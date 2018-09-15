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Борьба за единство Русского мира входит в новую стадию, - П.Акопов
10:48 15.09.2018

Патриарх Кирилл и митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий на богослужении в Храме Христа Спасителя в Москве

Москва ответила на попытки оторвать на церковном уровне Украину от России. Русская православная церковь приостанавливает поминовение константинопольского патриарха при богослужениях, то есть делает ответный шаг на вторжение на свою каноническую территорию. Что означает происходящее с точки зрения судьбы Русского мира в целом?

Политические игры вокруг создания на Украине автокефальной, то есть независимой православной церкви, начатые Западом, вынудили Москву на ответные меры. Константинопольского патриарха Варлофемея, начавшего подготовку к процессу провозглашения параллельной Украинской православной церкви, больше не будут поминать при богослужениях во время литургии:

"В критической ситуации, когда константинопольская сторона практически отказалась решать вопрос путем диалога, Московский Патриархат вынужден приостановить молитвенное поминовение Константинопольского Патриарха Варфоломея за богослужением и с глубоким сожалением приостановить сослужение с иерархами Константинопольского Патриархата, а также прервать участие РПЦ в Епископских ассамблеях, равно как и в богословских диалогах, многосторонних комиссиях и всех прочих структурах, в которых председательствуют или сопредседательствуют представители Константинопольского Патриархата".

И это только первый шаг. Потому что если Варфоломей не одумается, и ожидаемое уже в октябре провозглашение украинской автокефалии произойдет, последуют следующие, куда более серьезные меры:

"В случае продолжения антиканонической деятельности Константинопольского Патриархата на территории Украинской Православной Церкви мы будем вынуждены полностью разорвать евхаристическое общение с Константинопольским Патриархатом. Вся полнота ответственности за трагические последствия этого разделения ляжет лично на Патриарха Константинопольского Варфоломея и поддерживающих его архиереев".

Если сейчас, переводя на дипломатический язык, РПЦ заявила об отзыве посла, то в случае прекращения евхаристического общения речь уже будет идти о разрыве дипломатических отношений. То есть прекратятся уже и совместные молитвы священников, а миряне не смогут причащаться в храмах Константинопольского патриархата. В основном они расположены в Америке, где есть и храмы РПЦ – но главная святыня мирового православия, Афон, также находится в "юрисдикции" Константинополя. И это станет серьезнейшей проблемой для русских паломников.

Хотя в 1996 году мы уже приостанавливали евхаристическое общение из-за "вторжения" Константинопольского патриархата на нашу каноническую территорию, в Эстонию, тогда этот конфликт был улажен в течение нескольких месяцев. Сейчас же речь идет о гораздо более серьезном конфликте, причины которого настолько глубоки и многогранны, что шансов быстро разрешить его просто нет. Потому что мы имеем дело с геополитической войной против России – именно этим и объясняется нападение Фанара (так называют Константинопольский патриархат) на Украину.

После распада СССР и отделения Украины великая Россия не исчезла – единство России, Украины и Белоруссии сохранилось на церковном уровне.

С точки зрения атеистов это ничтожная вещь, но для русского православного человека это значит очень и очень многое. Не только память о прошлом, но и единое настоящее, и, самое главное, уверенность в будущем собирании русского народа воедино. "Патриарх Московский и всея Руси" – это не просто титул предстоятеля Русской православной церкви, но и символ единства великой России.

Государственный строй и внутреннее устройство России не раз менялись на протяжении тысячелетия – но церковь не только выступала рука об руку с княжеской и царской властью строителем и собирателем земель русских, но и всегда была объединяющей всех русских людей скрепой. Даже когда русские земли распадались, даже когда русскую церковь раскалывали – она снова и снова собирала все воедино. Так было и в XVII веке, когда временно отколовшаяся киевская митрополия была воссоединена с Московским патриархатом.

Развал СССР был трагедией нашего народа и нашей церкви. Но когда вслед за установлением государственных границ была проведена и попытка разделить церкви, Святая Русь выстояла. Лишь небольшая часть украинских прихожан ушла за раскольником Филаретом – а основная осталась в Украинской православной церкви (имеющей автономию, но являющейся частью Московского патриархата). Попытки построить Украину-не Россию осуществлялись на всех уровнях – но все наши враги понимали, что пока церковь остается единой, ничего у них не получится. Для того, чтобы не допустить возвращения национального единства нужно разбить тот камень, на котором была основана русская нация. И то, что мы видим сейчас, это как раз отчаянная попытка разбить его.

Почему отчаянная? Потому что обреченная на неудачу. Единство русской православной церкви сохранится вопреки всем проискам украинской политической элиты, Запада и ставшего их орудием Фанара. Создание на Украине новой церковной структуры, якобы автокефальной "Украинской православной церкви" не приведет к тому, что верующие устремятся в нее. Как потому что для любого православного уйти к раскольникам – это страшный грех, так и потому, что люди прекрасно понимают, что имеют дело с политической игрой киевских властей, мечтающих "отрубить все щупальца империи", то есть оторвать Украину от России.

Может ли Киев попытаться силой захватить православные храмы и особенно Киево-Печерскую лавру и передать их "автокефалам"? Теоретически да – но практически это будет означать развязывание настоящей гражданской войны на Украине, поэтому пока что Порошенко воздержится от этого. Украинской власти нужен внутриполитический пиар вокруг "второго и окончательного обретения независимости Украиной" – и они его устроят.

Какой-то эффект на ту часть населения Украины, которая все еще пребывает в антироссийском дурмане, это, конечно, произведет – но одновременно окажет и совершенно противоположное воздействие на православное большинство. Оно увидит открытую опасность и открытого врага – что приведет лишь к сплочению вокруг УПЦ. То есть вокруг Святой Руси, частью которой и является православная церковь на Украине.

Россия борется с попытками Запада увести Украину самыми разными способами – и противодействие церковному расколу сейчас становится важнейшим. От того, как русские люди в России и на Украине будут "стоять в вере", от того, как будут защищать свое духовное единство, зависит и то, как скоро мы увидим и физическое воссоединение двух единых частей русского мира.

Текст: Петр Акопов
15 сент. 18

Источник - vz.ru
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