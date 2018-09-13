 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Россия - Китай: формирование восточного цифрового блока, - Le Monde
16:34 14.09.2018

13 сентября 2018 г.
Филипп Эсканд | Le Monde

Альянс китайского гиганта электронной коммерции Alibaba с российскими чемпионами интернета вычерчивает новую геополитику в цифровой сфере, поясняет в своей статье экономический обозреватель Le Monde Филипп Эсканд.

Впервые в истории Владимир Путин пригласил своих южных китайских соседей принять участие в грандиозных военных маневрах, говорится в статье.

Сближаются не только вооруженные силы России и Китая. В рамках экономического саммита во Владивостоке, где встретились президенты двух стран, гигант электронной коммерции Alibaba объявил о широкомасштабном альянсе с главными российскими интернет-игроками, который превратит его в лидера рынка с участием 145 млн человек, который простирается от Японии до Европы, отмечает автор статьи.

Китайский гигант намерен создать совместное предприятие с Mail.ru, первой российской социальной сетью, и "Мегафоном", вторым оператором сотовой связи страны. Обе компании принадлежат олигарху Алишеру Усманову, очень близкому к Владимиру Путину. Alibaba получит в совместном предприятии долю в 48% и будет его оператором. Чтобы подчеркнуть высокое политическое значение этой сделки, 13% всех активов предприятия будет отдано суверенному инвестиционному фонду Российской Федерации РФПИ (Российский фонд прямых инвестиций), указывает Эсканд.

Компания Alibaba сильно заинтересована в этом альянсе. Несмотря на то, что ее основатель Джек Ма объявил о своем постепенном отходе от дел, Alibaba наконец выходит за пределы Азии. Опираясь на 80 млн абонентов мобильного оператора "Мегафон", на 95 млн пользователей Mail.ru и, в частности, на его социальную сеть "ВКонтакте", Alibaba заполнит Россию китайскими товарами и будет развивать еще не оперившийся рынок онлайн-торговли, поясняет журналист.

"Разумеется, военные, дипломатические и торговые маневры сходятся в центре Восточной Сибири не просто так. Си Цзиньпин, оказавшийся в затруднительном положении перед лицом агрессивности американского президента Дональда Трампа, пытается обойти это препятствие, опираясь на совпадение интересов двух гигантов Востока. Холодная война переходит в интернет. Россия и Китай вдвоем оказывают сопротивление американскому цифровому натиску, каждая из стран создает клонов Amazon, Facebook и Google", - анализирует Эсканд.

Восточный цифровой блок хочет только одного: усилить свое влияние. Подобно тому, как Срединная империя создает морской шелковый путь для расширения своих сбытовых баз в направлении Африки и Европы, ее российское наступление служит еще одной иллюстрацией ее продвижения на Запад, с целью ослабить зажим со стороны неудобного и непредсказуемого американского партнера, подытоживает обозреватель.

Источник: Le Monde

Источник - Инопресса
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