 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Суббота, 15.09.2018
16:17  Бишкек. Братишка экс-президентши Болот Отунбаев рвется в кресло главы КырМИДа
15:15  Опальный экс-премьер Киргизии О.Бабанов публично совершает намаз в Москве. Это он на что намекает?
14:53  Призраки и страхи колониальных властей Туркестана: мусульманское "духовенство" в восстании 1916 г., - О.Махмудов
11:58  Азербайджан отмечает 100 лет со дня освобождения Баку от большевистско-дашнакской оккупации
10:57  Жизнь и необычайные приключения Улугбека Бабакулова, кыргызского журналиста и беженца
10:48  Борьба за единство Русского мира входит в новую стадию, - П.Акопов
10:14  Узбекистан с 15/09 переходит на продажу хлеба по рыночной цене. Его стоимость будет расти
09:15  В Ташкенте открыли первый официальный регулярный автобусный маршрут в Россию
08:39  Евросоюз жаждет наказать Венгрию за ее миграционную политику, - С.Павленко
00:28  Позорный мир с Японией ценой территориальных уступок: история Хрущева
00:17  Хакназар-хан и золотой век Казахского ханства, - А.Исаев
00:09  Чапаева предала белякам жена, - вспоминает дочь (история)
00:03  Казахстанская супер-модель Диора Романова спит с английским певцом Ли Райаном... Кто это?
00:01  Талибы штурмуют северо-афганский Сари-Пуль
Пятница, 14.09.2018
23:27  Китай присоединился к антироссийским санкциям
20:23  РПЦ обвинила Константинопольский патриархат в ереси. Осталось нахлобучить Эрдогана анафемой
20:20  Зачем американские астронавты продырявили российский "Союз"? - Э.Биров
18:37  "Отравитель Скрипалей" оказался "кидалой", обманувшим пол-Одессы
18:30  Банкротство Турции стучит в двери ЕС, - А.Асалыоглу
18:08  Узбекский суд оправдал и выпустил на свободу хорезмского имама Юсупова, приговоренного к 13 годам за наркотики
16:34  Россия - Китай: формирование восточного цифрового блока, - Le Monde
13:25  Жить в эпоху перемен. Появятся ли в Узбекистане независимые профсоюзы, - К.Букетов
13:21  О вкладе СССР в становление китайской государственности, - В.Гулевич
13:18  Путь кириллицы в ЦентрАзию. О превосходстве кириллического письма перед другими системами графики, - А.Володина
12:49  Самые громкие коррупционные дела в Узбекистане
12:45  Несмотря на деньги Ага-хана таджики и кыргызы никак не могут договориться о водопроводе в анклав Ворух
12:43  За рога! Павлодарский аким Кумпекеев лично спас застрявшего в трубах оленя (видео)
12:36  Дракон в Арктике. Интерес Пекина к "Северным территориям" становится тотальным, - В.Добрынин
12:08  Кто может занять кресло министра финансов Казахстана?
11:57  Рахмон лично открыл в горах Памира новый кампус исмаилитского "Университета Центральной Азии"
11:41  Радикал-новатор... Узбминобраз Шерматов выступил в защиту мини-юбок узбекских школьниц
10:20  Иммиграция в Германии становится матерью всех внутриполитических проблем, - ФСК
10:18  Новым главой "Узбекнефтегаза" стал бывший посол в России Бахром Ашрафханов
10:14  После долгого перерыва Туркменистан снова начал закупать казахское зерно
09:17  ЗаШумкарили. Экс-кыр-президенту Атамбаеву не выдают присвоенную звезду "Героя" Кыргызстана
09:14  Много тоев. КырДепутат Жамангулов (гад) предлагает ввести пятилетний мораторий на праздники
09:05  Почти 500 человек в Кыргызстане получили статус кайрылмана, - завотделом по работе с кайрылманами Госмиграции Мамбетова
08:58  "Фантастический лжец". Боб Вудворд - о Трампе и своей книге
08:55  В Туркменистане детей принудительно вывели на сбор хлопка
08:53  Cтудентки "исламской академии" в Ташкенте отчислены за ношение хиджаба
08:48  "Это не результат выкручивания рук", - посол РФ Братчиков о Конвенции о правовом статусе Каспия
08:13  Россия, 1917. Кто виноват в Гражданской войне, - Александр Широкорад
08:11  Иран может ударить по США в Пакистане, - И.Субботин
06:43  Море огня из "шайтан-арба". Как старая зенитная самоходка превратилась в уникальную "Шилку-М4"
05:15  В госмагазинах Туркменистана перестали продавать сигареты
01:02  Всемирный банк поможет реформировать авиационный сектор Узбекистана
00:52  Целью американских опытов в Грузии может быть создание нового биологического оружия, - А.Арешев
00:35  Bloomberg: Китай обходит США в области научных исследований
00:20  Шестиполосная трасса Караганда-Темиртау за 11 миллиардов тенге покрылась трещинами (видео)
00:13  О чем умолчали нашедшиеся и вышедшие в эфир "отравители" Скрипалей Петров и Боширов, - "МК"
00:08  Asia Times: Пакистан намерен пересмотреть условия сотрудничества с КНР
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Азербайджан отмечает 100 лет со дня освобождения Баку от большевистско-дашнакской оккупации
11:58 15.09.2018

15 сентября исполняется 100 лет со дня освобождения Баку от большевистско-дашнакской оккупации.

Именно в этот день в 1918 году Кавказская исламская армия, в составе которой был Азербайджанский корпус, вошла в Баку, освободив город от большевистско-дашнакской оккупации.

Освобождение Баку – событие исключительного значения для азербайджано-турецкой дружбы и братства.

Несмотря на то, что на протяжении 70 лет советской власти это событие целенаправленно излагалось в ошибочном контексте, азербайджанский народ никогда не забывал героизма турецких солдат.

10 сентября 1918 года Нуру паша берет непосредственно на себя руководство по освобождению Баку. Приказом Нуру паши от 10 сентября 1918 года ликвидируется командование Восточным фронтом и принадлежащая ему Северная группа, передвижение всех соединений на фронте непосредственно поручается командованию Кавказской исламской армии.

В приказе от 13 сентября 1918 года, направленном сражающимся дивизиям командованием Кавказской исламской армии, сообщалось, что 14 сентября в 02:00 начнется наступление на Баку.

Для участия в решительном наступлении на Баку собираются примерно восемь тысяч османских солдат и до семи тысяч человек местных азербайджанских сил.

В два часа ночи пятая Кавказская дивизия начинает продвигаться в направлении железной дороги Гейбат-Баладжары.

В три часа ночи захватывается первая линия обороны Баку, в шесть часов – вторая линия.

Готовившийся к бою враг уничтожается артиллерийским огнем. 56-й полк, ставший главным героем наступления, захватывает стратегические высоты и, преследуя врага, продвигается вперед. 15-й полк занимает Баладжарские склоны, а входивший в этот полк Маштагинский отряд захватывает Сабунчи, народные добровольцы - станцию Кешля. Уклоняясь от непосредственного столкновения, армяне завязывают бои в городских кварталах и домах, словно хотят повторить мартовскую резню.

14 сентября генерал Денстервиль и правительство диктатуры Центрокаспия, бакинские комиссары покинули Баку.

15 сентября в Гяндже в первом номере газеты "Азербайджан" публикуются новости об освобождении Баку: "Телеграмма командующего Кавказской исламской армией Нуру паши Азербайджанской Демократической Республике: "Бисмиллахир рахманир рахим! В начале 09:00 15 сентября 1918 года город Баку освобожден частями нашей героической армии".

После освобождения Баку Кавказской исламской армией 17 сентября правительство Азербайджанской Демократической Республики переехало из Гянджи в Баку. Таким образом, в Азербайджане начинается основной этап государственного строительства.

18 сентября стоящие вокруг города части Кавказской исламской армии входят в Баку. Азербайджанские тюрки, являющиеся настоящими хозяевами города, тепло встречают победоносную армию как спасителя.

Таким образом, была обеспечена независимость Азербайджана и положен конец господству армян и большевиков в Баку и прилегающих районах.

В военной операции по освобождению Баку погибли около двух тысяч солдат Кавказской исламской армии.

Освобождение Баку от большевистско-дашнакской оккупации - одна из самых славных страниц в истории Азербайджана XX века.

Несмотря на то, что прошло много лет, братская помощь со стороны тюрок никогда не забывается, всегда вспоминается и будет вспоминаться азербайджанским народом с чувством благодарности.

(Текст: Кямаля Сеидова)

Источник - trend.az
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1537001880
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Председатель Сената К.Токаев поблагодарил Посла США в РК Дж. Крола за хорошую работу
- В Мажилисе презентован Правительственный проект республиканского бюджета на 2019-2021 годы
- Бакытжан Сагинтаев провел совещание по вопросам улучшения бизнес среды
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 3 сентября 2018 года №544
- Депутаты "Ак жола" указали Минфину на проблемы, возникающие у предпринимателей в связи с внедрением модуля "Виртуальный склад"
- Сенаторы обеспокоены ростом государственного долга
- Кадровые перестановки
- Акимат Акмолинской области заключил меморандум о сотрудничестве с Международным центром зеленых технологий и инвестиционных проектов
- "Любое вмешательство в деятельность МСБ будет рассматриваться как чрезвычайная ситуация. Реакция будет соответствующей"
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  