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Евросоюз жаждет наказать Венгрию за ее миграционную политику, - С.Павленко
08:39 15.09.2018

СЕРГЕЙ ПАВЛЕНКО | 15.09.2018

Петер Сийярто: решение Европарламента принималось мошенническим путем

11 и 12 сентября стали днями, когда украинские СМИ майданного толка пребывали в состоянии мстительного удовлетворения: Европарламент на своей пленарной сессии начал санкционную процедуру против Венгрии.

Для Брюсселя венгерский премьер-министр Виктор Орбан – непростой партнер. Нередко его высказывания по поводу будущего Евросоюза вызывают скандальную реакцию. Так, Орбан назвал Еврокомиссию врагом свободы. Он также заявил, что в 2019 году после выборов в Европарламент нынешняя элита ЕС, неспособная защитить Европу от иммигрантов, будет отстранена от власти. О европейских перспективах Украины венгерский премьер отзывается так, что в Киеве его клеймят и записывают в "друзья Путина". А еврокомиссар по бюджету и человеческим ресурсам Гюнтер Эттингер говорит, что Евросоюз, имея в числе своих членов такие страны, как Венгрия, Польша и Румыния, находится в смертельной опасности.

Формально санкционная процедура Евросоюза против Венгрии началась в июле, когда Брюссель потребовал от правительства Венгрии изменить позицию по пакету законов "Стоп Сорос!". Точнее, отменить поправки в законодательство, которыми вводится уголовная ответственность за поддержку неправительственными организациями нелегальных иммигрантов. В первую очередь речь идет об организациях, финансируемых Джорджем Соросом. Под прессинг венгерского государства попали также СМИ и вузы, живущие за счет денег Сороса. И несмотря на предупреждения Брюсселя, свою позицию венгерское правительство не изменило. Несколько месяцев по венгерскому ТВ, включая даже спортивные телеканалы, крутились ролики "Стоп Сорос!", а по всей стране распространялась наружная реклама с антисоросовской агитацией.

Однако дело не только в Соросе. 11 сентября, когда ЕС начал санкционную процедуру против Венгрии, депутат от Нидерландов, член голландской партии "Зеленые левые" Юдит Саргентини представила пространный доклад, из которого следовало, что Венгрия нарушила главные принципы ЕС, попрала права судебной власти, прессы, задушила академическую свободу, преследует мигрантов, беженцев и меньшинства – национальные и сексуальные.

Последний пункт (о "сексуальных меньшинствах") надо выделить. Именно в этом пункте "христианская Европа", как она представлена в руководящих органах Евросоюза, не только отказывается быть христианской, но и рвет с традициями великих монотеистических религий. В докладе госпожи Юдит Саргентини против Венгрии выдвинуто то "обвинение", что там до сих пор рассматривают брак как союз исключительно между мужчиной и женщиной (то есть сожительство педерастов браком не признается).

Виктор Орбан слушает доклад Юдит Саргентини; на лице премьера – богатая гамма эмоций. miniszterelnok.hu

Виктор Орбан слушает доклад Юдит Саргентини; на лице премьера – богатая гамма эмоций. miniszterelnok.hu

Выступивший в дебатах Виктор Орбан говорил о христианских ценностях, о вкладе своей страны в общую историю Европы, но это уже напоминало диалог глухих. Доклад Европарламента, составленный госпожой Юдит Саргентини, глава венгерского правительства назвал оскорблением нации, отметив, что документ содержит 37 серьезных ошибок.

Нельзя не обратить внимания на то, как реагировали на дебаты в Европарламенте украинские СМИ. Едва из Европарламента стали поступать новости о ходе дискуссии, пропагандистская машина Киева принялась выдавать заголовки вроде "Венгрию накажут", "Друг Путина Виктор Орбан не понимает, за что Венгрия может получить от Евросоюза санкции", "Венгрия – на выход?" и т. п. Тональность публикаций была ликующей, обсуждалась даже возможность исключения Венгрии из ЕС, чтобы было уже полной ахинеей.

12 сентября состоялось голосование по "венгерскому вопросу". Решение начать в отношении Венгрии санкционную процедуру поддержали 448 депутатов, 197 выступили против, 48 воздержались. Будапешт ответил заявлением министра иностранных дел Петера Сийярто, в котором подчеркнуто, что Венгрию решили наказать за ее миграционную политику, но решение Европарламента принималось мошенническим путем.

Плачущая от счастья Юдит Саргентини и ликующие депутаты Европарламента. nach-welt.com

Плачущая от счастья Юдит Саргентини и ликующие депутаты Европарламента. nach-welt.com

Однако это не конец истории. Большинство депутатов Европарламента выразило свое мнение, но после голосования дело передадут в Совет Европейского союза, который будет разбираться, действительно ли имели место те нарушения принципов Евросоюза, в которых обвиняется Венгрия. Решение Совета ЕС должно быть принято единогласно, а это практически невозможно: с декабря 2017 года идет аналогичное разбирательство с Польшей, которая, как считают в Брюсселе, изменив национальное законодательство о Верховном суде, также попрала "ценности Евросоюза". Польшу поддерживает Венгрия; соответственно, и Будапешт получит поддержку – польский МИД уже заявил об этом.

Будущее "единой европейской семьи" постепенно превращается в проблему, которая никак не сводится к упорству непотопляемого Виктора Орбана. "Матерью всех проблем", как показало противостояние в бундестаге 12 сентября, стали иммигранты, а антииммигрантская парламентская партия "Альтернатива для Германии", по опросам, уже опережает перед предстоящими земельными выборами в Баварии старейшую немецкую партию СДПГ.

Источник - Фонд стратегической культуры
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1536989940
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