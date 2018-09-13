Хакназар-хан и золотой век Казахского ханства, - А.Исаев

00:17 15.09.2018

Одной из главных исторических фигур Казахского ханства называют Хакназара. К власти его привели казахские бии в надежде, что правитель повторит успехи своего отца Касым хана. Так и получилось.



Великий Касым хан умер, когда его сын еще лежал в яслях. К власти пришел родной брат Хакназара Момыш, но правил он недолго. Его убили политические противники, и в степи снова начался период раздробленности. Мать Хакназара Ханык-султан была отправлена в изгнание. Мальчику пришлось долго скитаться, и в итоге он был воспитан при дворе одного из ногайских мурз Сейдака, который был женат на сестре будущего хана. Повзрослевшего Хакназара Сейдак отправил наместником в Башкирию. Юноша показал себя как мудрый правитель, и слава о нем дошла до казахских биев. В юном Хакназаре они увидели надежду на возрождение Казахского ханства.



Вскоре молодой султан, откликнувшись на призыв властей города Созака, вернулся на юг Казахстана. Хакназар собрал единомышленников и начал борьбу за возвращение на престол. Главным противником молодого хана был старый правитель Жетысу Буйдаш-хан. Однако его положение было столь шатким, что он сам уступил трон юному претенденту. И в 1538 году в городе Сыганак 20-летнего Хакназара подняли на белой кошме.



С этого момента началась целая эпоха побед. Хакназар хан возвращал по крупицам земли Казахского ханства. В 1548 году он предпринял авантюрный поход в Афганистан, согласившись помочь Пирмухаммед хану. Хакназар разбил наголову войско иранцев под предводительством наместника Мерва Казак-султана. А в 1556 году поражение от Хакназара потерпел правитель Могулистана Абдултиф. Тогда же власть казахского хана признали киргизские племена. В 1568 году Хакназар напал на Ногайскую орду и целиком присоединил к своим землям. С тех пор легендарного казахского хана назвали правителем шести алашей – трех казахских жузов, а также ногайцев, башкир и киргизов.



Алан ИСАЕВ | Астана