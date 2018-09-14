 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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О вкладе СССР в становление китайской государственности, - В.Гулевич
13:21 14.09.2018

ВЛАДИСЛАВ ГУЛЕВИЧ | 14.09.2018 |

От академии Вампу до стратегических маневров "Восток-2018"

11-17 сентября сразу в нескольких военных округах России проходят самые крупные со времен советских учений "Запад-81" стратегические маневры "Восток-2018" с участием воинских контингентов из Китая и Монголии. В маневрах принимают участие триста тысяч военнослужащих, десятки тысяч единиц техники, тысячи летательных аппаратов.

"Эти учения позволят укрепить китайско-российские отношения… военное сотрудничество, увеличить способности наших вооруженных сил противостоять угрозам безопасности и получить бесценный боевой опыт", – заявил военный атташе КНР в России Куй Яньвэй.

Российско-китайское военное сотрудничество имеет долгую и богатую историю, оно неотделимо от национально-освободительной борьбы китайского народа в ХХ веке.

Началось все в 1923 году, когда для организации военных учебных заведений и обучения китайской армии в страну на ротационной основе были направлены специалисты Академии Генштаба РККА. С их помощью возле Гуанчжоу была открыта Военная академия Вампу, которую к 1926 г. окончили более 4 тысяч китайских офицеров.

Выпускники академии играли значительную роль в Вооруженных силах Китая во время войны с японскими агрессорами (1937-1945), во время гражданской войны в Китае (1927-1950), во время конфликта с Тайванем (1954-1955).

В китайской армии служили и советские добровольцы. В 1933 году советские летчики принимают участие в боях с антигосударственными шайками в Синьцзяне, обучали китайский летный состав. Позже в Синьцзяне при содействии СССР откроется школа по подготовке офицерского состава.

В 1937 г. в Китай вторглись японские войска. США и Великобритания заняли позицию пассивных наблюдателей, и только Советский Союз приступил к активным действиям по отражению японской агрессии – подписал с Пекином договор о ненападении и послал в помощь китайским военным партию специалистов летного дела. К 1938 г. советские военспецы в Китае уже присутствовали в китайском флоте, авиации, сухопутных, артиллерийских, танковых войсках, службе тыла. Всего за время войны с японскими оккупантами более 90 тыс. китайских летчиков и авиатехников прошли подготовку у советских инструкторов.

Даже после нападения фашистской Германии на Советский Союз, в обстановке тяжелых для Красной армии боев на Западном фронте, Москва продолжала оказывать китайцам внушительную помощь материальными средствами и опытными кадрами. В 1938-1942 гг. советские летчики участвовали в боях с японцами в небе над Чунцином, Нанкином, Ченду, Сианем, Уханем, Гуанчжоу, Наньчаном. Четырнадцать из них за героизм, проявленный в китайском небе, были награждены Золотой Звездой Героя Советского Союза.

После капитуляции Японии территория Китая оказалась расколотой. Часть страны контролировалась войсками под командованием Чан Кайши, ориентировавшегося на Соединенные Штаты. В чанкайшистской армии появились американские советники и бывшие японские военнопленные, выпущенные из американского плена. Разгорелась диверсионная война, в ходе которой за головы советских инструкторов назначили награды.

Находившиеся тогда в Китае советские военные кадры помогли Народно-освободительной армии организовать эффективную оборону, а затем перейти в наступление. Советские специалисты ускоренными темпами восстанавливали китайские железнодорожные ветки, мосты, автомобильные дороги стратегического назначения. Обстановка была настолько напряженной, что потери несли даже советские железнодорожники – они гибли при налетах вражеской авиации. Была и еще одна строка потерь: несколько десятков умерших от эпидемии холеры в 1948 г. жен и детей военнослужащих советского гарнизона в Порт-Артуре на полуострове Ляодун.

Благодаря поддержке Советского Союза в 1949 году на карте мира появилась Китайская Народная Республика, но гражданская война и вмешательство США во внутренние дела Китая продолжались. Советским летчикам приходилось отпугивать американские самолеты-разведчики, охранять небо Китая перед возможными авиационными атаками с территории Тайваня.

По просьбе Пекина в страну для организации системы ПВО на юго-восточном побережье КНР прибыли советские зенитчики. Противовоздушная оборона Шанхая, например, обеспечивалась подразделениями Московского военного округа, которым неоднократно приходилось сбивать вражеские самолеты, в том числе бомбардировщики.

Не обходилось и здесь без потерь: в октябре 1950 г. американские истребители сбили советский самолет, осуществлявший плановый полет над китайской территорией, экипаж погиб. Моряки захваченного советского танкера "Туапсе" были приговорены к тюремным срокам на Тайване. Бывали случаи нападений диверсантов на советских караульных.

С началом войны в Корее советский воинский контингент в Китае выполнял роль крепкого тыла для воюющих соединений китайской и советской армий. Многих из погибших в Корее советских военнослужащих хоронили в Китае, там же производили ротацию воевавших подразделений.

Международная обстановка долго оставалась сложной, с территории Японии американская авиация вплоть до 1955 года осуществляла полеты над приграничными с Китаем районами советского Дальнего Востока. Советские войска оставались в Китае до 1956 года.

Источник - Фонд стратегической культуры
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1536920460
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