 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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    Афганистан   | 
Талибы штурмуют северо-афганский Сари-Пуль
00:01 15.09.2018

Талибы окружили город Сари-Пуль на севере Афганистана

Повстанцы подступили к городу с трех сторон, и в настоящее время в нескольких километрах к северу и западу от административного центра продолжаются ожесточенные боевые действия.

Источники из правоохранительных органов сообщили прессе, что к настоящему времени боевики захватили расположенную неподалеку от города военную базу. Официальные власти отрицают достоверность этих сведений, однако отмечают, что талибы перекрыли автомобильную трассу Сари-Пуль – Джаузджан и создали там собственные блокпосты.

Представители местных властей уже обратились к центральному правительству запрос об авиационной поддержке, выражая опасения, что в отсутствие подкреплений контроль над городом перейдет к нападавшим, передает телеканал "Толо".

Сведений о потерях, понесенных каждой из сторон вооруженного противостояния, равно как и о возможных жертвах среди гражданского населения, в прессу до настоящего времени не поступало.

Как сообщает "Yenicag.ru - Новая Эпоха" со ссылкой на афганские СМИ, аналогичному нападению в прошлом месяце подвергался город Газни на востоке страны. На протяжение нескольких дней талибы удерживали контроль над городом, и за время боевых действий на его территории погибли более 200 человек.

Одновременно с городом Сари-Пуль повстанцы атаковали уезд Хамаб соседней провинции Джаузджан, который был захвачен к утру сегодняшнего дня. Около 50 стражей порядка в настоящее время находятся в окружении противника, и в отсутствие вмешательства им угрожает гибель в бою.

Источник - yenicag.ru
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