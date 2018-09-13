Узбекистан с 15/09 переходит на продажу хлеба по рыночной цене. Его стоимость будет расти

10:14 15.09.2018

В Узбекистане с 15 сентября вводится порядок реализации формового хлеба по свободной рыночной цене, формируемой на основе спроса и предложения. Об этом сообщается в постановлении правительства "О мерах по надежному обеспечению населения страны и отраслей экономики зерном, мукой и хлебом на основе конкуренции и внедрения рыночных механизмов".



Сейчас государство субсидирует производство такого хлеба, часто называемого социальным. Его единая стоимость по всей республике составляет 650 сумов ($0,23), что ниже себестоимости.



Чтобы избежать ценовых скачков с 15 сентября также будет установлена единая цена на пшеничную муку 1 сорта в размере 1400 сумов ($0,48) за один килограмм. В дальнейшем, после прохождения страной периода адаптации к новому порядку продажи хлеба, муку также планируется продавать по рыночной цене.



Государство намерено субсидировать повышение стоимости хлеба для социально уязвимых слоев. В частности, с 1 октября вводится выплата ежемесячной денежной компенсации для покрытия дополнительных расходов по покупке муки и формового хлеба в размере 10% от минимального размера заработной платы, выплачиваемая из расчета на:

- каждого получателя пособия по возрасту, инвалидности, пособия и пенсии по случаю потери кормильца (на каждого иждивенца), пособия лицам с инвалидностью с детства старше 16 лет, пособия детям с инвалидностью в возрасте до 16 лет, а также пенсии и пособия в размере ниже установленного размера пенсии по возрасту;

- каждую семью, получающую пособие по уходу за ребенком до достижения им возраста двух лет, малообеспеченную семью, получающую материальную помощь, через органы самоуправления граждан.



Кроме того, начиная с 1 октября, ежемесячные пособия семьям с детьми в возрасте до 14 лет, назначаемые органами самоуправления граждан, в зависимости от числа детей будут выплачиваться в следующих размерах от минимального размера заработной платы:

- семье с одним ребенком – 60%;

- семье с двумя детьми – 100%;

- семье с тремя и более детьми – 140%.