковой ассимиляции была не единственным аргументом в пользу предстоявшей алфавитной реформы. Неудобство арабицы и отсутствие в регионе вплоть до конца XIX века образовательной системы на национальных языках делали письменность уделом избранных, помещая казахский и киргизский языки фактически в ряд бесписьменных. Торможение начала формирования их литературных норм и крайне низкий уровень грамотности местного населения (2,6% согласно Первой всеобщей переписи населения Российской империи в 1897 году) были закономерным следствием этого застойного явления и требовали незамедлительного решения. Кроме того, общая письменность могла бы стать хорошим подспорьем в обучении коренных народов региона русскому языку.



Около 20 лет велась переписка Ильминского с главами уполномоченных органов, призванных решить судьбу кириллического алфавита в русской Центральной Азии. Быстро придя к согласию в вопросах сугубо лингвистических, касавшихся целесообразности введения в русский алфавит дополнительных букв и знаков для обозначения недостающих в нем звуков, политики и ученые задумались. Не вполне ясно представлялась реакция многомиллионного мусульманского населения империи на реформу, которая могла быть истолкована в том числе как "прямое покушение на исламское вероисповедание" в силу тесной его связи с арабским письмом.



И все же в 1906 году решение было принято: кириллица впервые была официально применена к киргизскому и казахскому языкам. Отныне, согласно ратифицированным правительством "Правилам о начальных училищах для инородцев, живущих в восточной и юго-восточной России", для народностей, не имевших письменности, учебные книги и пособия должны были печататься на кириллице, а для имевших национальных алфавит – в двойной транскрипции.



Изменения, как и предполагалось, вызвали жесткую критику со стороны исламских авторитетов. "Нелогичный" шаг государства был назван "оскорблением для мусульман" и попыткой "искоренить священный арабский язык". На прошедшем 16-21 августа 1906 года в Нижнем Новгороде Третьем Всероссийском мусульманском съезде было принято решение протестовать против принятых "Правил о начальных училищах…". Созванное в сентябре 1907 г. при Министерстве народного просвещения межведомственное совещание было вынуждено внести поправки в "Правила", разрешив печатать учебные книги для всех мусульман России в двойной транскрипции.



Вопреки многочисленным протестам кириллический алфавит уверенно прокладывал себе путь в киргизские и казахские кочевья. С середины XIX века и вплоть до 1917 года в русско-киргизских и русско-казахских школах, где национальные языки впервые стали предметом изучения, успешно применялся алфавит, разработанный на основе кириллицы с добавлением диакритических знаков казахским педагогом-просветителем Ибраем Алтынсариным.



Благодаря первым грамматикам, словарям и учебникам, составленным посредством кириллической графики российскими просветителями – Н.И. Ильминским, В.В. Катаринским, М.А. Терентьевым, Л.З. Будаговым и многими другими – уже в начале XX века киргизский и казахский языки смогли встать на рельсы кодификации, подхваченной советскими учеными, и составить достойную конкуренцию иностранным руководствам к изучению тюркских языков как иностранных, использовавших латиницу для описания их звукового ряда. Анализ последних провел в 1864 г. вольнослушатель учебного отделения восточных языков при Азиатском департаменте МИД Российской империи М.А. Терентьев, отметивший некоторые свойства латинского алфавита, вынуждавшие "прибегать к сочинению новых букв", что "не только лишало учащегося возможности ознакомиться с языком без помощи учителя, но даже и научиться читать".



Так повелось, что алфавитные реформы во все времена были скорее инструментом и объектом политики, нежели языкознания. Их успешность зависела (и до сих пор зависит) от того, каков посыл намечавшихся перемен: создание нового импульса для развития той или иной национальной культуры или политическое тщеславие, пренебрегавшее вопросами целесообразности.



Алфавитные реформы в современной (постсоветской) Центральной Азии – как раз тот случай, когда не в их пользу ни неудачный опыт соседних государств, ранее отказавшихся от кириллицы в угоду латинице, ни исторически выверенный путь кириллицы в Среднюю Азию; здесь кириллическое письмо уже более ста лет оправдывает свое превосходство перед другими графическими системами письма.



Научимся ли мы усваивать уроки, когда-то "на отлично" подготовленные и сданные нашими предками, покажет время.