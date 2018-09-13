Казахстанская супер-модель Диора Романова спит с английским певцом Ли Райаном... Кто это?

00:03 15.09.2018

Казахстанская модель встречается с популярным британским певцом



Ксения ВИКТОРОВА | Астана



Британская бульварная пресса утверждает, что популярный английский певец, экс-участник группы Blue Ли Райан закрутил роман с казахстанской моделью Диорой Романовой.



По информации британского таблоида The Sun, Ли Райан и Диора познакомились в Алматы во время фестиваля "Мой дом", после чего их неоднократно видели вместе. Известно также, что пара побывала в гостях у другой английской звезды – певца Джона Ньюмена.



Ли Райан прославился как участник популярного бойз-банда Blue – проекта Элтона Джона. Сейчас 35-летний музыкант занимается сольной карьерой, а также пробует свои силы в кинематографе. Он давно имеет репутацию плейбоя, модника и светского льва, его имя часто попадает на страницы таблоидов.



22-летняя модель и актриса Диора Романова стала известной в прошлом году, когда в казахстанских СМИ обсуждался ее роман с певцом Алишером Каримовым. Их даже объявили женихом и невестой, однако молодые люди быстро расстались. Причем Каримов утверждал, что отношения были серьезными, а барышня без обиняков заявила, что их роман был просто пиар-ходом. Известно также, что Диора будет представлять Казахстан на международном конкурсе красоты "Монако-2018".