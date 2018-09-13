 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Пятница, 14.09.2018
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Четверг, 13.09.2018
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РПЦ обвинила Константинопольский патриархат в ереси. Осталось нахлобучить Эрдогана анафемой
20:23 14.09.2018

В Русской православной церкви осудили претензии Константинопольского патриархата на единоличное принятие решений, касающихся всей православной церкви.

"По сути дела, Константинопольский патриарх ставит себя над соборами православной церкви. Он единолично принимает решения, входящие в прямое противоречие с многовековой канонической традицией православной церкви, а это уже не что иное, как ересь папизма", – заявил митрополит Волоколамский Иларион, передает ТАСС.

В пятницу в резиденции патриарха в Даниловом монастыре прошло внеочередное заседание Священного синода Русской православной церкви. Патриарх Кирилл сравнил действия Константинополя в отношении Украины со смутой 1920-х годов. Митрополит Иларион сообщил, что синод принял решение о приостановлении поминовения патриарха Константинопольского за богослужением РПЦ.

Источник - взгляд
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