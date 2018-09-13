В Ташкенте открыли первый официальный регулярный автобусный маршрут в Россию

09:15 15.09.2018

Прямые рейсы из Ташкента в Нижний Новгород и обратно начали работать с 14 сентября, сообщается на сайте У збекского агентства автомобильного транспорта.



Автобусы будут курсировать по маршруту длиной в 3 тысячи км еженедельно, время в пути составит порядка 61 часа. Стоимость билетов из Узбекистана в Россию составит 500 тысяч сумов (более $60), а из Нижнего Новгорода в Ташкент - 6 тысяч рублей ($87). Сами автобусы бельгийской компании "Van Hool" будут комфортабельными и их снабдят всеми удобствами.



Отмечается, что это первый прямой рейс из столицы Узбекистана в Россию и показательно, что пунктом назначения был выбран именно Нижний Новгород.