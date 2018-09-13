Узбекский суд оправдал и выпустил на свободу хорезмского имама Юсупова, приговоренного к 13 годам за наркотики

18:08 14.09.2018

Мехрибон Бекиева



12 сентября Ташкентский городской суд по уголовным делам освободил из-под стражи в зале суда имама из Хорезма Хикматуллу Юсупова, приговоренного к тринадцати годам тюрьмы по обвинению в причастности к сбыту наркотиков. По словам родственников имама, суд полностью оправдал имама.

О том, что суд полностью оправдал и освободил из под-стражи в зале суда имама из Хорезма Хикматуллу Юсупова, "Озодлику" сообщили его родственники.



– Сегодня его освободили в зале суда. Суд полностью оправдал его. Сейчас Хикматулла Юсупов находится в Ташкенте, завтра-послезавтра приедет в Хорезм, – сказал нашему радио один из родственников имама Юсупова.



После того, как Хикматулла Юсупов был освобожден из-под стражи в зале суда, его родственники отправили в редакцию "Озодлика" несколько фотографий, снятых после окончания процесса в Ташкентском городском суде по уголовным делам.



25 января 2016 года суд признал Хикматуллу Юсупова виновным в причастности к сбыту наркотиков и приговорил к тринадцати годам тюрьмы. 14 февраля 2017 года кассационная инстанция Ташентского городского суда оставила без изменений приговор суда первой инстанции.



После обращений жены имама Мехрибон Рахматуллаевой в вышестоящие инстанции, в начале августа этого года Генеральная прокуратура Узбекистана внесла в Верховный суд протест по делу Хикматуллы Юсупова с требований отменить приговоры прежних инстанций.



В ходе расследования выяснилось, что все показания и доказательства против Хикматуллы Юсупова были сфабрикованы.



Имам Хикматулла Юсупов после освобождения в зале суда.

Имам Хикматулла Юсупов после освобождения в зале суда.

16 августа этого года Верховный суд республики в надзорном порядке рассмотрел уголовное дело, возбужденное против Юсупова, после чего переправил дело в Ташкентский городской суд по уголовным делам для рассмотрения в кассационном порядке.



По словам родственников Хикматуллы Юсупова, которые присутствовали сегодня в зале суда, прокурор заявил, что при вынесении приговора Юсупову были нарушены требования закона, а также отсутствовали доказательства, подтвеждающие его вину.



Хикматулла Юсупов с 1993 года работал в медресе и мечети, относящихся к Духовному управлению мусульман Узбекистана.



Как сообщила местная пресса, Военная прокуратура Хорезмской области выяснила, что к тюремному заключению имама Хикматуллы Юсупова причастны некоторые сотрудники спецслужбы. В настоящее время в отношении них возбуждено уголовное дело.